王兴、程维、张一鸣…TMD创始人的高考往事了解一下

文/科技新知

马云当年高考数学只得一分的趣事，最近登上了热搜。

作为国内最会演讲的企业家，风清扬用一贯幽默的口吻，向大家解释了自己数学考一分的原因：当年英语专业高考不算数学成绩，所以大多数学生都是随便写，奈何马云同志运气实在不好，只蒙到了一分，日后被人当作笑谈也很是无奈。

不过，这并不能掩盖马云的学渣属性。虽然马老师的英语成绩毋庸置疑，但高考成绩确实一般，历经三次高考才考上了杭州师范。若不是当年学校刚好升了本科，马老师怕是要与本科文凭擦身而过了。

与马云相比，BAT另外两家的创始人则要凶猛的多。腾讯小马哥就读于深圳大学，虽说算不得名校，但高考得分739高出重点分数线100多分，也足以证明小马哥的学霸属性。

风度翩翩的Robin则更胜一筹，19岁头顶市高考状元的光环进入北大，毕业之后赴美进修，在布法罗纽约州立大学拿到了计算机专业硕士学位，堪称学神。

如此看来，BAT三大巨头的创始人足够传奇且种类丰富。有学渣逆袭的，有学霸逆天的，还有海归创业的。无论当年成绩如何，三人都创造了惊人的事业，成为中国互联网史上最耀眼的明星。

江山代有人才出。BAT之后，新兴的互联网企业顶着巨头的压力茁壮成长。TMD三家作为典型代表，被认为是当前互联网行业市场状况下所能达到的顶峰。而它们的三位创始人，在高考这件事上，无一例外地交出了自己的‘学霸’成绩单。

美团王兴：比你有钱还比你努力

王兴是个富二代。

王兴出生那年，他的父亲王苗在当地是个小有名气的包工头。做了两年工程之后，王苗当上了当时备受眼红的‘万元户’。随后几年，王苗趁着风潮办起了企业。1992年，他拿出了自己十多年的积蓄，总计300多万与朋友一起办起了水泥厂。

十一年后，王苗事业升级，与朋友合伙投资年产量达200万吨的现代化水泥厂时，投资额高达6亿元。

王兴啊，真是个不折不扣的富二代。

不过，这个富二代却因为家庭氛围的影响，免于成为一个浮夸的人。王苗的父亲是一位高中教导主任，母亲毕业于解放前的厦门大学经济系。良好的教育让他在富裕之后，没有沾染暴发户的毛病，反倒是给王兴姐弟二人，创造了一个轻松的生活环境。

环境育人，王兴和他的姐姐用成绩证明了这一点。1995年，王兴的姐姐率先考入清华大学，后来在美国硅谷做一名软件工程师。两年后，王兴则证明了自己比姐姐要优秀那么一点，他从龙岩一中直接被保送到清华大学——不用高考、被清华录取、富二代，任意一个够年轻人得瑟半天的几个标签，这王兴可好，占全了。

所以说王兴长得不帅也是有原因的，啥不能都让你一个人占了去，不然让别人可怎么活。

免去高考直通清华的王兴，比起前辈马云真是顺遂了不少，除了在学校舞蹈队当了一段时间舞蹈演员外，其他的时候基本延续了自己理工科学霸的人设，甚至他的大学毕业，都和高中毕业没什么差别，顺手拿了个全额奖学金就跑到美国特拉华大学继续深造去了。

鸡汤届的一句名言，比你有钱的人还比你努力，说的就是王兴这种人。不过想来王兴也有他自己的压力，要是不努力出国读书，就得继承几百亿的家产，想想也是挺不容易。

调侃归调侃，但这一次王兴的学霸人设并没有延续太久。2003年，博士读到一半的王兴抑制不住创业的热情，跑回国和几个老朋友一起着手创造自己的事业。

这是王兴的人生转折点之一，转折之处在于，他终于结束了顺遂开始倒霉了。

在美团之前，他先后创办了多多友、游子图、校内网、海内网和饭否，这几个项目死的死卖的卖被查的被查，连起来就是一个长达十几年的悲惨创业史，直到美团的成功，才给了王兴翻身的机会。

人生就是这样起伏不定，所以如果有即将登上考场的考生看到这里，也不必给自己太大压力。挫折只会迟到但不会缺席，即使是王兴这样的人，学业顺遂了事业难免磕磕碰碰，起起伏伏太正常不过了。

你看，王兴现在最大的竞争对手，滴滴打车的程维，便在高考这件事儿上摔了跟头，但他的事业要比王兴顺遂不少。

滴滴程维：高考失误事业顺遂

程维原本是可以做学霸的，估计比王兴也差不了太多，只不过高考那年，却大意失荆州。

考数学的时候，程维心情很好，他的卷子完成的比别人要快一些，看到别人最后十分钟还在奋笔疾书，心里难免有一丝得意。

后来成绩公布的时候，他才知道，他卷子写得快不是因为他比别人牛，是他没看到，试卷最后一页还有三道大题。后来知道真相的程维，眼泪肯定是要掉下来。

三道大题啊朋友们，什么概念，高考千军万马过独木桥，一分之隔就是成百上千人，三道答题还不得把班主任活活气死。

不过要说程维仍然称得上是学霸，在少做三道大题的情况下，他还是考上了北京化工大学——不是名校，但也是985、211重点院校，只不过专业差了点，在化工大学学起了行政管理。

不过，程维没有气馁。他在北京化工大安然度过了大学四年，并在毕业之后，毅然决然投入社会，开始了自己的第一份事业，卖保险。保险卖不出去，他又毅然决然投入了自己的第二份事业，足疗店的经理助理。

截止目前，程维的学业和事业，都与大多数生活在这个城市里的年轻人一样，乏味而无奈。只不过，程维能够成为现在的程维，一定是发生了和故事会里一样奇特的故事。故事情节很简单，各位也一定耳熟能详：

男主不甘心失败，鼓起勇气冲入名企毛遂自荐，伯乐前辈赏识其勇气给予机会，男主抓住机遇勇往直前业绩出色，一直从底层员工干到公司高管。

没错，程维还真就上演了一处偶像剧的戏码，他从阿里巴巴的一个底层销售，一直干到了支付宝B2C事业部副总经理。后来辞职创办滴滴，接着从快的收到Uber，最终成为中国互联网企业的新兴巨头，和学霸王兴相对而立，也算是弥补了自己当年高考失误的缺憾。

显然，程维与王兴两人的经历有着巨大的差距，王兴高开低走，程维低开高走，两个人用不同的方式活跃在不同的行业内，最终却在中国互联网的‘下半场’不期而遇。做团购的和做出行的相互攻入对方腹地，上演了一场硬碰硬的戏码，给人一种殊途同归的奇妙观感。

王兴和程维两人相互较着劲，旁边新三巨头的第三家，字节跳动的张一鸣也没有闲着。他比前两位的工程师思维要更重，更加迷信技术，也更富有争议。可是反观张一鸣当年的高考往事，他确实最缺少理工科严谨气质的一位，反而在言行中，透出一种文科生的随意与不羁。

张一鸣：大学要有美女、海鲜和雪

张一鸣对自己的学霸属性很是自信。

高考报志愿的时候，张一鸣给自己未来四年的校园提出了四个标准：一必须是综合性大学保证男女比例正常方便交女朋友；二要靠海能吃海鲜；三要离家远逃离父母；四冬天要能下雪。

滨海城市的冬天下着雪花，校园里走过一排一排的美女，这张一鸣的如意算盘打的，还真有点浪漫主义腔调。

浪漫之外，张一鸣的对自己的自信也暴露了出来，好像全国所有的高校都为他敞开大门任他挑选一般，不关心分数线不在乎录取率，只在乎有没有风花雪月的氛围。不过，他的自信并不盲目。在对国内高校审视一番之后，张一鸣选择了南开，当然，南开也选择了张一鸣。

当然，张一鸣倒也不是真的就学霸得无法无天，他和程维一样经历了被调剂，落在了第二志愿微电子专业。既来之则安之，可不是张一鸣的信条。微电子专业课程让他提不起兴趣，反倒是对计算机开发格外投入，一不做二不休，张一鸣直接转了专业，到软件工程安了家。

不过，张一鸣到底比一般的程序员要优秀那么一些，他不仅靠编程交了一群同样热爱计算机的朋友，还在业余时间交了个女朋友，后来成为了他的妻子。

张一鸣在南开度过了大学四年，他一边编程一边谈恋爱，空闲的时候还读了不少心灵鸡汤。这和王兴动辄阅读世界战争相比，倒是浅显了不少。

大学毕业后，张一鸣不像王兴那样悲惨，也不像程维那样传奇。毕业之后他先是创业失败，接着到微软，后来还到王兴的饭否工作了一段时间。饭否被封掉之后，张一鸣创办了一个房产搜索网站并小获成功，直到2012年成立字节跳动，用今日头条拍出了中国互联网的又一个浪花。

2016年，张一鸣回到南开，成为南开第一位悬挂‘校友灯’的老学长，这无疑是学校对于张一鸣成就的认可。

张一鸣之外，王兴和程维都曾回到母校进行演讲，用自己过往的成功向学弟学妹们传授经验，指明方向。他们在十多岁时候的那场考试，将他们以或许轻松，或许沉重的方式送到了一所高校。并在那里真正开启了自己的人生。

多年之后，他们功成名就，完成了从学霸到富豪的成功逆转，并在互联网的世界里留下了自己的传奇。

江山代有人才出，BAT之后有TMD，TMD之后，还会有谁？

说不定未来更新一代的大佬，如今正在教室里参加考试。他或许是个学霸，也许是个学渣，但他肯定像这些前辈一样，没有想到未来有一天，自己的人生会如此丰富多彩。

今日高考，祝考生们金榜题名。