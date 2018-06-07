小黄车可能还没黄，但它的对手又多了一个

最近关于小黄车ofo资金链短紧张和大规模裁员的消息甚嚣尘上，虽然ofo出面辟谣，但也未必是空穴来风，据动点科技报道，ofo新加坡团队的员工已经走了一半。

▲图片来自：HK01

无论关于ofo「整个海外部门」解散的消息是否属实，但ofo确实也不能像以前一样在海外市场高歌猛进了。

不过另一个在中国铩羽而归的网约车企业Uber正积极在海外布局共享单车，据彭博社报道，最近Uber CEO Dara Khosrowshahi正式宣布，Uber将把共享电动自行车业务拓展到欧洲，第一站就是德国柏林。

去年4月，Uber以近2亿美元收购了共享单车初创公司JUMP，正式入局共享单车市场，直接与摩拜ofo等共享单车企业在海外市场竞争。

JUMP的共享单车国内的一众共享单车有所不同，是一种搭载电动机以辅助骑行的电动自行车，最高时速可达32 km /h。

▲图片来自：San Francisco Chronicle

JUMP目前已经在华盛顿、旧金山等美国城市推出了这种共享电动自行车，价格是每30分钟2美元（约合RMB 13），使用流程和摩拜ofo类似，同样不需要停车桩。

Uber预计今年夏天正式将这种共享电动自行车在德国柏林推出，不过目前柏林已经有8家不同品牌的共享单车在运营，比如来自中国的摩拜、新加坡的OBike，以及同样来自美国的共享单车LimeBike。

▲LimeBike的电动助力车.图片来自：腾讯

目前柏林已经有1.8万辆共享单车，虽然这个投放量还不到国内一线城市共享单车数量的零头，当同样竞争激烈。

此外Uber今年还计划在柏林推出UberGreen电动车租赁服务，同时将共享电动自行车向更多欧洲国家推行。

▲图片来自：VentureBeat

不过Uber需要面临的挑战除了竞争对手，还有来自欧洲各国的监管。过去Uber给欧洲很多国家的关系都不太好，去年伦敦政府就以「公共安全」为由不给Uber续签运营牌照，禁止其继续在伦敦运营。

不知道在环保观念更强的欧洲，Uber共享单车的命运和国内的共享单车会有什么不同吗？

题图来自：The Verge