内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

除了禁止应用挖矿，苹果App Store指南还新增其他限制

2018-6-7 19:33:19来源：新浪科技作者：晓光、苏航责编：马卡评论：

6月7日下午消息，苹果公司公布了App Store开发者指南，指南中明确规定应用程序不得开采加密货币，除非开采工作不是在设备本地执行的（例如云采矿）。

此前有报道称，Mac App Store中的一些应用存在挖矿脚本，在用户未经许可的情况下挖取加密货币。类似的应用存在附加选项，允许用户通过挖矿的方式解锁应用中的付费功能，但无论用户是否开启该选项，这些应用都会进行挖矿操作。如此一来，该应用会在后台占用Mac资源。

此次苹果公布的App Store开发者指南明确规定禁止应用程序进行挖矿操作。除此以外，新App Store开发者指南还有一些新限制，新浪手机在这里为大家做一个梳理：

引入免费试用机制：

允许开发者给自己的App设置最长14天的免费试用期，“先尝后买”对用户更有利。

对收费限制更严格：

明确App不得诱骗购买或设置不必要的购买，不得提高价格或以复杂的方式收费，不得诱导用户共享不必要的数据。

限制内购或“外购”：

App不得使用自己设计的新机制来解锁内容或功能，不得包含指引客户使用非内购买项目机制进行购买的按钮，或是引导到外部链接等。

关于数据安全的一系列条款：

App应存在一定安全措施，以便正确处理本App收集的用户信息，防止未经授权的使用或让第三方访问。

除非有法律法规要求，App不能分享用户个人资料，或暗地里建立一个配置文件来收集数据。

若收集用户数据，必须经过用户同意，App应该收集与自己核心功能相关的数据。App必须尊重用户的权限设置，不得试图欺骗或强迫用户同意不必要的数据访问。

App内广告限制：

App及其中显示的第三方广告不得运行与自己无关后台进程，比如“挖矿”行为。

广告匹配年龄评级：

App里显示的广告应该与本App的年龄评级相符，并允许用户查看所有针对该广告的信息，不得利用敏感数据对用户进行定向广告。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：App Store苹果App Store

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有