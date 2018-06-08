美媒：软银售ARM中国子公司51%股权，暴露美国痛处

6月8日消息，据《华尔街日报》报道，近日软银决定出售子公司ARM Holdings中国业务51%的股权，这对于美国来说可能构成挑战。

此次收购方是一个由中国牵头的财团，包括有政府背景的厚朴投资管理公司。去年，中国占ARM总收入的五分之一。

2016年，软银斥资320亿美元收购了ARM。ARM设计的芯片为全球几乎所有的智能手机提供支持。

华尔街日报认为7.75亿美元的收购价过低，并猜测中国投资者之所以支付如此之少的金额，可能是因为这家中国业务的很大一部分收入仍将通过半导体产品的许可费和特许权使用费流回到ARM——而后流回到软银。

当然，这些收入并不是中国政府真正重视的东西。华尔街日报认为，政府希望中国公司染指ARM的尖端知识产权。中国近年来许多显著的工业成就——例如高速铁路和核能的扩张——都是由技术转让推动的。

现在中国政府迫切地想要加速发展自己的芯片产业。中兴因为美国制裁几近崩溃，这只会进一步加深了中国的这种渴望。

对于软银来说，中国是ARM和旗下其他公司的一个巨大市场，所以与中国搞好关系很有必要。软银已经与中国有着密切的联系:它拥有阿里巴巴集团约四分之一的股权，也入股了滴滴出行。

不过，对美国来说，这笔交易带来了新的挑战。近年来，美国政府在阻止中国在科技行业领域的收购方面可能做得最好，同时它强烈谴责中国在知识产权上的一些做法。

事实上，中国可从很多地方可以找到它需要的技术。鉴于软银——运营着规模980亿美元的科技基金Vision——是美国公司的大投资者，未来它可能会进行更多的交易，使得美国的技术间接落入中国手中。

华尔街日报认为，出售ARM中国子公司，等同于软银暴露了美国的痛处。