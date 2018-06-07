快手与A站的乡村爱情故事

6月5日早间，一则快手全资收购A站的消息登上各大媒体版面，然而，比这则消息更抢戏的是，下面这张图。

快手接盘A站之前，A站有过不少“绯闻男友”。3月，有媒体传出阿里巴巴控股A站，随后又称今日头条将接盘，令广大吃瓜群众万万想不到的是，最后接盘的不是“高富帅”，而是一位靠土味视频起家的“大叔”，这也是网友眼中快手一贯的人设。

这桩“婚事”引发不少网友的吐槽，称A站现在成了名副其实的“土妞”。一时间，衍生出不少油腻的解读，甚至有网友脑洞出“初音未来卷大葱”和“在A站刷火箭”的场景。

不过，网友这种担忧目前来看是多余的，快手方称，未来，A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。而快手也会在资金、资源、技术等给予A站大力支持。

快手能给A站带来什么？

快手称，将会在资金、资源、技术等给予A站大力支持。具体来说对A站能有哪些实际的帮助呢？我们摊开来讲。

资金

快手收购A站，对急需资金回血的A站无疑是及时雨。

中文在线公告称，同意按照转让协议的约定以合计人民币1.4亿元的价格向快手出售A站权益，据中文在线公告估算，在快手整体收购A站交易中，后者估值约18.7亿元。

截至2016年年底，根据中文在线财报显示，A站全年营收仅为71万，亏损1.46亿。

而活跃用户方面，根据易观千帆的数据显示，A站移动端的活跃用户数量一直处于持续下滑的状态，截至17年12月份，A站移动端活跃用户数量仅剩170万。而同期B站的活跃用户数量高达4769万，二者之间的差距有28倍之多。

A站终于等来了金主的救命钱，但是商业模式上，能否在后续的发展中回本，还是一个未知数。

资源

快手经过长年的积淀，手底下的资源很多，包括红人资源、粉丝资源等。快手一直很在意以运营网红的方式去做直播，这种运作网红的模式或许能帮助A站挖掘更多的二次元领域的红人资源。

在用户层面上，截至2017年底，快手用户已达到7亿之多，多分布在三四线城市，A站用户大多分布在一线城市，随着城镇化的加快发展，快手用户中的一部分有可能成为A站的潜在用户。

技术

除了资金和用户上的扶持，A站最需解决的还是技术问题。

据时代周报，与今日头条一样，快手也是一家极为重视技术，而且以技术为核心驱动的内容平台。

创始人宿华的职业生涯是典型的精英道路。在清华读过博士，又曾先后在谷歌和百度工作，是算法方面的顶级工程师，是一名崇尚理性与技术的程序员。

拖垮A站的最后一根稻草就是技术问题，这家网站从诞生开始就一直问题不断，不是服务器宕机就是各种各样的技术问题出错。A站的服务器问题几乎已经成为惯例了。

快手接管A站，在技术上施以援手，或许能改变A站bug不断的毛病，改善A站的用户体验，挽回用户的心。

快手的野望

坊间有言，“南快手，北抖音”，快手和抖音分别占据短视频领域南北两大阵营。

今年年初，据《财经》报道，快手正进行新一轮10亿美元融资，投后估值180亿美元。同时，而关于快手筹备上市的传闻也早在坊间传开。

同时，头条来势凶猛，自头条2016年末完成10亿美元融资，喜提110亿美元估值后，有传闻称今日头条也一直在寻求新一轮融资。

在产品战上，头条依靠西瓜视频、抖音短视频等应用在短视频领域杀出重围，据《财经》杂志援引自QuestMobile的数据，从4月起，抖音追平快手，同位于1.2亿日活量级，甚至部分日期超越快手；日均使用时长上，抖音接近60分钟，略超快手。

而在二次元领域，今日头条早有布局，今年1月，今日头条下属的北京闪星科技收购二次元UGC社区半次元。而在快手收购A站之前，头条也在“绯闻名单”之上。布局二次元领域，快手收购A站顺理成章。

早诞生快手六年，A站为何凉凉？

从发展历程来看，快手和A站走的路子是不一样的。快手诞生于2011年3月，A站于2007年6月成立，A站虽是“萌妹子”，但是实际上比快手大了六岁，他们一个是走的是乡村路线，一个走的是中二路线。

这六年，快手是怎么把A站远远抛在身后的，A站与快手之间到底差了多少个A站？

同为视频应用，快手起步比A站晚，直到2012年12月才正式进军短视频领域。上线之初快手只是一款用来制作、分享Gif的图片应用，直到2012年12月，Gif快手才开始转型成视频分享工具。

快手和A站的经历，前者是一部草根变土豪的蜕变史，后者是一部高门大院的家族衰败史。

2010年是条分水岭，A站的一次卖身，预兆了它之后曲折的命运。那个时候快手还没诞生，但是A站却开始走下坡路。

同年，A站迎来自己发展历程中的第一次“大劫”，2009年6月，A站爆发员工内讧。7月，A站因为机器故障连续一个月无法访问，之后便孵化了自己的竞争对手——B站。

2010年，A站上出现了大量贬低A站，呼吁用户去B站的弹幕，这使得A站损失了很多用户。

随后，创始人xilin在无力承担高昂的视频带宽成本的压力下，将A站以仅仅400万人民币的价格，低价出售给潘恩林以及陈少杰。

2014年4月，奥飞入股A站，老将赛门因与其观念不和离开，奥飞与陈少杰大洗管理层，蔡东青入股A站，占到A站92%的股权，成为最大股东和实际控制人；

彼时的快手，在CEO宿华的领导下，刚好完成品牌升级，将“GIF快手”中的GIF去掉，摆脱应用名太过于局限的制约。

2015年8月，合一集团5000万美元投资A站，占股18%；同年，快手获得数千万美元B轮融资，由红杉资本和晨兴资本联合投资；之后，快手的安卓和iOS总用户已突破1亿，覆盖了北上广等一二线城市和诸多三四线城市。

2016年，一篇描写快手用户的《中国底层残酷物语》的文章刷爆朋友圈。文章开头就给快手扣上了“低俗、简陋、粗糙”这些让人不适的关键词，文中这样描述：

这款软件DAU能超过1000万，一跃成为中国第一视频App，就是因为它的用户是海量的乡村人口。

2017年3月，快手方面曾披露称，其日活用户约5000万，总用户量约为4亿，日上传视频超过500万条。

快手A站这对CP的组合，恰是上演了互联网圈的乡村爱情故事，也许城里套路深，不如回农村，而A站粉丝心中也期待这个段子一样的剧本成真——A站有一天将借由快手重新C位出道，双击666。而A站的意中人，不会踩着五彩祥云，也可能踩着三轮车，但是，他一定是位草根英雄。