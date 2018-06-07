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谷歌免费WiFi登陆印度400座火车站，每月吸引800万用户

2018-6-7 20:52:30来源：凤凰科技作者：扬帆责编：远洋评论：

据VentureBeat北京时间6月7日报道，谷歌希望通过火车站将免费WiFi带给广大印度用户，今天该公司宣布，它的这款服务实现重要里程碑，登陆的火车站数量达到了400座大关。

谷歌在2015年和印度铁路通信部门RailTel合作推出了这款名为“谷歌车站”（Google Station）的服务。登陆400座车站与该公司在三年前设定的最初目标相符。

谷歌副总裁凯撒·森古普塔(Caesar Sengupta)表示，“谷歌车站”现在每个月吸引800万用户使用，每人每次平均消耗约350MB数据。

印度如今已成为西方科技公司的关键目标市场，Facebook等公司都表现出了浓厚的兴趣。例如，亚马逊在印度开设了首家AWS云计算数据中心，苹果在班加罗尔生产部分iPhone，英特尔在印度投资1.78亿美元在该国建造了一座新的研发中心。至于谷歌，该公司瞄准了印度全国数以亿计的智能手机用户。除了公共WiFi热点之外，谷歌还面向印度市场推出一款可以离线观看的YouTube应用，以及一款移动支付应用。去年，它击败Spotify，率先在印度推出了流媒体音乐服务。

与其他市场相比，印度对智能手机和互联网的采用要更慢一些，不过其智能手机用户数量仍十分庞大，据称已经超过3亿。但是对于许多人来说，接入快速、可靠和可负担得起的互联网仍然是一个问题，这也是“谷歌车站”发挥作用的地方。

“谷歌车站”如今已经不仅限于印度。去年，谷歌将该服务扩展到了印尼，几个月后又登陆了墨西哥。该公司还计划让“谷歌车站”在未来进入更多的市场。此外，这款服务将不仅限于车站，它在印度西部人口稠密的普纳市就拥有150个热点。

如今，越来越多的数字公司开始投资于基础设施项目，以确保全球用户能够使用自己的服务。去年，谷歌和合作伙伴承诺向一个名为CSquared的非洲宽带项目投资1亿美元，而Facebook此前则宣布计划使用卫星将宽带带到非洲大部分地区。就在昨天，微软宣布在苏格兰海岸建造了一座水下数据中心，作为研发试验的一部分。大型科技公司们还承诺投入数十亿美元用于海底电缆项目，将高速互联网带到每一个大陆。

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关键词：WiFi谷歌

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