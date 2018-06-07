E3 2018应该关注些什么？看完这篇文章就懂了

一年一度的玩家盛会E3终于要来啦！不知道各位小伙伴是否已经调整好作战状态，提前进入太平洋时间了呢？别着急，在E3到来之前，我和不倒翁已经帮大家总结出了各家厂商你应该关注的那些游戏。如果你还不太清楚该看些什么，读完这篇文章你就会明白了！

索尼：饼画完了，该吃了

今年索尼的玩儿法和往年略微有所不同，他们打算从6月6日起到E3发布会前每天都公布一款PS平台的游戏详情——可即便在这种情况下依然敢明确表示“发布会上还会有真正的主菜”。这可以看做是一种对自家游戏阵容的空前自信，不过考虑到过去几年索尼发布会都是以画饼见长，今年能否真正把饼烙出来（或者至少给出具体等待时间）从某种意义上来说就成为了玩家最关心的问题。

索尼最大的饼有两个，一个叫《死亡搁浅》，一个叫《最后生还者2》。这两个项目都早在2016年的时候公布了，而且根据早先官方透露的开发进度——似乎都不大可能尽快和玩家见面。根据SIE早先发布的公告，这两款游戏肯定都会在今年E3上有所展示。至于我们可以期待的地方，归结起来大致有这么几点：第一，肯定会公布全新预告片或实机演示，从而透露出关于游戏更详细的信息；第二，也许会公布一个比较确切的发售时间；第三，不排除提供现场可游玩版本，或者可下载Demo的可能性。

《对马之魂》、《蜘蛛侠》、《往日不再》以及《血源》厂商From Software的神秘新作《Shadows Die Twice》也是索尼阵营举足轻重的游戏。其中《对马之魂》和《蜘蛛侠》已经确定会亮相索尼发布会。《往日不再》虽然已经延期到了2019年，但是在完成度上肯定比《死亡搁浅》和《最后生还者2》高出许多，应该不会放弃在本次E3上大幅宣传的机会。至于《Shadows Die Twice》，考虑到去年其实除了名字之外啥都没透露——我们今年或许可以期待From Software告诉我们这究竟是一款什么类型的游戏……

微软：是时候触底反弹了

微软的情况稍微有一些令人纠结。目前唯一确定会出现在发售表上的，是已经跳票N年之久的《除暴战警3》（而且……根据今天早上的消息，它还有可能继续跳到明年春天，有毒吧？），而其他可能出现的第一方游戏，目前仍然都处于猜测阶段。但是根据此前种种的小道消息，再结合系列游戏的一贯开发节奏，还有微软高调宣布的长达一个半小时的发布会时长，其实那些我们期待的大作，基本上八九不离十了。

比如暌违已久的《光环6》。作为XBOX平台上最有排面的独占大作，它前代的表现并不能让所有人满意。虽然它延续了一贯以来的出色手感以及多人游戏的紧张刺激，可是单人剧情却被人诟病颇多，比如强行把一个大家没有感情基础的角色提升为主角，而我们一直以来的英雄士官长却被打压得好像个路人。同时，单人部分的剧情也没有讲完，进行到高潮部分就戛然而止。粉丝们的热情已经压抑得太久，而且在天蝎座上市之后，XBOX平台也急需一个真4K独占大作来打开局面，于情于理，《光环6》都应该是那个最合适的人选。

而作为它的“好兄弟”，《战争机器》的新作也有可能会在今年E3上亮相。新时期的《战争机器》已经交由马库斯的儿子独挑大梁，不过和老爷子相比，他似乎还缺少一点性格上的闪光点。新作里期待能看到一个更有血性的他——当然，也期待看到那些更酷炫、更刺激、更夸张的武器。

枪有了，车怎么能少？按照惯例，今年应该是属于《极限竞速》子系列《地平线》的一年，不知道这一次它会带我们到哪个地方狂飙呢？有小道消息说会是日本——复杂的城市街道、贯穿闹市区的高速、九曲十八弯的山路——天哪，如果传闻是真的，那我已经迫不及待想要玩到它了。

除了这些游戏，我们肯定还会在XBOX的发布会上看到一些第三方游戏的出现，毕竟真4K的天蝎座就是目前最适合第三方大作发挥的舞台。而我相信在今年补全了第一方的阵容之后，XBOX阵营也会比以往变得更加具有吸引力。

任天堂：美国《97》了解一下？

任天堂这边，我们已经确定会出现的游戏，肯定包括前段时间刚刚公布的《精灵宝可梦：Let’s Go皮卡丘/伊布》。种种消息表明，这只是一个NS上的过渡作品，主要面向从《宝可梦GO》入坑的轻度玩家。但它也有不少的创新，特别是在交互方式上。不知道E3现场是否会提供抢先试玩呢？

还有一个能确定见到的游戏是NS上的《任天堂全明星大乱斗》新作。虽然这个系列在国内一直不温不火，但在美国可是相当于我们这儿《拳皇97》般的存在，是全民级别的格斗游戏。历代《大乱斗》除了机制和玩法上的改动之外，最引人注目的其实是那些眼花缭乱的登场角色。除了任天堂自家的人物之外，也会有很多第三方厂商的角色加入，比如WiiU/3DS上的《大乱斗》就有卡普空家的洛克人加盟。不知道这一次会给我们带来什么惊喜呢？

还有可能会出现在任天堂发布会上的游戏有《银河战士Prime4》，以及《火焰纹章》的新作。这两个游戏目前都只是公布了一个LOGO，并没有任何实质性的内容放出，期待这次的发布会能带来一些干货。而去年让无数人期待的《猎天使魔女3》，有小道消息称今年E3会公布发售日，这可真是太令人高兴了。在《战神》已经转型ARPG的今天，可能真的只有传说中的《鬼泣5》还有NS上的《魔女3》能够让我们重温ACT当道的美好时代了。

育碧：稳扎稳打

去年的《刺客信条：起源》给了我们一个不小的惊喜。颇具“魂系列”韵味的战斗系统、优美瑰丽的古埃及风光、更加RPG化的游戏体验，都让玩家看到了育碧蛰伏两年的诚意。而回归“年货”节奏的《刺客信条》也被爆出今年新作的标题将是《奥德赛》，看来继古埃及之后，我们又要去隔壁的古希腊感受一下“This is Sparta!”的激情了。只是——有个小小的问题，既然前作已经唤作“起源”，那时间节点更靠前的《奥德赛》到底算什么呢？看来只有等详细的演示和试玩之后，我才能告诉你们答案了。

《全境封锁》初代经历了从预告片的万众期待，到游戏本体大缩水的“过山车”式体验，相信还有很多人仍然记忆犹新。作为一款带有强烈RPG要素的射击类线上游戏，《全境封锁》其实有着不少的创新，可是糟糕的网络质量、层出不穷的Bug、还有无聊的后期体验，很难让大多数玩家说爱它。但无论如何，育碧还是成功地将这个全新IP推向了台前，而根据育碧一贯以来“2代出神作”的定律，我们也有理由对它多一分期待。

至于去年惊艳了所有人的《超越善恶2》，今年也会带来一些全新的内容。我并不期待它会直接公布发售日期，但具体的玩法、游戏模式、还有登场人物，应该会得到一些披露——毕竟去年我们只看到了一个CG预告片而已。对于这部难产多年的作品，我对它也抱有非常高的期待，希望它能跳出育碧游戏的设计规则，做出全然不同的体验，这样也就不枉这么多玩家这么多年的等待了。

今年E3上育碧肯定还会继续公布一些老游戏的新计划，比如《彩虹六号》和《孤岛惊魂5》的DLC，以及为已经确定发售的游戏造势，比如《飙酷车神2》。当然，我们也完全有理由相信育碧会给我们一个“One more thing”，譬如《细胞分裂》的新作就已经在之前的各种蛛丝马迹给过我们暗示。在蛇叔已经退居幕后的当下，鱼叔会重新回到台前吗？

EA：双响炮

准确来说，EA并没有参加E3，而是在此期间举办自己单独的发布会EA Play，如此一来EA不但可以更加自由灵活地安排时间和场地，而且也能够更加随心所欲地展示自家庞大的游戏阵容。《FIFA》、《NBA Live》、《麦登橄榄球》等体育游戏的新作多半不会缺席，《模拟人生4》、《极品飞车：复仇》、《战地1》、《泰坦陨落2》等老游戏也很可能会更新全新拓展内容。当然，最受关注的肯定是《战地5》和《圣歌》。

《战地5》早先已经公布了相当多详细内容：二战题材、可灵活建造的防御工事、强化的连队系统与更紧密的合作机制、以及包括“大逃杀”玩法在内的多个全新游戏模式。在即将到来的EA Play上，EA除了进一步公布详情之外，也会现场提供试玩版本。一方面可以更加直观地展示新作实机表现情况，另一方面也能初步透露新增机制究竟能给玩法和战术带来怎样的影响。此外，由于预告片质量和历史还原度等问题，这部新作目前其实受到了不少玩家的质疑，这次EA Play或许能成为Dice扭转玩家印象的重要机会。

《圣歌》则是Bioware呕心沥血、耗时多年仍未开发完成的共享世界动作射击网游。在经过一次跳票后，目前暂定在2019年3月发售。虽然这并不是《圣歌》第一次在E3期间亮相，但是在此之前实际上并没有透露太多实质内容。从大致的世界观设定，到详细的战斗机制，《圣歌》其实依然处于“犹抱琵琶半遮面”的状态。根据EA不久之前透露的消息，本次EA Play将会全面解开这款游戏神秘的面纱。

Bethesda：我也不知道会不会有《老滚6》

在经过长达一天的“直播”造势后，B社公布了他们的重磅大作《辐射76》。不出意外的话，这将成为B社在本次E3上的王牌。目前这款游戏真正透露的信息其实非常有限，我们当下只能推断出它是一款关于76号避难所、故事发生在初代《辐射》之前的游戏——至于游戏类型、具体玩法、登场角色，目前一概不知。当然，也有舅舅党们透露这会是一款类似《DayZ》和《Rust》的在线生存RPG，至于具体情况如何只能等待B社在E3上的消息了。

《狂怒2》则是B社在《辐射76》之外的另一大利器。根据早先公布的情报，《狂怒2》将会是一款反乌托邦背景设定的开放世界FPS。考虑到这款游戏由《毁灭战士》的开发商ID Software和《正当防卫》开发商Avalanche共同打造，其重磅程度、战场激烈程度和动作爽快程度都将爆表，早先公布的宣传视频完美证明了这一点。至于更加详细的游戏概况和玩法介绍，Bethesda应该会在即将到来的E3上有所展示。

史克威尔艾尼克斯：论跳票，你们是比不过我的

SE今年的来头可不小，作为三部曲的最终章，《古墓丽影：暗影》终于要和我们见面了。虽然这次去的不是埃及，但南美的金字塔也算是金字塔嘛，总算有了一点古墓探秘的感觉了。根据SE此前透露的消息，新作会变得更加血腥、更加刺激、也更加棘手，会有更难的解谜和战斗等待着我们，而这也是我一直以来非常期待的。据说游戏中还会有“促使劳拉变成古墓丽影的决定性瞬间”，难道说标志性的墨镜和双枪要回来了？

今年同样值得期待的还有《王国之心3》。不过不得不吐槽一下SE本部的开发力，《FF15》的开发周期已经够长的了，没想到《王国之心3》也不遑多让，还推出了2.5代这种令人摸不着头脑的作品穿插其中……但不管怎样，能看到迪士尼的小可爱们出现在游戏里总是让人高兴的，希望今年的E3能让这个游戏有一个准确的发售日期吧。

当然，接下来要说的这个游戏，我就不指望什么发售日了，能确保在顺利开发中就已经不错了。是的，我说的正是《最终幻想7重制版》。事实上，除了之前的那个预告视频之外，关于这个游戏我们目前仍然知之甚少，偶尔冒出来的消息，也只是SE在为这个项目招聘，或者是开发进度滞后项目难产的小道新闻。看来，这又会是一个有生之年系列啊。

其他：百家争鸣

今年的《使命召唤：黑色行动4》最引人瞩目的地方在于彻底抛弃了单人战役——不过与之相对应地，动视也承诺本作将提供系列史上最有战术深度的多人游戏体验。多人对战和僵尸模式的体验优化势在必行，不过真正令人瞩目的地方在于新增的叫做Black Out的大逃杀模式。梅森、伍兹、梅内德斯等《黑色行动》系列战役主角以及部分“僵尸模式”中的角色将会在大逃杀模式中成为可扮演角色，系列经典武器装备和大量经典地图场景也同样会悉数回归。只不过游戏按照怎样的具体规则玩、海陆空载具在游戏中发挥的作用、游戏整体节奏等问题目前依然尚不明朗。动视应该会在今年E3期间给出更加详细的信息。

《荒野大镖客2》已经是近几年E3的常客，与之相关的消息也已经公布得比较详尽了。考虑到距离最终发售时间（10月26号）已经不远，本次E3上可能会公布迄今为止最详尽的演示以及最宏大的现场试玩版本。值得注意的是，在此之前R星已经透露多人模式将在这部新作当中回归，并且创造一种全新的多人游戏体验，但是并没有给出更多细节。这部分的信息或许会成为《荒野大镖客2》在本次E3上的亮点。

15年的《巫师3》简直算是平地惊雷，尽管此前的《巫师1》和《巫师2》也广受好评，但《巫师3》可以说是CDPR厚积薄发的集大成之作，出色的完成度和感染人心的剧情也受到了海内外玩家的一致追捧，最终也成为了当年的GOTY。而CDPR种种良心的举动，也让大家对这个来自波兰的公司充满好感。现在，魔幻的大陆已经被我们甩在身后，是时候进入科幻的世界了。《赛博朋克2077》这个画饼多年的大作，看样子是要放出一点新的消息了。关于它的玩法、故事和角色，我反正很期待，不知道你们呢？

根据卡普空最新公布的消息，《洛克人11》、《洛克人传奇合集》、《怪物猎人：世代》（即NS美版《怪物猎人XX》）和《街头霸王5：街机版》将会亮相本届E3。从阵容来看，这些游戏还是以冷饭和移植版居多，最大的惊喜则在于雪藏多年的《洛克人》终于迎来了正统续作——对老一辈的硬核平台动作游戏玩家而言，这无疑是个令人感动得热泪盈眶的好消息。当然，目前还不能完全排除卡普空保留了其他猛料到E3上公布的可能。《鬼泣5》、《生化危机2：重制版》以及坑了多年的《深坑》……如果这些传闻中的游戏真的能在本次E3上公布，那么无疑会让卡普空今年的阵容锦上添花。

《无双大蛇3》是光荣最近主推的重头戏。曾经想去探索开放世界的《三国无双3》遭遇了滑铁卢，这一次光荣学聪明了，还是回归了最传统的割草模式，相信这也是粉丝们想看到的结果。期待它能在E3上公布更多的新内容——至少有一点我们是确定的：这一作的登场人物肯定会远超过以往。

结语

这份清单仍然只是根据之前的消息分析并总结出来的，可能有些并不会公布，也可能会有意外的“One more thing”。保留着惊喜与期待，这正是每年E3最令人兴奋的地方。