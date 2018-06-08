美电信管理局：美国社会数字化差异正消失，两年新增1300万网民

北京时间6月8日凌晨消息，本周三，美国国家电信与信息管理局宣称，美国社会的数字化差异正在消失。在过去两年间，有超过1300万过去不上网的公民开始使用互联网。

国家电信与信息管理局（National Telecommunications and Information Administration，NTIA）隶属于美国商务部。据该机构称，过去两年间，有1300万用户，包括低收入家庭、老人、非洲裔美国人、和西语裔美国人开始使用互联网。他们大部分都是通过移动设备来访问互联网的，更多的人首次接触互联网是通过平板电脑而不是台式电脑。近年来，台式电脑的销量在持续下滑。

该机构的报告揭示了移动设备对于网络访问的重要性。NTIA在报告中指出：“随着越来越多的来自各个阶层的美国公民开始使用互联网，美国社会的数字化差异正在消失。很多过去难以接触互联网的公民也开始使用网络，他们占此次网民增长潮的大部分。”

据该份报告显示，如今美国有63%的老年人在使用互联网。该比例在2015年是56%。而低收入家庭使用互联网的比例也从两年前的57%增长到了如今的62%。

就访问互联网的设备类型来看，智能手机还是占主导地位。现在，有64%的美国人经常使用智能手机来上网。使用平板电脑上网的比例也有所增加，从2015年的29%增长至如今的32%。而越来越少的美国人在使用台式电脑上网，其比例从2015年的34%降至现在的30%。