谷歌在硅谷大举扩张遭抗议，居民大喊“不要驱逐我”

据CNBC北京时间6月7日报道，周三，谷歌在旧金山湾区大举扩张成为该公司年度股东大会的热门话题，约有50名当地居民在会场外抗议，在会议上，两位股东询问了扩张计划对当地居民的影响。

▲旧金山湾区居民抗议谷歌

谷歌计划在圣何塞建造大型办公园区，这是争论的焦点，该园区将容纳1.5万至2万名员工，内部包括办公室、零售空间和数千个住宅单元。今年早些时候，圣何塞市同意作价6700万美元向谷歌出售九宗地块，以用于该项目的建设。

支持者预计，这一大型园区将使圣何塞重新焕发活力。后者是美国唯一一个夜间人口比白天还多的大城市，而批评者则担心，它将加剧当地的贵族化和不平等。

抗议者和质询股东附属于“硅谷崛起”组织，后者由多个对谷歌新园区计划不满的旧金山湾区组织联合组成。

“硅谷崛起”制定了一份优先事项清单，它认为，圣何塞议会应当在与谷歌达成的任何建造协议中都附加上这份清单，其中包括承诺尽量减少流离失所者，通过负担得起的住房解决无家可归问题，提供待遇优厚的合同工作，在招聘时优先考虑当地居民，支持当地的学校等。

▲“嘿谷歌，不要驱逐我”

在会场外，抗议者高举各种标语，上面写着“嘿谷歌，请为旧金山提供好工作”，“嘿谷歌，不要驱逐我”，“OK谷歌，我们要可负担地起的住房”等等。

“硅谷崛起”代表查瓦·布斯塔曼特（Chava Bustamente）强调，只有4%的谷歌技术员工是西班牙裔或黑人，而其服务员工许多都是有色人种。

“在谷歌努力增加员工多样性的同时，该公司是否承诺确保其建造新园区的计划不会损害圣何塞的多样性？”他在谷歌股东大会的提问环节说道。

谷歌法律总顾问肯特·沃克(Kent Walker)表示，该公司正在探索不同的住房计划，但拒绝提供具体细节。

面对压力，圣何塞市已经成立顾问小组，成员包括谷歌、“硅谷崛起”、以及其他组织，并将在年底前向市议会提交建议。圣何塞经济发展主管金·瓦雷什(Kim Walesh)对CNBC表示，谈判将持续数年，其间将进行大量的公开沟通。

“毫无疑问，由于谷歌新园区项目，人们日益担心当地居民是否还有能力留在社区，我们正在严肃对待这个问题，”她说。

通过出席股东大会，“硅谷崛起”的成员希望向那些未必了解谷歌圣何塞项目的人表达他们的担忧。抗议者在会场外停留了数小时，分发传单并挥动标语。

“我们的希望是引起人们的关注，并让人们真正了解项目的影响，”一位参加抗议的人士说道。“这并不是说要拒绝谷歌，而是要让谷歌作出真正的承诺，来确保每个人都受益于项目。”

谷歌董事长约翰·亨尼西(John Hennessy)在会议结束时说，整个硅谷都需要努力解决住房和交通问题，科技公司应当与市政府合作。目前，该地区正面临着极高的房价，房地产专家预计，如果情况不发生变化，将会有大批人逃离。