苹果WWDC 2018总结：iOS 12、watchOS 5、macOS……

盼望盼望着，一年一度的苹果WWDC（苹果全球开发者大会）在6月5日凌晨开幕，经历了iOS 11波动的一年之后，人们从期待iOS 12提供各种炫酷功能的心态，变为“还是少些bug”吧。至于macOS，人们显然更期待Mac硬件的更新，若说呼声最大的点，肯定是最好来一部iPhone SE2吧。

那么面对人们的期望，这一次苹果在本届WWDC上交出了怎样的答卷呢？

iOS 12：关键词是Siri进化和防沉迷

先解决些旧问题

在发布iOS 12之前，苹果副总裁Craig Federighi表示，iOS 11的整体满意率达到了95%。嗯，真是一个让世界充满宽容充满爱的数据。

这一次，苹果也开始着手解决新iOS或者新iPhone发布后，设备会变卡的历史性bug。因此，iOS 12和iOS 11支持的设备是一致的，最下至iPhone 5s、iPad mini 2，并且iOS 12在这些设备上的表现会更快更灵敏，甚至会有2倍那么快，具体来说，是相机启动快70%，键盘快50%。

在闹得沸沸扬扬的降速门事件之后，iOS 12也将会根据需求自动调整设备的性能，以提高手机的续航能力。

在解决了两个历史遗留问题之后，iOS 12进入正题。

AR很欢乐

正题开篇就是AR功能。

在1985年库比蒂诺的某个夏日雨夜离开苹果之后，乔布斯花1000万美元收购了乔治·卢卡斯的电脑动画部，成立了皮克斯动画工作室，后来皮克斯又被迪士尼所收购。

因为乔布斯的缘故，苹果和皮克斯有着革命友谊，它们友谊的最新结晶就是合作推出了一种全新的AR格式，以后AR技术的表现将会更加出色。

这个新的AR格式名为USDZ，作为一个含着金苹果出生的新生儿，USDZ一开始就得到了 Adobe Creative Cloud（包括Photoshop CC、InDesign CC、Illustrator CC、Dreamweaver CC、Premiere Pro CC）套件的支持。

这意味着广大创作者一开始就有非常好的工具去为苹果制作优化AR内容。

苹果副总裁Craig Federighi 表示，如果考虑iPhone的数量，那么这将是最大的AR平台。

同时，面向开发者的开发套件ARKit则升级到了二代，主要提升了面部跟踪、渲染能力、3D探测和共享体验等能力。

网易游戏与CCP游戏公司合作开发了一款基于EVE Online世界观的手游，并基于ARKit 2.0技术加入了和AR相关的玩法。目前游戏正在开发中，预计将于2019年上线，大概明年WWDC可以看到吧。

为了演示新的AR能力和效果，苹果请来了乐高的创意总监来捧场。这是一个真实的乐高积木建筑物为基础，最多四个人可以用苹果AR应用进行游戏，可以在真实环境中模拟出各种虚拟的形象和建筑。

这个应用可以说是一个超高阶的过家家游戏（毕竟需要4部新的iOS设备，以及一个大型乐高积木），或者是蠢萌版的《模拟人生》。

相册致敬Google

之前，如果要论Android党的骄傲组成部分，除了开放精神，就是Google Photos这个应用了。毕竟相比于iOS的相册功能，Google Photos还是要智能不少的。

不过在iOS 12中，苹果开始加强相册功能了：iOS 12的相册将大大提升搜索性能，系统不仅会提出搜索建议，还会帮你按主题整理照片，比如根据猫猫狗狗花花草草。只是不知道后面苹果的人工智能会不会说支持类似于“肥宅快乐、菊姐出道”这样的标签。

iOS 12还会自动提醒你将合适的照片分享给你的好友——照片分享全程都是端到端加密的，非常安全。是的，是非常安全，不是绝对安全。

Siri聪明了些

作为iOS的短板，Siri的满意度就想Siri的回答一样是个谜，为了解谜，苹果再次向Google和微软取经，给Siri加上了一些看起来有用的新功能：Shortcuts（捷径），它可以自动帮你订咖啡，设置日程，甚至还能在你忘记钥匙的时候提醒你忘在哪儿了，前提是这个钥匙是电子的。

除了苹果给到的 Shortcuts（捷径）之外，用户也可以在Siri上自己创建 Shortcuts（捷径）作为快捷口令。

看到这里，相比熟悉苹果的朋友大概明白了，Siri的本次改进，很可能是源于它收购的效率神器Workflow，堪称一个用Siri唤醒的 Workflow。

这个 Shortcuts也支持HomePod和Apple Watch，所以理论上HomePod也可以进行智能家居控制，而不仅仅是个大傻子音箱。

冷门四兄弟居然更新了

接下来的更新是针对几个比较冷门的iOS自带应用：新闻、股市、语音备忘录和iBooks。在iOS可以删除（隐藏）自带应用之后，其中有几个想必是隐藏首选了。

为了让老树发新芽，苹果还是做出了一些功能更新：

News（新闻）在iPad上新添加了侧边栏，方便浏览，也突出策划内容；

股市的界面重构，可以看到股票全天走势，并打通News应用，方便看财经新闻；

语音备忘录现在支持iCloud了；

iBooks改名叫Apple Books了。

CarPlay开放了

CarPlay变得更加开放了，曾经被苹果狠心抛弃的Google Maps和Google的干儿子地图Waze，以及来自东方的神秘力量高德地图成为首批CarPlay支持的第三方导航，从此“志玲姐姐为您导航”将可以常伴林肯领航者车主左右，中国梦和美国梦一起实现。

防手机沉迷是重点

接下来就是本次iOS 12的重点了：防沉迷。鉴于手机上瘾成为了一个社会议题，今年Google和苹果都不约而同地将“防沉迷”加入到了系统更新当中：

Do Not Disturb（别吵我）功能将关掉手机的视觉通知，在夜深人静想起她或梦见她的时候，来了邮件也不会亮屏刺破夜的静谧和黑暗

Deliver Quietly（安静通知）则是将消息推送静默化、不显示在锁屏，也不出声，也不会在app右上角标红

Grouped Notifications（分组通知）可以将某一类型的通知归组，微信群聊消息不再有轰炸的感觉

Reports（应用报告）可以用周报告的形式，告诉用户用什么应用最多，哪个应用通知最多，每天起床第一个打开的是什么应用等等

App Limits（应用限制）可以给某个应用规定使用时间，当然这不是强制性的，用户可以突破限制继续“吃鸡”

Allowances（零用钱？）是家长限制孩子使用应用的新特性

表情和聊天

Emoji已经成为了新的世界语，苹果在支持Emoji上也是不遗余力，比如 Animoji（动话表情）就是最早支持苹果Face ID的特性，如今Animoji（动话表情）可以检测到你舌头的动作。

Animoji新增了4个新表情（幽灵，考拉，老虎和霸王龙），用户还可以为自己量身定做Animoji，并用到各种场景——这就是全新的Memoji技术。

配合 Memoji，现在的FaceTime也开始支持群视频了，最多可达32人在线面基，比如上图就是苹果CEO Tim Cook在用 Memoji和FaceTime和大家群聊，话说，大家看得出那是库克吗？

至此，iOS 12的更新基本上差不多了，这个版本的更新，主要是解决了一些过去的遗留问题，然后在很多小的功能点上进行了更新，甚至还对News和股市这样的冷门应用动了刀子，一方面可能是因为iOS越来越完善，一方面是苹果在求稳吧。

当然，小惊喜就是关于防止手机沉迷的几个新特性，实用性和人性化都不错，这大概是很多人选择升级iOS 12的第一理由。

watchOS 5：一切都是为了你动起来

苹果的Apple Watch可以说是卧薪尝胆的一个代表，刚开始并不被看好，然后一代一代优化，终于成为了智能可穿戴设备里面的龙头老大，这个故事放在苹果体系也相当励志。

随着Apple Watch成长的，还有它的操作系统watchOS，这一次 watchOS升级到了第五代。

在尝试代替手机或者成为另外一个手机失败之后，Apple Watch的功能朝着运动的方向发展，目前走势良好，因此 watchOS 5的更新，也以运动为主。

获取勋章是很多人用Apple Watch辅助锻炼的重要动力，watchOS 5将有一个 7日挑战功能，你可以邀请你的好友一同完成挑战，赢取新的奖章。

更新系统后，Apple Watch也能够自动跟踪你的活动，在你开始运动时自动开启计数，结束时自动结束记录，再也不怕训练的时候忘记记录了，让汗白白流了却没有数据发朋友圈。

watchOS 5的一个小惊喜是让Apple Watch成为了对讲机，这个应用名为 Walkie Talkie（对讲机）。

上面提到的Siri Shortcuts也来到了Apple Watch上，并可以成为表盘，这个表盘也开始支持第三方应用，显示运动信息、地图导航、心率等等。在和Siri交谈的唤醒阶段，watchOS 5支持抬腕对讲唤醒Siri，而不必每次都傻乎乎地说：嘿，思蕊。

Apple Watch早就支持了Apple Pay，不过在通知上，Apple Watch显然可以做得更多，比如值机和给滴滴师傅付款评分，手表不再只是个通知器，也能做些轻交互。

伴随着watchOS 5更新的，有一个好消息和一个坏消息，其实是一个消息，我们可以在Apple Watch上浏览网页了。

一方面Apple Watch为了大家的健康鞠躬尽瘁，另一方面它又想无情地摧残大家的眼睛和颈椎。另外，watchOS 5顺便还支持了播客。

在watchOS 5介绍接近尾声的时候，来自东方的第三股神秘力量摩拜单车等场，Apple Watch解锁摩拜单车作为典型应用场景出现在Keynote上。

掐指一算，这次WWDC上出现的中国应用有高德、滴滴和摩拜，都是和出行相关，看起来苹果是铁了心要大家出去走走。

watchOS 5最后一个重磅功能就是它能让Apple Watch变身校园卡（Student ID Cards），在杜克大学等六所大学里，学生可以用Apple Watch为就餐洗衣购物付款。

最后的最后，一个小惊喜就是新的彩虹表带和彩虹表盘。这个彩虹表带也是整个WWDC 2018上唯一的“硬件”。

tvOS：尿点有点儿燃

相比于iOS、watchOS和macOS这三个系统，tvOS的更新总是WWDC的尿点部分，今年留给电视的时间依旧不多，不过好在重心都是在视听体验上，算是回归了电视的根本。

在新的tvOS上，用户可以免费升级到4K HDR（高动态范围），以获取更鲜艳明亮的色彩以及逼真的细节。另外新 tvOS也支持杜比全景声，提供更具环绕感和临场感的音效。

此处的音响效果也是整个WWDC最燃的时刻，不知道要多少个HomePod才能组成这样的音效。

需要说明的是，不管是 4K HDR还是杜比全景声，需要的是tvOS、Apple TV、电视、音响和片源的支持，不然光靠一个系统也是巧妇难为无米之炊。

此外就是片源频道的更新了，还有登录方式等等细节的更新了。

tvOS最后的一个大更新特性就是，有了全新的，宇航员视角的屏保，上图应该是从太空看地中海的视角，三角形的西西里岛正在成为tvOS上的美丽传说。

macOS：不会和iOS合并

其实，对于大多数人来说，macOS更新最大的悬念，是新系统叫什么名字。

答案是：macOS Mojave，Mojave中译名是莫哈韦沙漠，位于在美国加利福尼亚西南，出于洛杉矶和拉斯维加斯之间。

在Mojave这版系统中，苹果加入了一套适应暗光环境下使用的夜间主题，并对Mac App Store的交互界面进行了重塑，整个系统的改变甚至连库克都称为是苹果的一次“巨大的跨越”。

夜间模式/动态桌面

不少用户会在暗光环境下使用电脑，即便是将屏幕亮度调到最低，也难免会因为白底色为主的主题而感到刺眼。在这次更新中，macOS Mojave新增加了一套暗色主题，不同于目前将菜单和程序栏调成暗色的选项，新系统上的是一套全局暗色主题，即便是在文件夹、应用里都是以黑色为主色呈现。

另外，系统可根据时间变化对桌面进行自动调整，日间使用时系统为正常主题；夜间使用时系统则自动切换至暗色模式主题。此时，台下的开发者们爆发出了一阵欢呼，大概是这个主题能够提升程序员朋友夜间加班的幸福感吧。

智能分类

这项功能对电脑桌面常常凌乱不堪的用户而言，可以说是再好用不过。用户只需要在桌面顶栏的选项中点选整理，系统即可根据文件类型进行“堆栈”分类，但它区别于文件夹的作用。比方说，当我桌面上有零散的图像、视频、PDF文件，只需要几下按钮即可完成归类整理。

此外，在网上下载到桌面上的新文件也会被自动加入到堆栈分类当中，从而无需再进行二次手动归类。

访达（Finder）的新功能

访达在这次系统上的更新并不多，只是针对图片查看增添了“图库视图”功能。通过“图库视图”，用户可更加便捷快速地浏览到访达文件夹内的图片内容，与此同时功能内部也内置了图片元数据显示窗，用户可以借助数据窗口了解到图片的相关详情，并且可对图片进行快速编辑操作。

截图

此次macOS Mojave加入了“系统级”的截屏功能，用户也可以在截屏后对截屏图片进行简单的标记。不过实际上，目前不少社交软件其实都已经具备了截图+标记的相关功能，且在体验上也相当不错。

这次苹果在新系统内加入这个新功能，我们只能说是聊胜于无，但有总比没有强。

安全控制

当我们在iOS系统上打开刚下载的应用程序时，系统会弹出弹窗，提示是否允许程序访问用户信息和手机硬件。而这次苹果也将相关的安全控制策略从iOS“搬”到了macOS上，当用户打开某个网址或程序时，系统会弹出“是否允许访问”的弹窗以获得用户批准。这也可能是为了呼应最近越发严格的隐私政策。

在macOS上运行的几款iOS程序

将iOS的应用程序搬到macOS上运行是不少玩家曾经有过的想法。此次苹果在新版的macOS系统上加入了iOS端的新闻、股市、家、语音备忘录四个程序，用户可以在桌面系统上通过这几款应用阅读新闻、控制家庭设备等等。

尽管目前仅仅只是这四款iOS程序能够在macOS上运行，但也总算是个不错的开始。那是否意味着后面macOS和iOS会大一统呢？在现场，苹果也是打出了大大的“No”表示否认。苹果认为，iOS有好的功能可以移植到macOS，不过macOS也有键鼠等可拓展优势，iOS在很多地方比不上。

话说，苹果说这些话的时候，不考虑下iPad的感受吗？

全新的Mac App Store版面

曾几何时，macOS上的App Store被不少网友吐槽设计过时且内容简陋，体验远远不如iOS版的应用商店。而在此次系统更新中，苹果对macOS版本的App Store进行了重塑，譬如对应用的交互界面进行了重新设计、对应用程序的分类进行了重新整理，新的分类包括发现、创建、工作、游戏、开发、分类、更新，整体感觉更像iOS端了。

是的，这次的WWDC只有软件，没有新的电子设备发布，没有新iPad Pro、没有iPhone SE2、没有带八代酷睿的新MacBook，唯一能和“硬件”沾上边的就是一个新的彩虹表带。

时至今日，苹果生态已经日趋完善了，大概苹果的产品经理们也想不出什么石破天惊的功能让大家wow一声了，有的只是细节层面的改进。作为看客和用户，也只能接受这样的现实了。

对了，那个可以四个人一起玩的乐高积木和AR应用，倒是可以考虑买来玩一下，不要一边说没有新东西，一边又对新东西视而不见。