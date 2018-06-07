工信部：2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系

IT之家6月7日消息 工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施，企业外网络基本具备互联网协议第六版（IPv6）支持能力；形成重点行业企业内网络改造的典型模式。初步构建工业互联网标识解析体系，建成5个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过20亿。推动30万家以上工业企业上云，培育超过30万个工业App。