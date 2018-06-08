大量微视达人被拖欠工资，30亿补贴都去哪儿了？

文/郝圆

微视难民，特指被腾讯微视虚高待遇套牢，最后看到结算单要杀人的视频达人。以及部分在四手挂靠机构还未得到消息通知，仍在相互点赞的达人。

近日，不少网友在微博爆料，称自己按要求在腾讯微视发布视频，却遭遇不同程度的薪资拖欠，有的达人称自己的工资四万变几百，而有的达人则根本没有收到任何工资，找托管公会追讨也未获得回音。

这边微视告急，那边抖音里马上就有人发了“快讯”，还配上了一曲“凉凉”，帮达人们讨薪，“说好的30亿补贴都去哪儿了？”

“达人”变“难民”，微视补贴陷罗生门

今年4月初，范范看到朋友圈有人在招募微视达人，只要每月发够30条短视频，基本都可以获得每月3000元的保底工资，被推荐或上热门还有上千元的奖励，算算真是一笔可观的外快，于是范范加入了一家MCN的短视频达人经济公司——北京天汇星娱，这家公司号称“腾讯内容合作平台唯一指定战略合作机构”。

加V认证后范范积极性很高，基本上每天都会更新一段，几乎每条播放量都能到四五百，破万，甚至破几十万也是常事，她粗略的算了一下这两个月拍的这些视频应该能拿差不多两万块钱左右的工资。虽然谈不上躺着赚钱，但这个来钱速度还是让范范很满意的。

5月25日是规定的第一个发薪日，当大家正在淘宝喜滋滋地往购物车中加东西，打算明天薪水一到账就买买买时，“天汇星娱”的达人群突然炸锅了。

管理员发布公告：由于4月份天汇星娱视频业务发展迅猛，数据统计过程中遇到诸如工作量超出预期时间，出现部分作弊现象等，因此决定4月份薪资结算延迟5-7个工作日发放。但是等了一周，钱还是没到账，范范在群里追问工资发放时间，引发了一场集体讨薪，不仅没有任何成效，甚至有些“闹得凶”的达人直接被管理员踢出了群。

这时范范意识到自己可能被骗了，并且发现这家公司从始至终也没有和她签署过任何合同，自己完全处于没有法律保障的危险境地。

蓝鲸记者就此致电北京天汇星娱乐文化传媒公司，对方表示暂时不方便回应，近期将在达人群中告知处理结果。

被拖欠工资的并非仅有天汇星娱一家“公会”，微博上不少网友纷纷表示自己微视工资被拖欠，但某些“公会”方则表示，延迟工资发放是由于腾讯方面不承认当时的标准，结算清单和预期相差太多，仍在与微视协商，因此延迟工资发放。

据微视6月最新公告，每条视频的试运行单价将为30元/万次，之前300元/条是最低标准，与之前的评级标准相差甚远。

微视公关告诉蓝鲸记者，目前各月补贴按正常结算流程进行，补贴金额的调整主要是基于大盘总量的提升进行的合理调控，6月内容分发打通了腾讯主要平台，带来百亿流量的量变，将给内容创作者提供更优沃的土壤。

30亿补贴如今演化成一场罗生门。

范范不理解，自己有那么多播放量超过60万、点赞超过1万的视频，早就达到微视所说的S级（3500/条），为什么没收到工资。一位业内人士表示，网上多数“叫屈”的达人其实是被“公会”坑了。

他告诉蓝鲸记者，在微视30亿的巨额补贴传出后，不少工作室和机构都想借机大捞一笔，他们或是用“腾讯内容合作平台唯一指定战略合作机构”这种噱头，或是提出比腾讯实际补贴更高的诱人价码，吸引达人入驻，尽可能地将达人收入自己门下，寄希望形成垄断，“垄断了以后，一方面可能有议价的话语权；一方面对于企业来讲品牌价值、融资优势就都体现出来了，一旦微视平台火了，拥有海量达人的公会一定不少赚。”

然而，叱咤互联网多年的腾讯可不是好糊弄的，他们开始在原有的基础上制定更加严格的标准，或规定明确的点赞数/阅读数达标时间，或提高了评级标准，收人一时爽的机构，在结算的时候并未按照预期的那样拿到高额补贴，于是就掉链子了。

“我走过最长的路是微视的套路”

补贴政策反复修改，结算周期格外冗长，传说中的“微视30亿补贴”并不好拿。

一家为微视提供PGC内容的从业者从4月初就已经开始和腾讯方洽谈合作，由于自己属于垂直领域PGC，水准较高，内容审核很快就通过了，他带着自己的50个账号正式开始微视运营，并在5月初敲定正式合作。

“腾讯跟我们说试用期一个月以后签合同，但是时间过了好久也没见到合同的影子”。

“（结算4月收入时）我们6月3日才收到了他们的结算单，但是后台提款窗口期却是2-4日，需要大量的身份验证、证件审核，就错过了，之后还涉及到与对方财务确认往来结算邮件，如果中间对于结算内容有什么争议，来回来去得3个月了。”

而结算内容的核定也存在不少“黑箱”。据微视达人介绍，微视有两种结算核定的标准。

一套以流量与数据为依据，根据腾讯4月补贴规则，内容结算依据72小时内，单条小视频在微视有效播放量及点赞数进行补贴激励。但达人通常不会准确计算自己每一条视频是否在72小时之内达标并截图，而有效播放量的真实数据也无法从后台查阅，这些信息基本上都是腾讯拥有绝对的解释权，“到时候结算人家要不然说你的数据在72小时内不达标，要不说你刷量，要不说不够有效播放时长，都是他们说了算，”一位PGC生产者很无奈，“如果我4月的内容他们5月才分发全平台使用呢？这样结算的时候是不是又不算了？”

另一套则是根据人工审核，在4月规则中，“凡是达到B级点赞数达到50个的结算300元”，而B级如何评定微视并未对外公布。一位业内人士透露，“B级也叫‘入库’，意味着你可以拿保底工资，这个主要取决于微视的内部审核，企鹅号达人生产的内容，只要过了企鹅号二审不管点赞数够不够都按300一条。”但在实际操作中他却发现并没有这么简单，“没有明确规则，没有过审反馈，有的内容被腾讯分发到各个平台，但却并没有‘入库’，分发是不是属于入库？其他平台的播放是否计算？其实都不是很清楚。”

由于微视上线时正值互联网内容整顿，因此腾讯产品大概率使用编辑信息流推荐模式，不存在个性化推荐。业内人士分析称，“信息流的内容编辑需要把控内容调性、方向，这也导致各机构达人的内容不可能大批量出现在信息流；且根据用户访问高峰，发布者内容发布的时间相对集中，而审核并非第一时间通过二审入库，三审编辑在看到内容后已经产生延迟，即便推荐了流量高了，也过了72小时等条件。”

在微视6月最新规定中，小视频内容流量的累计周期由原来72小时调整为90天。

为了迎战抖音，腾讯上下为了微视复活可以说是倾尽全力了，从黄子韬到张杰再到许魏洲，短短两个月微视光代言人就换了仨，再加上时下大热节目《创造101》的深度合作，微视光在宣发费用上已经花费不少，同时，为提高日活，腾讯宣布微视全面接入腾讯王卡免流，即腾讯网卡的用户除了可以免流使用微视，更别提因此而间接引发了互联网史诗级的“头腾大战”，为了微视，腾讯失血不少。

少爷身子，阿斗的命，微视还是扶不起来。据洋葱智库统计，从艾瑞App指数数据可发现，2018年4月微视月独立设备迎来86.4%的增幅，可总规模相比快手、抖音等App仍相差60倍有余。若以月度总有效时长的数据来看，微视相比快手、抖音的差距更大，仅是抖音的千分之一，快手的855分之一。

这个成绩对于如今“以投资见长”的腾讯来说，无疑很是难看，免不了要及时止损。于是，4月、5月再到如今的6月，腾讯几乎每月都修改一次自己的补贴标准，不断提高支付门槛，如今想要在微视赚30块钱，需要上万次有效播放量。

虽然腾讯表示这是由于6月内容分发打通了腾讯主要平台，带来百亿流量的量变，但一位业内人士告诉蓝鲸记者，这个打通的效应微乎其微，“用户画像不同，比如我们做垂直的内容，腾讯给我们发到天天快报、腾讯新闻上，也没什么人会点，”流量上不去，评级达不到，自然辛苦半天一场空。

据了解，随着微视补贴的直降，百度Nani小视频推出补贴诱惑行政：对于那些毫无经验的“素人”来说，只要上传3条小视频并通过审核，也可以拿到保底3000元的月薪，达人保底月薪10000元，一大波达人正在酝酿“跳槽”。面临如此险境，腾讯短视频这局棋下一步该怎么走？