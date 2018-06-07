掌阅iReader T6电子书阅读器京东899元秒杀：送360天VIP、原装保护套

IT之家6月7日消息 掌阅于4月23日发布了全新的阅读器iReader T6，这款电子书阅读器采用300ppi超清6英寸电子墨水屏，内置可调冷暖阅读灯，而且还支持外接物理翻页键，随时舒适阅读。

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掌阅iReader T6采用了Carta 1.2标准E Ink电子墨水屏，1072*1448分辨率，300ppi，飞思卡尔imx6芯片组，8GB存储，内置了20级阅读灯，冷暖前光随心可调，重量160克，厚度7.4mm，1500mAh电池，可连续阅读数周。支持皮套唤醒和休眠，可外接物理翻页键。

掌阅iReader操作体验上更简单更符合国人的阅读使用习惯（四个操作：书架、书城、我的、设置），用户开机一分钟内就能学会使用，内置生词本学习更为便利。

内容方面，掌阅书城还有数十万册图书、漫画、杂志等类别优质数字版权，拥有海量精排版书籍以及公版书籍，能够很好地满足用户对于内容的需求。感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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