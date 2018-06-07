福布斯：中国何以成世界第二经济体？大公司是最好证明

据《福布斯》北京时间6月7日报道，中国很庞大，这体现在每一个行业。其科技公司如海航科技正变得日益强大。马云创立的亚洲电商巨头阿里巴巴已经是一头野兽。中国拥有一些全球最大的航空公司。按市值计算，携程网的规模比在线旅游巨头Expedia还要大。汽车公司？在《福布斯》今年发布的全球上市公司2000强榜单（根据营收、盈利、资产和市值进行综合评分）中，有32家汽车和卡车公司，其中有8家是中国厂商。该数字让中国可以与日本平分秋色，同时碾压美国，后者只有3家汽车公司入榜。

未来，中国甚至将有更多这样的公司。

在前10强榜单中，中国和美国分别占五家。排名靠前的全部是银行，以中国工商银行和中国建设银行领衔。美国公司中也是以银行居多，唯一的例外是苹果，它在榜单中排名第八。

总体上，中国内地和香港合计占据了上市公司2000强中的291家，高于2017年的262家。而在2013年，中国内地和香港总计只有43家公司入榜。今年，仅内地就有232家公司进入榜单。

今年，中国银行业的贷款总额达到了约35万亿美元，是中国GDP的三倍多。两年前，中国银行业总资产超过了欧洲。去年，中国向外国开放了银行业。瑞士联合银行成为首家在内地申请成立控股证券公司的外资机构。

除了开放银行业，美国汽车制造商也将很快不再需要与中国本土制造商合作，这可能为通用和福特带来提振。特斯拉可以将自己定位为富人的比亚迪，后者获得了“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的投资。

中国汽车爱好者对别克凯越情有独钟，这是一款与上海汽车公司合作生产的豪华轿车。去年，上海汽车公司在《福布斯》全球上市公司2000强中排名第108位。今年它跃升至了第80位。总部位于香港的吉利汽车去年排名第1030位，今年其排名上升了近40%至683位。广州汽车去年是为842位，今年是691位。不过遗憾的是，比亚迪从599位滑落至了今年的694位。

在全球前100强上市企业中，中国内地和香港有21家，美国有30家。然而，两国企业巨头之间的差异非常明显：进入百强的中国公司以银行为主。相比之下，美国顶尖企业的多样性要丰富得多。尽管排在前10位的大多是银行，但排在其后的有科技公司、能源公司、媒体和电信公司。

如果你担心中国过度依赖贷款增长，那么最好进一步浏览全球2000强名单。

广州农村商业银行是榜单的新来者，排名第1092位。中原银行是另一位新人，排名第1268位。

但进一步浏览榜单，你能发现“新的中国”正在崛起。海航科技——一家拥有电子产品经销商英迈国际的科技控股公司，以及奇虎360，如今都进入了全球2000强榜单。更不用说阿里巴巴和腾讯控股。

“中国能够兑现自己的承诺吗？是的，而且不止于此，”美国投资公司Sophus Capital的组合经理麦克·雷诺（Mike Reynal）说道。“我认为，中国目前的增长速度要比报道中的更快。”

“不仅大城市在增长，二、三线城市和服务业都在增长。消费者可支配支出正呈爆炸式增长，”他说。