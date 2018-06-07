海淀区丹棱街12号：一个见证3Q大战、快播案、头腾大战的地方

当今日头条与腾讯全面开战，喧嚣战火中，“海淀法院”可能又被忽略了。

之所以说“又”，是因为在诸多互联网企业纠纷中，海淀法院都站在一线。头腾大战，百头大战、搜狗百度纠纷、快播案……江湖纷争越多，这家有着悠久历史的法院任务也就越重。

然而外界目光总是盯在“搞事情”的企业，还有这些企业索赔金额多少上，对纠纷的处理者则“熟视无睹”。

在电影中，常常陪跑的龙套也有站到舞台中央的时候。但海淀法院从来都不是无足轻重的龙套，而是分量十足的核心角色。

是时候把聚光灯挪挪方向了。

互联网风暴眼

海淀法院官网的自我介绍目前是这样的：

北京市海淀区人民法院成立于1952年12月1日。辖区面积430.8平方公里，辖区内常住人口281.4万，流动人口103万。作为科技和知识密集区，海淀区聚集了大批国际国内著名的高新技术企业和高等院校。海淀核心区建设也对司法工作提出了更高的要求。

鉴于介绍还停留在2011年，其中的数据显然已发生变化，不过重点在最后两句。因为辖区内聚集大量高新技术企业，海淀法院承载的任务相比一般地方法院有着鲜明的特色。

▲北京市海淀区丹棱街12号

某种意义上，可以说这家有着六十多年历史的法院，比一般的科技企业更靠近互联网风暴中心。在其地盘上，耳熟能详的名字有一大串，包括百度、网易、今日头条、优酷土豆、爱奇艺、搜狐、搜狗、腾讯北京分公司……当然，还有新浪和微博。

互联网公司间的诉讼，一般以知识产权纠纷和不正当竞争诉讼居多。据中国政法大学知识产权法研究中心特约研究员李俊慧介绍，一般民事案件，通用的是以被告地为主，也就是俗称的原告就被告原则，而在知识产权类案件上，有些案件的管辖，因为北上广知识产权专门法院的设立，可能有变化，但总的原则没太大变化。

于是，因为辖区内注册有大量互联网企业，海淀法院便时常置身于互联网风暴中心。

在海淀法院官网案件快报的长长列表上，关于互联网服务和互联网企业纠纷的诉讼出镜率极高。经新浪科技统计，自5月下旬通报的14起案件中，有一半都与互联网科技企业相关。而在整整一页的列表中，这一比例也基本在50%以上。

▲海淀法院近期案件快报，来源官网

这其中，就包括在“头腾大战”正式爆发前，抖音对腾讯的一起诉讼——

因认为在腾讯运营的“微信”客户端上，微信公众号“快微课”发布文章虚构其视频来源，抖音短视频以名誉权侵权纠纷起诉腾讯，要求其立即停止侵权，提供“快微课”的注册信息及身份信息，赔礼道歉，并赔偿经济损失及维权合理费用共计100万。

100万，跟之后比起来还是小打小闹。

那些年的大战

回顾在海淀法院爆发的争战，不乏一时间登上各家头条的重要事件。

最突出的是快播案。

2015年2月，被告单位深圳市快播科技有限公司及其主管人员被告人王欣、吴铭、张克东、牛文举涉嫌传播淫秽物品牟利一案被海淀法院正式受理。2016年1月7日，快播案在海淀法院正式开庭审理，受到各方网友关注。

当时，海淀法院官方微博运用新浪法院频道提供的视频直播技术对该案件审理过程进行全程直播。据报道，在庭审结束后不久，该庭审视频已累计近百万网友在线观看，同时庭审引来各方争议。

新浪司法对当时情况记录到，部分网友表示快播播放器上几年前确实有淫秽视频存在，认为“出来混迟早要还”；还有部分网友支持快播公司，认为快播无罪，发出“今夜我们都欠快播一个会员”的叹息。

2016年9月13日，海淀法院作出一审判决，认定快播公司及其4名高管均构成传播淫秽物品牟利罪。快播公司被处以1000万元罚金。4名被告人均被处以有期徒刑加罚金，其中法定代表人王欣被判有期徒刑三年六个月，罚金100万元。

快播案之后，最热闹的就是现在沸沸扬扬的“头腾大战”。

6月1日周五下午，快到下班迎接假期的时候，腾讯一则声明引起纷纷议论。腾讯表示，即日起于海淀法院正式起诉北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司，要求索赔人民币1元，并要求两家公司在自有新闻媒体平台全量推送公开道歉。

字节跳动为“今日头条”的运营方，微播视界为“抖音”的运营方。腾讯一纸诉讼的同时，还表示将暂停与上述两家公司的相关合作。

有意思的是，根据今日头条在第二日的表态，同在周五，头条起诉腾讯也获得海淀法院立案。

头条相关负责人称，针对“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接”、“腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”两案，今日头条要求腾讯立即停止一切不正当竞争的行为，公开赔礼道歉，同时赔偿今日头条公司共计9000万元人民币的经济损失。

1元和9000万，耐人寻味。

实际在两起大战之间，海淀法院受理的江湖纠纷从没断过。例如：

今年5月，爱奇艺称哔哩哔哩未经授权擅播《中国有嘻哈》，起诉索赔100万；同在5月，因认为微信公众号“快微课”发布文章虚构其视频来源，抖音短视频以名誉权侵权纠纷为由起诉腾讯，要求赔偿经济损失及维权合理费用100万；

今年1月，因认为使用百度搜索今日头条官网时，在搜索结果的头条官网链接下出现红色警示字样——“提醒：该页面因服务不稳定可能无法正常访问！”，今日头条起诉百度，要求赔礼道歉、赔偿经济损失500万及合理支出10万。

同在1月，因认为其拥有独家信息网络传播权的热门影片《战狼2》被湖南IPTV网络电视未经授权擅自网络播出，优酷将电信长沙分公司、电信湖南分公司诉至海淀法院，要求赔偿经济损失和合理费用500万。

……

进击的海淀法院

4月2日，“海法人”公布了海淀法院2018年第一季度结案排行榜。

在今年的前三个月，海淀法院新收各类案件26472件，同比上升3832件，上升16.93%；审结各类案件14468件，同比上升1920件，上升15.30%；结案率为32.53%，同比上升2.03%。

海法人的文章还说，“一年之计在于春，生命之计在于勤”。从互联网纠纷报道来看，海淀法院估计难得清闲。

字头社曾有文章表示，海淀法院的诉讼案件和创新手段，都能成为国内高新技术相关案件审判的标杆。文章举例道，首例股权众筹案件、首起涉网约车的交通案件、首例P2P网络借贷案件、首例网络拍卖不正当竞争案，都在海淀法院进行审判。

字头社还指出，在海淀法院，可以最直观地看到中国互联网行业某个细分领域最直接的争锋相对，比如京东诉天猫不正当竞争、百度诉搜狗不正当竞争。当然，上边所提的例子，也能琢磨出点针尖对麦芒的火药味。

▲猫狗大战（来源网络）

据统计，2015年至今，海淀法院审理了全国近1/10的不正当竞争纠纷案件，其中网络不正当竞争纠纷案占2/3。海淀法院总结，这些网络不正当竞争纠纷主要有三种类型：

一是线下业务扩展到线上引发的不正当竞争纠纷，如全国首例网络拍卖案；

二是新商业模式引发的不正当竞争纠纷，如全国首例网贷评级商业诋毁案；

三是利用新技术手段实施侵权引发的不正当竞争纠纷，如搜狗输入法歧视性对待搜索引擎不正当竞争纠纷案。

线上线下、新商业模式、网贷、新技术……从这些词里，也多少能看出海淀法院与互联网江湖的联系有多紧密。只是江湖里你争我夺，兴衰变化，而海淀法院岿然不动。

现在，如果要说互联网风暴中心在哪里，那么答案很可能是：北京市海淀区丹棱街12号。