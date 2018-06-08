GitHub新任CEO：微软不会通过在GitHub上放置广告赚钱

据CNBC北京时间6月8日报道，代码托管网站GitHub的下任CEO周四表示，微软不会试图通过在GitHub上放置广告来赚钱。

这份声明反映出，微软正小心翼翼地保护这笔交易，希望该公司的收购不会疏远GitHub的数千万用户。

微软不久前宣布斥资75亿美元收购GitHub，待交易完成后，内特·弗里德曼（Nat Friedman）将出任后者的新任CEO。周四，弗里德曼参加了新闻网站Reddit上的一场问答活动，他被问到微软是否计划在GitHub的公共代码存储库上放置广告。

“不会。”他迅速答道。

这种想法确实存在先例。在他的回答中，弗里德曼谈到了另一家代码托管网站SourceForge，后者在被DHI公司拥有期间（2012年至2016年）几乎被广告淹没。

“当GitHub创立时，SourceForge是网络上最流行的代码托管网站，”弗里德曼写道，“SourceForge后来被一家媒体公司收购，这家公司通过广告对SourceForge进行大规模变现，结果让它变成了横幅广告和弹出式广告的‘沼泽’。这家媒体公司甚至还减缓下载速度，以便让用户观看更多的广告。GitHub的干净界面和以开发者为中心的运营模式可以看作是对SourceForge的反对。这显然是才正确的方向。”

在DHI拥有SourceForge期间，它引入了一款名为DevShare的营收共享程序。但该系统存在着巨大的争议，因为它将广告软件打包到了用于下载代码的安装程序当中。当BIZX公司收购SourceForge时，网站的新总裁宣布它将“完全清除”DevShare程序。但那时，GitHub已经崛起。

微软当然知道如何从广告中赚钱。该公司在必应、LinkedIn、MSN、Outlook和Skype等产品上都放置了广告。在最近一个季度，微软的搜索广告收入达到了17.8亿美元。弗里德曼关于不在GitHub上投放广告的评论反映出，人们普遍希望GitHub能够不忘初心，继续保持清洁的页面。