躁动期中的杭州区块链

在杭州的“不安分”和躁动中，阿里巴巴、网易这些曾经的明星互联网企业，一夕间，都成了古典互联网企业。

区块链被写入杭州市政府工作报告、位于杭州余杭的区块链产业园成立、成立全国首个百亿人民币规模的区块链创新基金、全球无眠区块链领袖峰会召开。据说，今年9月，浙大将正式开课介绍区块链技术，并已出版了区块链技术教材《区块链技术进阶与实战》。

在各种官方动作落地后，民间对区块链的热情开始日渐高涨。

对杭州的这种“躁动”，土著毛毛深有体会。

经常被堵在路上，看看路边因改造、修路、建楼而产生的漫天尘土，再看看手机中不断跳出的本地区块链群内的消息，总觉得杭州在变。

但，未来杭州具体会变成什么样，他想象不出。只是莫名期待，希望可能某一天上海可以变成杭州的后花园。

半场发布会

杭州城市建设和房产上的躁动，差不多和区块链的躁动同步开始的。

不是在“三天竺”当义工，就是莫干山参加禅修班的毛毛妈，一直以“脱俗雅静”自诩。

不知道从哪里听来两个消息后，脱俗的毛毛妈雅静不了了，直接给毛毛轰了一下午电话。

听完电话，脑袋嗡嗡声中，毛毛总结了母上大人这通电话传达的两项指示：

一是杭州市区、郊区都在大规模拆迁，各种市政府的大动作并行，催毛毛督促毛毛爸，赶紧准备再买一套房。

二是她的小姐妹告诉她最近区块链很热，要赶紧跟上时代的步伐，这个机会极有可能再出一个马云。于是毛毛妈的那个圈子买币炒币的同时，还想加入链圈，问在媒体工作的毛毛有没有这类相对可靠的项目可以投资，她身边不少人都有兴趣。

人对新事物似乎有天然的抗拒感。毛毛对区块链的感受也是这样——他觉得这个太虚太空，而身边人的狂热让很不舒服。

“借着区块链的机遇，他们觉得自己说不定会成为下一个马云，太疯狂了。”毛毛曾向好友老王这么吐槽。

“区块链技术现在很火，是一种新经济，挖掘了一块新颖的金融市场。”老王背完文章后告诉他，“那些都是废话！想着多干嘛，讲什么政治，讲什么趋势，能赚钱的就好了！”

确实，同为80后尾巴的老王，凭借着熟记大佬演讲、传记、故事和一手好算盘，毕业几年间房贷还完，有点闲钱后就开始折腾他的“共享经济”，而最近又关注上了这种“新经济”。

而近期，“新经济”区块链在杭州范围内影响较大的一件事，便是位于未来科技城的“中国杭州区块链产业园”和雄岸区块链基金的成立。

宣布成立当天，毛毛就在现场。

为了参加区块链产业园的发布会，毛毛开车从市中心到未来科技城，修路、拆迁、造楼、改造，一路上各类工程四周尘土漫天，而道路也经常遇到只开一半的情况。原本一个小时内的车程，愣是开了近两个小时，其中大部分时间为了不让尘土跑进车里，还只能关着窗户。

回想起来，4月初的杭州，还没到闷热难耐。但小小的接待厅内挤进了几百号人，拍照的、低头玩手机的，还有左右小声地聊天交换币圈的“情报”。这样的环境，让毛毛感到憋闷和烦躁。

本来独自一人坐在位置上玩着手机，等着发布会开始。不知从哪里有人得知毛毛的媒体身份，好几个自称或是被介绍说是圈内有一定影响力的人，说了些场面上的话后，便加了毛毛的微信，还邀请他入群。

毛毛的座位距离主席台，其实略有些距离。这个距离让他看不清演讲者的表情，却实实在在能感受到演讲者言语间对区块链的热情和对这个产业园美好未来的确信。

在接到需要参加一场区块链园区发布会的任务后，毛毛提前做了一番功课：看了众多“白皮书”，查了行业背景和相关热点新闻。自认为算是懂点皮毛的毛毛，现场时，听着听着越发迷糊，总觉得好像知道个大概，但仔细想想还是不明白这个区块链创业园打底打算做什么。

“感觉没什么花头，我先走了。”

听到一半，不知是房间闷热，还是什么，和一旁的小伙伴说完这句后，无所谓有没有看到李笑来或者徐小平，更没参加下半场的雄岸区块链基金的启动仪式，悄悄就从后门遁了。

从50人到500人，只需要一晚

一个外界看起来蓬勃发展中的行业，不代表这个圈子也很容易进入。谁在具体做区块链项目？怎么入门区块链？怎么买币？币的行情和信息哪里找？落到稍微具体点的问题，让不上门外汉们卡住。

就连入一些只是和区块链相关的群，也都需要通过一系列的“考核”：已在群内的人邀请并想群主发送邀请理由，在群主或管理员同意才能入群。入群后，也有许多“规矩”，比如不能随意发广告、不能谈论其他话题，不能刷屏，发现就直接“飞机”。

而毛毛能混入这个圈子，加入七八个较为正规的民间区块链群，后续能收到一系列的相关活动邀请函，得益于之前参加的半场园区发布会。

发布会等待期间，毛毛被加入了一个区块链的群，本想直接就退了。转念一想，这个圈子他一点都不了解，或许可以试着了解下。抱着这样的目的，毛毛决定要在群内“蛰伏”。

睡前通过群内有人推送的二维码，扫码入了一个名叫“币圈内幕资讯”的群。入群时，扫了眼群内成员数量，他第56个。第二天睁眼，打开手机发现，那个“币圈内幕资讯群”中的成员已有476人。

这样的发展速度让他有些震惊。照个这个方法，他又如法炮制入了不少区块链的群。其中有一个群让他印象深刻，群名“XX炒币团-21班”，群内300余人。推算下，这个公司或者个人手中大致有1万余名对区块链或比特币感兴趣的人。

从数量规模到“满员速度”，区块链群中的这些现象令毛毛感到匪夷所思。

期间，他还收到了一封定于6月初在杭州召开的区块链峰会邀请函。

那份“邀请函”便来自其中一个群。群内有人将备注为媒体的群员全都@了一遍，毛毛就在其中。看了下信息，说是寻求合作邀请媒体参会。看了这份来自GBLS的媒体邀请函的文件，文件中将合作媒体级别分为战略媒体、深度合作媒体、支持媒体、合作媒体。

尽管群中发布该文件的人说，这是一封媒体邀请函，但毛毛怎么看都觉得这是一份关于这次链峰会的媒体权利和义务说明。

不同级别的合作媒体拥有的权益和义务都不同，权益大概是基于LOGO展示、媒体专席、峰会门票之类的。而义务方面，则是如峰会期间发布多少篇新闻稿，其中至少几篇原创稿件，现场需要到场几名记者；活动当日该媒体需要配合在首页还是什么位置推荐或发布稿件；媒体还需邀请区块链圈内大咖多少人，邀请嘉宾还需组委会审核，等等。

这份邀请函或者说是“权益和义务说明”看得毛毛有些懵，参加了这么多次会议活动，第一次收到这样直白、硬气的邀请函。

快速总结了下发来的邀请函上的内容：6月初的活动、主办方模糊不清、一直提办会场地是原G20峰会场地、所有的区块链大咖处在“拟邀嘉宾”板块。

脑中冒出“野鸡峰会”这四个字后，毛毛也没琢磨为何这封邀请函字里行间如此“硬气”，顺手就丢进了回收站。

进击的余杭：阿里之后，区块链可造第二个生态圈？

毛毛没想到，时隔两个月后，他被自己打脸了。

当时，花了5分钟进行判断，又花了1秒扔进回收站，没想到有一天他还会花一个多小时把那封硬气的邀请函找回来。

最近的他偶然发现，这场活动由杭州市西湖区人民政府主办，根本不是他以为的“野鸡峰会”。只不过曾经一直强调的G20场地杭州国际博览中心，换成了杭州云栖小镇国际会展中心。

线上也好，线下也罢，近期，杭州的这种躁动，确实引来了不少人对杭州的关注。

而舆论似乎对西湖、文人、诗意、美如画的杭州，贴上科技、区块链、经济等标签不太满意。有媒体甚至说“杭州在被问除了阿里巴巴外还有什么后，交出了区块链这个答案。”

杭州像从原来一直你与讨论诗词歌赋、聊人生哲学的才女苏小小，一个转身变成了研究顶尖科技、追求经济效应的“钢铁侠”托尼·史塔克。这种画风级别的改变，确实让人难以接受，甚至有些措手不及。

不过放心，你认识的那个杭州还是那个杭州，风景依然旧曾谙。

市区中还是原来的样子，好山好水，除了街边可能会出现一些“区块链服务中心”牌子外，住在市区的普通民众根本感受不到区块链的存在。当然也有可能他们的眼里、心里只有拆迁、买房一事。

杭城西南的转塘，散布了杭州众多的文化产业园，成了艺术、文化产业的集合地，负责文化和艺术的传承。杭城以南的滨江，是网易的总部，杭城以西的余杭未来科技城，则是阿里系的天下。

而余杭未来科技城中，聚集了区块链产业园、各大创业小镇、高新产业新兴的产业。淘宝城、蚂蚁金服以及说要开区块链课程的浙大，都附近。

2001年2月2日，从东至西，包围了半个杭州的余杭市正式划入杭州，成为余杭区。2008年2月，阿里巴巴与余杭区政府签约启动淘宝城项目，说是将淘宝城安排在未来科技城内。

老一辈余杭土著都清楚，未来科技城其实早就有了，只不过那时候还没有一个名字。改革开放过程中，越来越多的人办厂做起了老板，而这里自然地集中了不少纺织厂、印染厂、服装加工厂这样的传统企业。陆续聚集了这些企业后，这片田地与“厂”交织的地被赋予了名字——未来科技城。

传统企业逐渐式微，阿里巴巴入驻后，这里的经济似乎开始慢慢被“盘活”了。不少员工从阿里巴巴离职后，借着熟悉的资源创业，创业带来资本的活跃，而后又吸引新的项目入驻。项目来了，就需要人来做，于是周围楼盘的需求又大了。

近期被抢哭的两个楼盘便在未来科技城附近。

绕着阿里巴巴，在未来科技城中分布着数十个大大小小的创业园区，和一栋栋新建的楼盘。初橙资本在7月28日发布《2017阿里校友创业黄埔榜》，榜单显示有46%的阿里人离职后选择在杭州创业。而这46%中，很大一部分布在未来科技城中的各大创业小镇里。

《看天下》曾在2017年报道中这样描述：梦想小镇位于余杭区仓前街道，一个不过3平方公里大的创业园区，汇聚1100多个创业项目，10000余名创业人。每一个日夜，金钱、BP、VC、创业者如流水一般匆匆来去，成功与失败交替登场。

2018年第一季度中，余杭区共有杭州区块链产业园等15个产业项目集中签约，协议金额超过200亿元。资本、人脉、技术在这里逐渐形成了一个和阿里巴巴有直接关系，却又相对独立的生态圈。

落户在未来科技城这个生态圈中的区块链，区块链或有可能再生出第二个这样的生态圈。

毛毛一直都知道，区块链的未来确实很光明，自己反感的也并不是区块链的技术或理念。他一直反感排斥的是那群玩区块链概念和跟风炒币的人。

曾经在银行工作过，后改行做媒体的毛毛，对杭州范围内的中小型企业都比较熟。没从银行离职前，主要负责的便是未来科技城中的大部分企业的贷款业务。

印象最深的就是未来科技城中认识的李总。85年的李总，在未来科技城中的小镇创业，毛毛在他的办公室喝过几次茶、聊过几次天。

从李总的言语间，毛毛能感受到他对自己公司的自豪和满意，他觉得自己的公司很牛X。可每当毛毛问到商业模式、产品、竞争力、利润等问题，李总就会用一个故事来回答他。聊了几次后，觉得有点无趣的毛毛也不再去了。

后来从朋友圈和其他人口中得知，李总看到风口与趋势，如法炮制，将原来互联网的那套用在了区块链身上——以参会提高露脸次数为创业的主要方式和途径。

最近，他出席了各种区块链相关的论坛和峰会，据说，有了一定的曝光率和名气后，李总用他的的故事和概念，又拿到了不少投资。