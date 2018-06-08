蚂蚁金服宣布新一轮融资140亿美元：加速支付宝全球化、自主科研投入

IT之家6月8日消息 蚂蚁金服对外宣布新一轮融资，融资总金额140亿美元。这是迄今为止全世界最大的单笔私募融资。

蚂蚁金服方面表示，本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募，从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。此外，资金也将用于培育新兴市场的本地科技人才，助力当地的数字化转型，让普通民众也能享受数字经济带来的红利。

本轮融资既包括来自国内投资者的人民币资金，也包括了蚂蚁金服旗下全资子公司——蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金。

除原有股东继续跟投外，包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示：“国内、国际投资者看好的不仅是蚂蚁金服以及支付宝的全球竞争力，更看好的是中国步入新时代的发展机遇。我们将与志同道合的伙伴一起，携手为更多国家和地区，带去中国成功的技术经验和模式，推动全球范围内的普惠金融发展。”

截至2018年3月31日，支付宝与其全球合作伙伴的年活跃用户数已达8.7亿。

井贤栋进一步补充：“科技是面向未来的核心驱动力，我们将持续强化在区块链、人工智能、安全、物联网和云计算方面的布局，用科技驱动包括金融服务业在内的现代服务业发展，并进一步打造开放的生态系统，通过技术投资和创新，在不同的国家寻找合作伙伴，为全球个人和小微企业带来更安全、透明、高效和普惠的金融服务，让数字经济的红利惠及到更多的人群。”

此前，蚂蚁金服于2015年7月和2016年4月分别完成了两轮融资。