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京东618华为品牌日：P20系列极光色限量开抢，全场最高优惠600元

2018-6-7 22:24:35来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家6月7日消息 8日0点起，京东618年中购物节迎来华为品牌日，P20系列极光色限量开抢，华为畅享8e青春领券减60元，以旧换新最高享120元E卡补贴，全场最高优惠600元，关注店铺抽梅西亲笔签名球衣，点此抢购

手机方面，华为P20系列0点极光色限量抢购，旗舰新品6期免息，华为畅享8e青春领券减60低至739元，华为nova 3e领券减50低至1949元，华为nova 2S最高优惠300仅售2399元，华为Mate 10系列领券直降150低至3449元，华为Mate RS 9999元限时限量抢购，赢亚特兰蒂斯大礼包，部分Mate系列手机赢58888元豪华水底套房……

笔记本方面，优惠低至3折，以旧换新最高奖300元E卡，指定产品领券满4000减200元，MateBook D（i5-7200U 8G 256G 940MX 2G独显 FHD office）每天5台限量秒杀，MateBook X Pro（i5-8250U 8G 256G 3K 指纹 触控 office）秒杀低至7788元，限量送扩展坞和内胆包，MateBook X（i5-7200U 8G 256G 拓展坞 2K屏 指纹 背光 office）仅售6988元，白条6期免息……

平板方面，爆款低至618元，M5系列白条6期免息，以旧换新最高享100元惊喜补贴，华为M3 8.4英寸平板电脑秒杀低至1388元，华为MateBook E 12.0英寸二合一笔记本电脑秒杀仅售4588元……

• 京东618华为品牌日会场

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