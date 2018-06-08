比特币们在暴跌，他们却在坚守等待暴富

近日，比特币价格暴跌20%，引起虚拟资产市场不小的恐慌。经历春节期间的大动荡，许多用户从天堂跌入地狱，摔得粉身碎骨，或八级伤残。他们成了惊弓之鸟，市场微小的震动，都让他们发慌。

“腰斩到膝斩，最后到脚踝斩，熊市要持续多久？。”一名矿工忧心忡忡，去年刚买的比特币矿机，还没挖回本，熊市却突然而至。市场如此惨淡是他买矿机时没想到的。去年，比特币价格从1千美金一路高歌猛进，逼近2万大关。今年2月份转眼发生悬崖式下跌，跌至7千余美元。去年九月份ICO被央行定性为非法后，很多泡沫随之爆破，90%的ICO破发。交易所纷纷狼狈出逃，留下一地鸡毛。整个虚拟资产市场寒风萧瑟。“此诚风雨飘摇之际，泡沫存亡之秋也。”圈内大佬老猫描述到。

随之衍生的“送水”服务产业，却是欣欣向荣。北京每月活动信息发布中，区块链峰会占据90%，规格都很高，不是“世界顶级”就是“历史之最”，地点大多在五星级酒店，门票动则上万。区块链的培训更是火速蔓延，社交群里放眼望去都是西装笔挺的“大佬”，都号称要教走上人生巅峰。线下的打法不一。针对入门级的小白，上网扒些概念，透露点圈内内幕，显得颇有门路。台下一知半解，不过好歹也是赶上了时代潮流。对传统投资大佬的玩法却完全不同，找个幽静之地，煮几壶酒，碰个杯，交个朋友，看上眼了，给你几千万，先洒洒水，办个交易所吧。圈内的人被套牢，圈外的人焦虑地涌入。连广场的大妈都不跳舞了，跑到号称“第一届世界区块链大会”的澳门抢占新闻头条。

不过，寒冬笼罩，喧嚣之下，也有人蛰伏于地，在养精蓄锐。正规军正悄然进入，资本正逐渐回归理性，各种新旧力量交融。区块链技术应用领域退去喧嚣，拭去浮尘，一些优质项目浮出水面。矿场挖币举步维艰，正在积极转型算力服务。很多交易逃到海外后，全面布局，培养生态，孵化项目，收购矿场，为迎接下一波牛市招兵买马，扩充力量。

“资本大佬已入场感觉暗流涌动”

林涛是涛略资本的董事长，现在亲自带着一支40多人的技术团队，开发区块链项目。“研究基于区块链技术的金融应用场景。主要在开发信贷领域和股权众筹平台两条联盟链。前者帮助小贷公司共享客户信息，评估客户信用。后者为股权众筹平台共享项目、客户和投资人，聚拢资源。”林涛向网易科技介绍。

2013年，他接触到万向区块链实验室董事长肖风，了解到区块链技术。“听肖风讲了两年，我才逐渐理解，进入这个领域。”林涛在金融领域从业20多年，成为投资人后，主要关注金融、科技、文体及消费升级等行业的发展。2016年，林涛终于觉得区块链技术将颠覆传统很多商业模式。“那段时间，我们到处寻找区块链领域的项目。看过金融领域，具有智能合约属性的，还有电力行业、消费行业等，但鱼目混珠，很少有能真正解决市场痛点，有可行性的。”

于是，他开始自己招兵买马，从降低金融领域的信任成本为切入点进行研究，最终确定信贷和股权众筹两个方向。不过，随着市场上出现的区块链项目越来越多，他也开始着手投资汽车后市场、家庭消费市场等领域。

90后吴幽是镜湖资本的董事长，他投资的策略与70后的林涛完全相反。“有人说过，牛市多融资、熊市多投资。我们的投资策略是广撒网。所有卖水的生意，如社群、媒体等，我们不管它的估值，几千万也好，一亿也好。我们就只投一百万，希望不要错过一些好的项目。就像90年代初谁投中了腾讯，那回报是难以想象的。”不过，这只是吴幽的小生意，他更大的动作在海外。目前，他托管了太平洋岛国瓦努阿图的国家主权数字货币基金。瓦努阿图是南太平洋的一个小岛。去年10月，该国成为全世界第一个宣称可通过比特币购买公民身份的国家。41.6个比特币换一个身份，当时1个比特币约5千美元。

数字货币也让传统投资人的世界撕裂分化，有金融或技术背景的投资者，紧紧抓住机会，果断入场。李晓燕是鼎萃投资创始合伙人，在传统私募股权投资行业浸润多年。她觉得人工智能AI和区块链结合，将变成万物互联的时代。现在她的投资开始更加倾斜于人工智能AI和区块链领域。“ICO极大地缩短了投资时间，从几个月压缩到了几天，更加考验判断力，但价值投资仍然是根本。而且熊市之下，和做股权投资逻辑一样，越是市场冷静，洗去一层泡沫，越容易找到好项目。”

也有一些传统制造业的投资者，手握千亿级的资金，不知道如何入场，生怕错过抓住“大鱼”的机会，极度恐慌。“有的大佬还不会用数字货币钱包，直接拿几千万让助理试水，也有的大佬找信任的人，做代理人抢占先机。“一个币圈投资人透露。“但应该已经有资本大鳄入场了。我感觉暗流涌动，资金进入地很猛。我们现在看到的很多东西都不太真实。大佬们究竟怎么玩，我们不知道，肯定会颠覆很多东西，而且这些人可能都不是现在站在台面上的人，这个最让人恐怖。”

“3个亿，你投不投，不投没戏了”

“目前全球真正懂区块链技术的人不到1%，我算其中一个。”初殿松是区块链技术的坚定信仰者，“2010年，我接触到比特币。那时它的技术还没被命名为区块链。我对这种新型的技术特别兴奋痴迷。研究了很久，却没意识到要买比特币，最近才囤了一些。”初殿松对前沿技术非常敏感，在金融方面却总晚迈出一步。

他是第一代互联网创业者。1998年创建了中国首个人才招聘网站，与腾讯、网易一起起跑。随后二十年，他一直深耕于人力资源互联网服务领域。随后几十年，很多招聘网站如雨后春笋般出现，竞争非常激烈，同质化很严重。他一直试图做出差异化产品。90年代初，初殿松就看到人工智能的巨大势能，尝试着利用大数据的计算，为求职者和招聘企业做职业匹配，但由于双方涉及的变量太多，算法并不成功。于是，他被很多同行弯道超车。

2014年，区块链技术终于在IT圈引发关注。很多技术圈的人都感觉到它的神奇，却都有些看不透。于是，他们发起了一次商讨会。“那时全国可能只有几百个人知道区块链技术。参会的人很少，现在活跃在区块链领域的肖风、韩峰等都参加了。”初殿松向网易科技回忆到，“当时大家都觉得这个技术应该只能应用到互联网金融领域。”

那时，初殿松也正在打造一款新产品，主要解决求职者的职业信用问题，记录每个人的职场行为，让更优秀的人在市场获得相匹配的价值。但由于数据存贮在它的中心化服务器上，缺乏权威性，市场应用并不广泛。

直到2016年，当区块链技术逐渐为更多人所知道。很多人才恍然大悟，原来它的应用可以如此广泛。初殿松立马想到打造一个基于区块链技术的职业履历资信平台。利用区块链不可篡改性，客观记录员工职业数据，解决数据信任问题。“企业为员工表现打分，表现好的员工可以获得我们的token，作为激励。目前已有100多家合作企业，5万多名员工的职业数据上链。”职信链是目前市面上少有的已经上线的应用产品。

“有些项目是在传统领域做得不好，现在想通过区块链技术包装下，再重新融资，我们一般都会拒绝。有的项目是为了区块链而区块链，根本没有解决行业痛点。更离谱的是，拿个几页纸的白皮书，背后就空气，也敢过来动则要融几十亿美金。”一位资深投资人深感最近经历的事，刷新三观。

“那段时间真的太疯狂了。”马巍是从硅谷回来创业的技术人员。2017年，他听说区块链技术时，觉得应该趁势做点事。于是他每天研究上线的项目。“年初四五月份时，几周上一个项目。到了九十月，每天上几十个项目，呈现井喷式爆发。刚开始我每个项目都会研究它的白皮书、团队等。最后应接不暇，泡沫太严重了。”但是马魏最终找到了一个觉得比较靠谱的项目。“ZIL这个项目，是新加坡的一个团队做的，主要解决高吞吐量的应用程序提供运行平台。我现在负责在国内做市场推广。”

2017年8月底，初殿松终于做好发代币前期所有准备。9月央行突然叫停。他们的代币没有发行成功。当时，苏纯（化名）比初殿松动作迅速一些。8月初，他的项目不到20天就募集到1万个以太坊，大约一千万美金。“当时很多人，通过各种关系人找到我买币。我们特别抢手。”

一个资深的投资人现在回想起当时的情景，还感叹不已：“去年项目方都牛得不行。从来没见过项目方的态度如此傲慢，完全没商量的余地，直接告诉我：3个亿，你投不投，等下过了就没戏了。给个地址，打不打币，不打就算了。”

不过九四政策后，剧情瞬间反转。苏纯说：“有的人为了一千元人民币，给我们写恐吓信，拿刀上门维权，在路上拉着横幅，还有的威胁要跳楼。害得我都不敢出门，几天几夜没睡，把币赶紧全部退还。”

进入熊市之后，投资变得谨慎，项目方寻找资金又变得困难重重，交易所的要求更苛责。“现在我每个月看150多个项目，最多可能只上一两个头部项目。”交易所Coin Tiger合伙人颜桃在讨论桌上聊到。“很多项目光秃秃的，融不到一毛钱，投行机构看不上你，项目本身没抗风险能力，没有撬动资源能力，就靠一个技术极客自嗨，这是不行的。总体说，相比于去年，项目的质量越来越高了。”

交易所纷纷外逃留下一地鸡毛

九四政策之后，很多交易所纷纷移到海外。中国原有的三大交易中，币安、Okex分别落户马耳他、伯利兹，而火币正在等待政策松动，迁入中国海南。

林涛选择了对数字货币交易所接纳度最高的日本。他正在积极筹备，准备和日本某知名金融机构合作，主要内容是外汇交易和虚拟货币业务。4月份，日本刚向11家公司首发了数字货币交易所牌照。“日本虽然金融自由度开放不高，市场相对闭合，但是日元整体走势平稳，有良好的经济基础，而且监管严格，市场有序。我们也希望从最严格的地方开始做，让交易所能够长远立足。”

黑石区块链首席执行官贺焕选择了将交易所在新西兰落地。从黑石成立之初，贺焕就把眼光投向全球范围内的区块链行业，与包括加拿大、澳大利亚、日本等多个在区块链经济领域走在前列的国家建立合作。目前，黑石区块链已经基本构建了从项目孵化、评级到上市流通的全链条产业体系，成功孵化的项目已有十多个，交易平台拥有30余万用户。

数据显示，熊市之下，用户交易频率下降，新的用户在场外犹豫。“我们着手培养生态。首先，培养社群，通过自建社群及与第三方合作，在不同平台推送优质信息。同时，我们在电报群、twitter、脸书等社交媒体上，培养精准用户。其次，孵化和协助优质企业进入这个领域，比如与硅谷、北京、浙江、山西、福建等地区的风投或企业服务机构合作，帮助企业将传统产业与区块链技术完美结合，完成改造升级。另外，投资布局行业垂直媒体，建立发声渠道，以求及时发布行业真实信息。与矿池战略合作，为平台交易提供充足的流动性。这是目前交易所主流的做法，这也都是为牛市的到来，积极布局。”

不过，资金安全问题仍是悬在交易所头顶的一把达摩克利斯剑。早在2014年，当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox，因被黑客攻击破产。去年韩国数字货币交易所Youbit也遭受同样命运。今年3月份，币安再次被曝出遭黑客攻击。这些大的运营商尚且如此，一些小交易所的资金安全就更令人堪忧。

另外，目前数字货币交易所多处在监管灰色地带，承担着开发维护工作、券商、投行、证监会、评级机构等多重角色。因此定点爆仓、与项目方勾结坑害用户，交易量机器操作造假等负面消息不绝于耳。一名正在筹建交易所的创始人说：“长此以往真的会出问题，能做的事太多，就考验人性。我们正在将一些角色摘出去，交给第三方做，让数字货币交易所像股权市场一样，角色更加单纯。”

对于这些问题，很多人寄希望于去中心化交易所。但是目前受制于它的扩容量以及运行速度等问题，用户的体验并不好，交易量也受限制，因此去中心化交易所并没有大规模出现，但很多人觉得这是未来的发展方向。

每100天挖矿收益减半最终接近0

熊市之下，资本变得谨慎，公链技术还不够完善，千万级用户量的应用还没出现没。寒风萧瑟之时，服务业却发展地如火如荼。薛蛮子曾说，很多人看不起给区块链公司做白皮书、PR、社区运营、项目评测机构、数字货币投行等服务公司。我认为这是绝对的刚需，如果能做成领域龙头是很了不起的事。

“区块链时代仍然是流量时代，得流量者得天下。”亦来云创始人陈榕也认为，张鹏（化名）正在着手做培训。他的目标有两种，一是做职业培训，主要针对投资人。“他们大部分打着学习的幌子，想学习炒币，这是人性的刚需。另一方面，现在全球一万多家交易所都缺用户和流量。通过培训班，为他们建立桥梁，这是一个很有市场的买卖。”

王润德的数矩科技公司坐落在北京的“小宇宙”五道口。他们的定位是做区块链全生态加速服务。一方面为企业寻找到业务和区块链技术的结合点，帮助他们的项目快速区块链化，完成产业升级。另一方面，他们也为行业级公链，提供底层的技术支持。他觉得现在的公链更多地出现在行业内，解决特定领域的问题，或某一种技术类问题。大型公链的门槛很高，需要巨大的资金运作和社群支撑，现在还不太容易实现。

目前，他们已经服务了30多个项目方，其中包括加拿大，美国的上市公司等。“从去年年底开始，区块链市场的疯狂让很多人开始注意区块链技术，都在积极地寻找结合点。同时，中小企业的区块链化需求特别大，它将形成一种前所未有的生态激励和共识体系，可以将中小企业全新赋能，形成全新竟争力。因此，我们开始着手做这块业务。”

杭新宇和所有的“矿工”们，在为数字货币的世界源源不断地输入血液。他们目前经营的矿池以及矿场，分布在全球各地。矿池算力排名比特币矿池全球第十六名，预计今年年底进入前十。

2017年4月，这个做传统企业IT系统架构的人，闯进区块链圈。他的朋友早在2015年就在全国大规模建立了矿场。杭新宇在年底加入，成为合伙人。

挖矿业务受比特币价格影响特别大。“今年预计至少有一半的小矿场要倒闭了。”杭新宇告诉网易科技。2017年12月，比特币价格即将冲破2万美元的高点时，矿机的价格一度炒到14万元一台。而年后比特币暴跌，矿机的利润随之下滑90%，矿机价格跌到1万以下。

据杭新宇介绍，挖矿的主要成本由电费、矿机价格、人工费用等组成，其中起决定因素的是电费。现在每13天比特币挖矿难度上涨10%，以此计算，每100天左右，挖矿收益减半。而电价却持续上涨，电费在3毛以上，利润就很薄了。现在国内矿场的电价很多已经达到四五毛以上。“很多之前高价买矿机的人陷入两难，把矿机卖了，马上就赔了。继续挖，挖不过电费，也是赔。放在那，后面新型的机器出来，这个机器就淘汰了。”

为此，杭新宇公司的矿池正在筹备一个算力交易所。“挖到一定时间不想挖了，就可以把已有的算力，在这个交易所卖给别人。”

做算力计算是杭新宇对矿池的长远布局。“不论现在互联网时代，还是未来区块链时代，都需要物理世界的网络层、数据应用做基础层，而这些都需要机器的算力支撑。我们集团以后的一块主要业务，就是专门做数据服务外包。”

熊市还要久多少久？知名财经作家肖磊，曾经成功预测比特币暴跌时间和价格，获得外界币圈追捧。他觉得三四月份，比特币中的泡沫洗去了80%，今后会长久地在20%波动。“挖矿的、做服务的，做交易所的等，谁扛不住就会熬死人。这也是洗牌的过程，熬过之后，市场将孕育出新的商业模式，衍生出辅助交易的模式。”

同时他认为，中国的金融市场一般都是自上而下，由政府主导。在这个过程中，了解政府对数字货币的逻辑，顺应政策去做一些事是非常重要的。这个直接决定今后用户的基数，“如果你是“游击队”，不管是多牛的东西，用户基数被压制在一个状态，很难有量级增长。”