小米京东618狂欢：小米8SE新品首发，笔记本直降400元

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手机方面，小米8SE新品10点首发上市，小米MIX2零点秒杀最高省1200元，小米6X 4+64GB低至1599元，限时赠移动电源，红米Note 5低至999元起……

电视方面，小米电视4C 43英寸仅售1399元，小米电视4A 32英寸低至849元、55寸英寸仅售2499元……

小家电方面，全场最高立省300元，小米扫地机器人特价1499元限量抢购，米家声波电动牙刷秒杀179元，小米空气净化器Pro秒杀低至1199元……

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