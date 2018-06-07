台北电脑展上，微软带来了新智能设备类别、智能云和新计划

今天，正在举办的一年一度COMPUTEX台北国际电脑展上，微软不但带来了2018年的许多新计划，还发布了全新的智能设备类别，极客公园前往现场，为大家第一时间带来本次活动的内容。

开场阶段，按照惯例，微软介绍了Win 10系统一年来取得的成绩，这是迄今为止最受好评的Windows系统，月活跃设备数超过7亿，其中不论是PC、游戏PC还是超极本、平板PC二合一设备，过去一年的增长数都超过了10%。

负责消费及设备事业部业务的微软全球副总裁尼克·帕克(Nick Parker)在介绍中谈到：

「对于微软来说，这次展现的不只是显示器与硬件设备，而是真正能以科技助力人们实现抱负和梦想的前瞻服务与体验。想像一下，我们可以用无所不在的计算、融合AI 以及连结至云端的技术来打造设备与体验。现在，正是产业创新转型的最美好时代。」

而关于这一点，帕克认为，未来几年科技行业的重要机会在于云计算和边缘计算的协同，微软在打造智能云和智能边缘的路上，正在实现过去无法实现的全新体验和解决方案。这就包括三个方面：

无处不在的计算（Ubiquitous Computing）：微软智慧云端将相关设备与现实世界串联起来。

由于智能云与智能边缘对产业带来的全新可能，微软认为，无论是智慧家庭中的恒温控制器、或是智慧办公室中的互动式显示器等，都将为每个人提供更灵活与更个性化的智能体验，因此有理由让计算设备更进一步走进我们生活。

在现场，微软展示了来自合作伙伴的产品表明这一决心，比如今年和米家生态链公司香蕉出行合作，推出的基于微软翻译技术的翻译机魔芋AI翻译机，不仅在产品上设计独特，足够低的价格也对智能翻译机行业产生了不小影响。

人工智能（Artificial Intelligence）：打造AI平台，面对不同场景建立智慧应用，通过AI方式解决应用中出现的问题。

微软以一款特别的软件产品Microsoft Launcher为例，这款旨在打通手机和电脑的桌面启动器强化了移动端到PC端的连贯体验，让用户能保持在工作和生活上的效率，简化过去一些不必要的复杂问题。

这款应用很早就从微软车库项目中脱颖而出，最早名为Arrow Launcher，命名改动代表着微软对它寄予的厚望，目前只有安卓版，但是在用户之间评价很不错。

多模态多设备体验（Multi-sense，multi-device experience）：在不同设备上让微软服务保持良好体验，继而为人们的工作和生活带来变化。

比如这款独特的Windows Collaboration Displays，采用Win 10系统的同时，更大的触控屏幕为团队协作提供帮助。这款设备属于全新类别，针对的是协同办公场景。

据了解，微软目前已经与几家第三方硬件制造商签署了合作协议，包括夏普和Avocor在内。这个全新类别将具有触摸屏和触控笔输入支持，配备立体声扬声器、摄像头和远场麦克风系统。最早将在今年晚些时候上市。微软承诺「低价位」，这可能意味着它们的价格将低于Surface Hub的9000美元起售价。

另外，不同的需求为合作伙伴带来更多机会，比如华硕在本次台北电脑展亮相的带有特别触控板的笔记本电脑Asus Zenbook Pro 15。

还有宏碁针对更复杂场景推出的二合一产品Acer Swift 7和联想的Lenovo Miix 630等，可以说，无处不在的计算就要求有多种多样的设备支持。

AI时代到来无疑是自信息革命之后最为深刻的一次全球革命，而信息安全在这场革命中的作用日益显现。基于此，微软首先发布了全新的「Windows IoT核心服务」。

这项服务将帮助企业更简易地管理操作系统、应用程序、设置以及OEM等特定更新，其中也涉及到设备健康证明(Device Health Attestation, DHA)，微软会为此服务提供为期10年的技术支持。

其次，是Microsoft 365 智能解决方案，囊括了 Office 365、Windows 10 与企业安全管理平台(Enterprise Mobility + Security)等三大服务，为企业员工提供完整、智能且安全的解决方案。

微软介绍到，这将成为一个全球化的生产力平台，协助以人为中心并满足人在工作或生活中的多重感知(multisense)与多元化设备(multidevice)体验。目前，全球已有许多用户通过如个人电脑、平板电脑、手机及其他设备等正在利用 Microsoft 365 的强大功能，实现随时随地的移动办公。

显然，处于正加速向前的AI化社会，无所不在的计算、融合AI 以及连结至云端的技术来打造设备与体验将会是微软的重中之重。不光是每个人的生活习惯，产业的创新转型也将会在我们的注视下发生，现在开始，应该更加重视，积极拥抱变化的到来。