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珍贵1976年Apple I苹果电脑正在拍卖：估价60万美元

2018-6-7 16:11:15来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家6月7日消息 根据外媒VentureBeats的报道，Charitybuzz正在拍卖一台珍贵早期苹果电脑Apple I。Apple I最初由苹果的两位联合创始人沃兹和乔布斯设计并打造，是苹果公司的第一项产品。这台拍卖中的电脑叫“Duston 2”，在Charitybuzz的估价为60万美元（约合人民币383.4万）。

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令人称奇的是，这台电脑现在仍然可以运行。报道中表示，苹果最初的团队共制造了200台Apple I电脑，而现存“不到60台”，因而显得极为罕见和稀有。这台电脑的名字“Duston 2”来自于它曾经的一位主人的名字Adam Duston。这台电脑包含了原装的Apple I键盘、改进过的Apple II键盘，以及安装在木质展示板上的Stancor电源。

这台电脑已经经过苹果Apple I专家Corey Cohen认证，确认是经由Byte Shop出售的Apple I电脑，库存号为010-0060。Byte Shop是苹果电脑的首家零售商。

截止本文发稿时间，本次拍卖还有15天结束，目前该电脑收到的出价为7万美元（约合人民币44.7万元）。本次拍卖的收益将有至少10%捐献给FAIRS(业余国际无线电服务基金会)。

IT之家的读者若对此感兴趣，可以点此前往拍卖页面

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关键词：苹果电脑Apple I

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