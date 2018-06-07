三大运营商eSIM普及情况：物联网成“网红”切入领域

苹果手机推动了SIM卡从大到小的发展：SIM大卡、microSIM卡（小卡）、nano SIM卡（微型卡）。早在2011年，苹果公司向美国专利和商标局申请了一项虚拟SIM卡专利。

但，eSIM在商用的路上走得比较慢。

运营商通过SIM卡握住了大批量的用户。可以说，SIM卡就是运营商驻守“领地”的一道“壁垒”。然而，运营商并不愿意失去这个领地。

目前欧洲主要运营商已经商用eSIM了，国内进程比较慢。目前业内一直认为eSIM应用在物联网领域是一个比较好的切入点。

中国联通：抢跑

早在2015年中国联通制定了基于eSIM发展消费物联网业务的战略，打造自主开发的eSIM管理平台；2017年初，eSIM平台开通；2017年4月，eSIM独立号码业务上线。

2018年3月7日，中国联通宣布，正式在上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙6座城市率先启动“eSIM一号双终端”业务的办理。

4月26日，在“中国联通2018年合作伙伴大会暨通信信息终端交易会”上，中国联通携手高通、阿里、科大讯飞等产业合作伙伴共同发起成立eSIM产业合作联盟。

同时，中国联通将拿出双百亿进行终端补贴，具体为100亿元电子劵+100亿元分期货；针对渠道供应链提供120亿元的金融资源，其中20亿元用于供应链金融，100亿元用于消费金融；针对与互联网企业的内容流量合作，中国联通将拿出60亿GB流量的推广资源。

据了解，未来中国联通将依靠在eSIM领域所形成的业务以及平台两大优势持续开发，进一步聚焦技术、平台、产品、服务四大层面和产业链进行深度合作。

中国移动：推出国内首款eSIM芯片

2018年5月25日，中移物联正式推出智能物联China Mobile Inside计划，同时发布国内首款eSIM芯片，提供“芯片+eSIM+连接服务”。

上个月，中国移动于推出了2mm*2mm最小尺寸的eSIM C2*2，并进行试商用。此前，中国移动已推出了自主研发的2G eSIM芯片C216B和2G+GPS eSIM C217G，支持OTA和连接OneNET，聚焦不同市场定位。

另外，2018年，中国移动还将推出NB-IoT eSIM CN18S和2G+NB-IoT eSIM芯片CN18D，以及4G eSIM。

6月1日，中国移动宣布“一号双终端”业务将在天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都7个城市正式启动。用户通过一号双终端业务，可实现手机与可穿戴设备的绑定，共享同一个号码、话费及流量套餐，无论主叫或是被叫对外均呈现同一号码，轻松享受“沟通抬腕可达”的自由体验。

据悉，目前仅有HUAWEI WATCH 2 Pro/保时捷/ 2018三款eSIM版智能手表首批支持中国移动一号双终端业务，后续苹果等其他品牌可穿戴设备也将支持。

中国电信：物联网领域的eSIM平台建设已完成

2016年，中国电信方面表态现阶段反对手机eSIM，积极跟进国际国内标准，推动监管政策制定，组织开展安全评估。

但中国电信支持物联网eSIM，2016年发布了物联网eSIM规范，目前在物联网领域的eSIM平台建设也已经完成。

之前预计2017年试点可穿戴eSIM，将进行手表类可穿戴业务试点，制定消费电子eSIM规范。

不过，目前用户才可在中国电信手机营业厅申请eSIM通讯服务：若用户确认自己的设备具备eSIM能力并已通过蓝牙与手机设备连接，在申请页面点击“立即开通”即可为相应设备选择独立号码开通中国电信eSIM通讯服务，这项服务包括独立语音、短信、流量套餐等。

当然，也存在一些问题待解决。首先就是运营商之间的互联互通，比如预置的证书如何统一、号码与运营商的对接由谁来把控、空中下载过程中如何来保证信息安全等问题。