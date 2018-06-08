内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

由于软件漏洞，1400万Facebook用户私密帖子被公开

2018-6-8 6:41:34来源：新浪科技作者：小宝责编：浮生评论：

本周四，Facebook向约1400万用户发出通知，称发现了一个软件漏洞，导致用户发表的认为只有朋友可见的私密帖子实际上所有人都看得到。

一般来说，一个Facebook用户发布的帖子都是预先设置好可见范围的，并不是所有用户都能看到。然而，今年5月18日到5月27日间出现的一个软件漏洞导致这些用户发布的帖子都默认对所有用户可见。

虽然在发布时这些帖子都明确带有“公开”标记，但习惯了自己预设置的帖子可见范围的用户可能并没有注意到这个变化。

Facebook表示已经对受影响的帖子进行了修复，即把可见范围从“公开”变回用户的默认可见设置。目前为止，该项修复工作已经完成了。另外，Facebook还通知了约1400万受此软件漏洞影响的用户，给他们都发送了一个警示通知。

Facebook首席隐私官艾琳·伊根（Erin Egan）在一份声明中说：“从今天开始我们向所有受影响的用户发送通知，要求他们再次查看在受影响期间发布的帖子的可见范围是否都改回了自己预先设置的。”

伊根说：“我们为该过失道歉。”

对于导致该问题的原因，Facebook解释称是因为一个允许用户在其个人信息，如发表的图片上添加标签的功能。这个被添加了标签的图片被系统默认设置为公开可见，由于软件漏洞，导致一段时间内用户发表的帖子都应用了此设置。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Facebook隐私数据

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有