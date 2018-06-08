博通发布2018财年Q2财报：净利润37.18亿美元，同比增长745%

北京时间6月8日消息，博通公司(NASDAQ:AVGO)今天发布了截至5月6日的2018财年第二季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，博通第二财季净营收为50.14亿美元，较上年同期的41.90亿美元增长20%；归属于普通股股东的净利润为37.18亿美元，较上年同期的4.40亿美元增长745%。

博通股价周四在纳斯达克交易所上涨1.16美元，收报264.68美元，涨幅为0.44%。在财报发布后的盘后交易中，博通股价下跌3.69美元，暂报260.99美元，跌幅为1.39%。过去52周，博通股价最高为285.68美元，最低为221.98美元。按照周四的收盘价，博通的市值约为1086亿美元。

第二财季业绩（GAAP）

——净营收为50.14亿美元，较上一季度的53.27亿美元减少6%，较上年同期的41.90亿美元增长20%。

——毛利润为25.51亿美元，或净营收的50.9%。相比之下，上一季度毛利润为26.28亿美元，或当季净营收的49.3%；上年同期毛利润为19.76亿美元，或当季净营收的47.2%。

——运营支出为13.50亿美元，上一季度为16.85亿美元，上年同期为15.02亿美元。

——运营利润为12.01亿美元，或净营收的24.0%。相比之下，上一季度运营利润为9.43亿美元，或当季净营收的17.7%；上年同期运营利润为4.74亿美元，或当季净营收的11.3%。

——包括已终止业务的影响，净利润为37.33亿美元，或每股摊薄收益8.33美元。相比之下，上一季度净利润为65.66亿美元，或每股摊薄收益14.62美元；上年同期净利润为4.64亿美元，或每股摊薄收益1.05美元。

——归属于普通股股东的净利润为37.18亿美元，上一季度为净利润62.30亿美元，上年同期为净利润4.40亿美元。

——截至2018财年第二季度，博通持有的现金和现金等价物为81.87亿美元，高于截至上一季度时的70.76亿美元。第二财季，博通来自运营业务的现金流为23.13亿美元；花费3.47亿美元回购了总计150万股股票；资本支出为1.89亿美元。此外，在2018财年第三季度的头四周，该公司还额外花费了11.55亿美元用于股票回购。

——2018年3月29日，该公司支付了每股1.75美元的现金股息，总计7.27亿美元。

第二财季来自持续经营业务的业绩（Non-GAAP）

——来自持续经营业务的净营收为50.17亿美元，较上一季度的53.31亿美元下滑6%，较上年同期的42.01亿美元增长19%。

——来自持续经营业务的毛利润为33.42亿美元，或净营收的66.6%。相比之下，上一季度来自持续经营业务的毛利润为34.54亿美元，或当季净营收的64.8%；上年同期来自持续经营业务的毛利润为26.52亿美元，或当季净营收的63.1%。

——来自持续经营业务的运营利润为24.55亿美元，或净营收的48.9%。相比之下，上一季度来自持续营收业务的运营利润为25.71亿美元，或当季净营收的48.2%；上年同期来自持续经营业务的运营利润为18.53亿美元，或当季净营收的44.1%。

——来自持续经营业务的净利润为22.43亿美元，或每股摊薄收益4.88美元。相比之下，上一季度来自持续经营业务的净利润为23.45亿美元，或每股摊薄收益5.12美元；上年同期来自持续经营业务的净利润为16.66亿美元，或每股摊薄收益3.69美元。

——自由现金流为21.24亿美元。

按部门划分：

——有线基础设施部门第二财季营收为22.95亿美元，较上年同期的21.11亿美元增长9%；

——无线通信部门第二财季营收为12.94亿美元，较上年同期的11.50亿美元增长13%；

——企业存储部门第二财季营收为11.62亿美元，较上年同期的7.12亿美元增长63%；

——工业和其他部门第二财季营收为2.63亿美元，较上年同期的2.17亿美元增长21%；

2018财年第三季度业绩展望：

——对于截至8月5日的2018财年第三季度，博通预计净营收将为50.47亿美元，上下浮动7500万美元；按非美国通用会计准则，净营收为50.50亿美元，上下浮动7500万美元；

——毛利率为50.75%，上下浮动1个百分点；按非美国通用会计准则，毛利率为66.5%，上下浮动1个百分点；

——营业费用为12.72亿美元；按非美国通用会计准则，营业费用为8.82亿美元；

——利息支出和其它费用为1.15亿美元；按非美国通用会计准则，利息支出和其它费用为1.15亿美元；

——所得税准备金为3900万美元；按非美国通用会计准则，所得税准备金为1.65亿美元。