新雅虎计划用阿里巴巴股份回购股票：股价创18年新高

据MarketWatch北京时间6月7日报道，前身为雅虎公司的Altaba周四宣布，将回购最多1.95亿美元的普通股。受消息影响，该公司股价在周四盘前创下十八年来新高。

Altaba表示，此次回购将以阿里巴巴股票为货币，外加部分现金。此举将使该公司所持阿里巴巴股份从15%降至约11%。

它还表示，计划出售部分所持阿里巴巴股票来支付与此次股票回购相关的税款，并资助现金回购部分。

Altaba是雅虎将核心互联网资产卖给Verizon后成立的控股公司，持有大量的阿里巴巴和雅虎日本股份。该公司市值长期以来一直显著低于其净资产，因此常常被激进投资者要求出售阿里巴巴股份或、进行清算或者卖身。

例如，在今年3月，伦敦对冲基金TCI就呼吁Altaba减持和抛售所持阿里巴巴集团股份。在2008年，著名激进投资者卡尔·伊坎（Carl Icahn）曾试图迫使当时陷入挣扎的雅虎卖身予微软。之后，激进投资者东丹·勒布（Dan Loeb）的Third Point激进和Starboard Value基金也强迫雅虎出售资产，最终雅虎在去年将核心互联网资产卖给了美国运营商Verizon。

在将核心互联网资产变卖后，Altaba的主要挑战就是以更低的税率对其资产进行变现。有消息称，该公司一直希望能够在避免缴纳巨额税款的情况下对所持阿里巴巴和雅虎日本股份进行变现。目前，该公司持有15%的阿里巴巴股份、36%的雅虎日本股份以及其他财务资产，价值达近千亿美元。