摩拜/ofo迎对手：Uber宣布进军欧洲共享单车市场

6月6日，Uber CEO 达拉·科斯罗萨西在柏林NOAH会议上宣布，夏季之前在柏林推出共享单车服务。尽管有ofo、Mobike和LimeBike等共享单车初创公司都相继涌入欧洲共享单车市场，但也不能阻挡Uber想要在激烈的竞争中分一杯羹。

Uber率先将Jump共享电动自行车引入柏林，并计划在年底之前推出电动车「Uber Green」服务。达拉·科斯罗萨西表示：「相继在柏林推出的两项服务是与德国合作的第一步。接下来的几个月会将共享单车服务扩展到欧洲的其他城市，因为自行车是最不会加重空气污染和道路拥挤的出行方式。」

4月，Uber以2亿美元收购Jump，这也是新CEO上任以来的第一笔收购交易。收购之后，Jump的CEO——瑞安·赖普奇直接对达拉·科斯罗萨西汇报，继续负责运营Jump，Uber计划保留Jump品牌。瑞安·赖普奇表示：「Jump的平均使用距离是2.6英里，并不是出行的第一公里和最后一公里，我们拥有替代汽车的点对点交通运输的能力。」达拉·科斯罗萨西表示将会在Uber App中驻入其他独立的自行车公司，尽可能解决城市用户的出行需求。Uber没有把这次收购当成盈利或者上市的砝码，而是秉持「用户第一」的信念。

作为Uber新上任的CEO，达拉·科斯罗萨西采取了与创始人特拉维斯·卡兰尼克完全不同的做事风格，他表示：「此次Uber进入欧洲市场是以一种合作和沟通的方式。新产品意味着新Uber，我想跟城市政府和纳税人好好探讨一下关于城市流动性的问题。Uber致力于帮助城市解决面临的几大挑战：如何降低空气污染、减少城市拥堵、提供更环保的出行方式。」

此前，Uber在欧洲历经挫折，遭到传统出租车司机抗议。去年9月，伦敦交通监管机构撤销Uber的牌照。目前，Uber也在积极解决该问题，与伦敦当局分享其庞大的出行数据。

Noah会议上，达拉·科斯罗萨西表示出了对于推出共享单车计划的激动和自信，「Uber不仅能提供汽车服务，更关注城市流动性，帮助解决困扰城市的交通问题。」对Jump的收购，表明Uber正在朝着一家综合运输公司努力。

早前，Uber就与Jump在华盛顿、旧金山和其他加州地区合作，用户通过Uber App可以解锁和上锁Jump电动自行车，收费标准为每30分钟2美元。满电状态下，自行车速度可达30—40英里。虽然有电力系统，但是租赁者仍需要「踏板支持」，以免出现「半路没电」的情况。不久之后，Uber会公布欧洲收费细节。Uber的收购速度足以看出其迫切与野心，这家网约车巨头公司正在「火力全开」进军其他出行方式。

Bluegogo和ofo在旧金山碰壁，一直未获得无桩自行车的许可，政府却批准了Jump的投放和运营，这或许也是Uber看中Jump的原因之一。Uber通过收购Jump快速抢占共享单车的市场来应对其他品牌的压力。不难看出，政策监管是共享单车的重要门槛，比如今年2月，网约车平台Lyft获得巴尔的摩市的支持，开展共享单车服务，Lyft投资27万美元，双方开展为期三年的合作。其实早在2016年，巴尔的摩市就推出共享单车项目，当时获得了政府236万美元的拨款支持。共享单车不仅挑战用户的出行习惯，更挑战城市的交通管理体制。

除此之外，涉足共享单车领域的Uber不可避免地面临一系列公共问题。Jump由于采用无桩模式，可以停在任何公共自行车停放点，避免了有桩共享单车公司面临的基础设施成本，但也会引发单车占道；影响交通秩序；干扰城市管理等问题。已经丑闻缠身的Uber计划在品牌营销上花费5亿美金修补公司形象。Jump持续盈利的前景和政府的良好关系无疑给Uber带来显而易见的好处，但是Uber能否处理好共享单车带来的城市问题也影响着这家网约车巨头能否在其他出行方式上「脱颖而出」。