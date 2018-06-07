北京时间6月5日凌晨一点，苹果WWDC 2018开发者大会如期召开，虽然会上并没有发布任何硬件，但会后充电头网发现苹果低调的在其官网上架了一款30W USB-C电源适配器，与此同时原有29W适配器遭到下架。多出1W的新款30W充电器和旧款29W有什么区别呢，相信大家都比较好奇。充电头网第一时间拿到了这款新品，接下来的首发开箱以及对比评测将为大家一一揭晓。

苹果官网商品页面表示：无论是在家中、办公室还是在路上，Apple 30W USB‑C电源适配器都能让你快速而高效地充电。这款电源适配器兼容任何支持USB‑C的设备，但为了获得理想的充电性能，Apple建议将它与12英寸MacBook搭配使用。你也可以将它与iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X或指定iPad Pro机型搭配使用，充分利用快速充电功能。USB‑C转闪电连接线需单独购买。

与以下电脑兼容：12英寸MacBook。同时，还兼容自家所有支持USB PD快充的iPhone和iPad设备，其中iPhone机型包括iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus，iPad机型包括iPad Pro 12.9英寸(第二代)、iPad Pro 12.9英寸(第一代)、iPad Pro 10.5英寸。

新款30W适配器（型号A1882）售价384RMB，与遭到下架的旧款29W（型号A1540）的价格完全一致，所以它是作为替代品的角色出场的。

一、苹果新款30W USB-C电源适配器开箱

关于新款30W适配器，规格参数为5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A，可见其档位多达4个。而苹果原有的29W、61W、87W适配器仅有两个或三个档位：29W适配器输出为5.2V2.4A、14.5V2.0A，61W适配器输出为20.3V3A、9V3A、5.2V2.4A，87W适配器输出为20.2V4.3A、9V3A、5.2V2.4A。所以，新款30W适配器堪称苹果史上档位最全的充电器。

二、苹果新款30W与原有29W电源适配器外观对比

左边为新款30W，右边为老款29W。两者尺寸大小完全一致，外形仅有略微区别。主要区别在于：外壳、接口、AC插头、电压档位、新款支持华为mate9 PD快充快充，旧款不支持快充。

右边29W的外壳是一体的，而左边新款30W适配器是由两半焊接在一起的，这点和苹果61W、87W适配器一致。

放大看USB-C接口，发现也有略微区别。

电压档位是最大的区别：30W的规格参数为5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A，具备4档位，是迄今为止苹果档位最全的充电器。而29W的规格参数为5.2V2.4A、14.5V2.0A，仅有2个档位。

插头部分，30W的有文字，29W的则没有。

三、苹果新款30W与原有29W USB-C电源适配器对比评测

对于新款30W适配器，使用ChargerLab POWER-Z KT001便携式测试仪做USB PD探测，发现支持4个档位：5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A，与说明书上标注的参数完全一致。

对于原有29W适配器，使用ChargerLab POWER-Z KT001便携式测试仪做USB PD探测，其仅支持2个档位：5V2.4A、14.8V2A。

30W适配器测试13英寸MacBook Pro（2017年款），使用ChargerLab POWER-Z KM001C便携式测试仪进行监测，充电功率为28.08W（20.02V/1.40A），支持USB PD快充。

29W适配器测试13英寸MacBook Pro（2017年款），使用ChargerLab POWER-Z KM001C便携式测试仪进行监测，充电功率为27.97W（14.73V/1.90A），支持USB PD快充。

30W适配器测试iPhone 8 Plus，使用ChargerLab POWER-Z KM001C便携式测试仪进行监测，充电功率为13.41W（8.98V/1.49A），支持USB PD快充。

29W适配器测试iPhone 8 Plus，使用ChargerLab POWER-Z KM001C便携式测试仪进行监测，充电功率为13.46W（14.76V/0.91A），支持USB PD快充。

30W适配器测试任天堂Switch，使用ChargerLab POWER-Z KM001C便携式测试仪进行监测，充电功率为9.46W（14.96V/0.63A），支持USB PD快充。

29W适配器测试任天堂Switch，使用ChargerLab POWER-Z KM001C便携式测试仪进行监测，充电功率为9.50W（14.96V/0.64A），支持USB PD快充。

30W适配器测试华为Mate 9，使用ChargerLab POWER-Z KM001C便携式测试仪进行监测，功率为16.67W（8.97V/1.86A），支持USB PD快充。

29W适配器测试华为Mate 9，使用ChargerLab POWER-Z KM001C便携式测试仪进行监测，功率9.92W（5.1V1.9A），因为缺乏档位，无法触发USB PD快充。

四、充电头网总结：

苹果原有29W USB PD适配器于2015年首次上市，当时USB PD规范相对而言不够成熟，所以现在看来这款充电器的14.5V并不是常规的USB PD档位，适用范围比较局限，比如为第三方非苹果USB PD设备进行快充时可能会存在兼容性问题。经过三年时间的发展，如今USB PD快充得到迅速壮大并形成完善的规范体系，可以看到新款30W适配器的9V、15V、20V已经完全是正常的USB PD档位。所以，这一适配器由29W到30W的迭代更新是符合USB PD发展趋势的必然产物。此外，充电头网爆料今年9月即将发布的新iPhone会标配18W适配器，相信届时它也会搭载类似符合规范的USB PD档位。