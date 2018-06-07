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小米京东618狂欢：小米8SE新品首发，笔记本直降400元

2018-6-7 21:44:08来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家6月7日消息 8日0点起，京东618超级品牌日迎来小米笔记本专场，笔记本最高省400元，小米8SE新品10点首发上市，小米8新品火爆预约，小米6X限时赠移动电源，全场爆款最高省1200元，点此抢购

笔记本方面，0点品牌日开启，全场最高省400元，小米Air（i5-8250U 8G 256GSSD MX150 2G独显 预装Office 指纹版）抢购低至4999元，小米游戏本（i7标压 8G 1T+128G GTX1060 6G显存 创新冷酷散热系统）0点7599元开抢，扫码抽奖赢1999元平衡车……

手机方面，小米8SE新品10点首发上市，小米MIX2零点秒杀最高省1200元，小米6X 4+64GB低至1599元，限时赠移动电源，红米Note 5低至999元起……

电视方面，小米电视4C 43英寸仅售1399元，小米电视4A 32英寸低至849元、55寸英寸仅售2499元……

小家电方面，全场最高立省300元，小米扫地机器人特价1499元限量抢购，米家声波电动牙刷秒杀179元，小米空气净化器Pro秒杀低至1199元……

此外，智能家居、智能酷玩、户外旅行、手机配件等品类全场狂欢大促，等你来抢……

• 小米京东618狂欢会场

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