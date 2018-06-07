Snap CEO斯皮格尔：生活不止是赚钱，而是影响世界

据CNBC北京时间6月7日报道，Snap创始人兼首席执行官埃文·斯皮格尔（Evan Spiegel）表示，生活远不止是关于赚钱。

据《福布斯》富豪榜显示，斯皮格尔的身价高达30亿美元。他在科技媒体Recode日前举办的Code Conference大会上发表了上述评论。

“显然，生活不只是关于赚钱。生活不是为了获得奖励，也不是赢得竞争等诸如此类，”斯皮格尔说道，“生活其实是对世界产生影响，改变人们体验世界的方式，改变你体验世界的方式。”

他谈到，科技行业有责任树立价值观。

“对我来说，我所担心的一件事就是，企业会很快地把问题简化成数字。它们用数字来思考自身，沉迷于驾驭数字。我认为，关于人性和价值观有趣的一点是，这些东西是不能被量化的，”他说道。

“我认为，对我们所有人来说，最危险的情况就是当我们着重强调那些可以量化的东西，而不是那些不可量化的东西的时候。因为，是无法量化的事物使我们成为人，它们最需要保护。”

谈到量化，Snap自身的数据一直好坏参半。在2017年3月上市的首日，Snap收盘价为24.48美元，自那以后该股基本上一直在下跌。周二，Snap报收于12.93美元。然而，皮尤研究中心上月底发布的一份报告显示，美国青少年更青睐Snapchat，而不是Facebook：69%的青少年表示自己使用Snapchat，而使用Facebook的只有51%。35%的青少年表示Snapchat是他们最常用的应用，相比之下Facebook只有10%。

斯皮格尔并非唯一一位表示赚钱不是“存在目的”的科技大佬。

去年2月，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在英国格拉斯哥大学演讲时表示，选择职业生涯不应只考虑赚不赚钱。

“我对你们所有人的建议是，不要为了钱而工作——在金钱的驱使下，人的意志力将很快被消磨殆尽，当你所赚的钱不够多的时候，你永远都不会快乐，”库克说道。

“你必须找到能够让你感兴趣，同时又能服务于其他人的工作，”他说，“我认为，如果你找不到那个交叉点，你的生活就不会很幸福。”

连续创业者和亿万富翁理查德·布兰森（Richard Branson）也有同样的感受。

“我知道在美国，人们相当关注钱、亿万富翁、百万富翁等等，但我不是，”布兰森说道，“我喜欢的是创造我可以为之骄傲的东西，如果你创造了你可以为之骄傲的东西，成为百万富翁就是自然而言的事，因为人们喜欢你创造的东西。”

“我从来没有想过赚钱，”他说。据《福布斯》显示，布兰森的身价高达50亿美元。

今年6月，“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）在接受采访时说，如果他的钱远远少于现在，他会“非常高兴”。

“我是真的高兴。我很乐意每年赚10万美元，我会很开心，”巴菲特说。

“基本上，我能买得起任何东西。我坐过400英尺长的游艇，我曾和拥有10套房和所有一切的人一起生活。但我一直住在我在1958年买的房子里。如果我能花一亿美元买一所能让我更快乐的房子，我就会这么做。但对我来说，这就是世界最幸福的房子。因为它蕴藏着许多回忆。”巴菲特说。