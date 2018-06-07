或首批尝鲜CDR！小米6月7日已提交申请

IT之家6月7日消息 6月6日深夜，中国存托凭证（Chinese Depository Receipt，简称CDR）各项细则陆续公布，据新京报援引寻找中国创客消息报道，小米已于今天就发行CDR向中国证监会提出申请。

如果申请审核通过，小米将成为第一家发行CDR的新经济独角兽公司。

另外，据香港经济日报报道，小米已于今日通过港交所上市聆讯。据报道，小米拟最快本月底或下月初，在香港招股集逾70亿美元（447.44亿元人民币），部署7月中上旬挂牌。

根据路透社之前的报道，小米IPO计划通过CDRs形式在内地发售30亿美元，占IPO募资总额30%；其余部分在香港发售。

小米在5月3日早间向港交所提交了IPO招股书，有望成为港交所取消同股不同权限制后的首批在港上市公司。在小米提交IPO申请之前，有港媒报道称，小米在上市前的股东售股活动中，售股价格显示公司估值介乎650亿至700亿美元。此前还曾有多个小米估值的版本出现，小米方面都未进行置评。

另外值得一提的是，据小米提交的招股书显示，小米的营收分为4个业务板块，分别为智能手机、IOT与生活消费产品、互联网服务及其他。以2017年为例，小米的营收确实主要来自智能手机，2017年，来自智能手机行业的收入为805.63亿元，占总收入的比例为70.3%；来自IOT与生活消费产品的营收为234.47亿元，占比为20.5%；来自互联网服务的营收为98.96亿元，占比为8.6%。