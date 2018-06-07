京东618华为品牌日：P20系列极光色限量开抢，全场最高优惠600元

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平板方面，爆款低至618元，M5系列白条6期免息，以旧换新最高享100元惊喜补贴，华为M3 8.4英寸平板电脑秒杀低至1388元，华为MateBook E 12.0英寸二合一笔记本电脑秒杀仅售4588元……

• 京东618华为品牌日会场