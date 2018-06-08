手机厂商的新承诺：延年益寿，青春永驻

当一台手机在用户手中的使用周期越来越长，手机厂商也开始变得越来越“负责任”了，版本更新、GPU加速、系统提速，手机厂商们都给自己的产品许下了新的承诺：“延年益寿，青春永驻”。

用户手机使用周期延长

多方的统计已经得出结论，用户已经不再喜欢频繁的更换手机。根据企鹅智酷在2017年9月的调查显示，尽管国内消费者在17年较以往的更换手机的频率开始下降，Android用户一年一换占比下降至23.5%，iPhone用户一年一换占比下降至26%，但对比不同手机品牌，整体换机频率仍集中在两年左右一换，苹果、三星、华为、vivo、OPPO、小米这些主流品牌的用户中均有45%左右的人手机更换周期为两年。

但在长达两年的实际使用过程中，手机企业在用户心中的品牌形象却可能随着时间的推移产生下降，进而影响用户再次购买手机时的选择。例如，Android用户很难升级到最新的系统，新系统的升级率仅为6%。Android系统长时间使用后，流氓软件造成的系统卡顿、资源严重占用的问题，也极大影响了长期使用后的体验。

苹果的iOS系统也同样面临着问题，去年开始爆发的电池降频门，让苹果声誉严重受到质疑，旧款iPhone手机，在升级新系统后，SoC频率下降，系统流畅度下降的问题甚至引来了国外消费者的大规模起诉。

延长产品的生命周期，“永葆青春”，成为了手机厂商在2018年的重要课题。

Android阵营：新功能、新系统不落空

人脸识别、AI的应用都是今年手机市场的主题，也是每家厂商在发布会中的重点宣讲内容。其中需要注意的是，一些手机厂商在推出这些新功能的同时，也没有忘记旧有的产品，宣布旧款产品也同样能通过更新推送来获得新的功能。例如一加在5月份的更新推送中，不仅给一加3&3T推送Android8.0，还新增了人脸解锁功能。三星的S8手机也除了能获得Android 8.0推送外，也可以在新系统中获得部分S9中的新功能。LG V30s ThinQ中的AI拍照功能，具备深度学习技术，拍照时对拍摄主体和场景进行智能识别，这项在新机型中主打的功能也承诺会更新至现有的LG智能手机中。

华为本周发布的“很吓人的技术”，也将从6月份开始，为全系华为手机升级GPU Turbo，补足华为手机在游戏体验上的短板。余承东表示，这相当于所有卖出去的华为手机赠送“涡轮增压”。

除了厂商开始注重给老用户带来最新的功能，作为Android系统提供者Google也一直推进用户能第一时间升级到最新的系统。Google在上月发布了Android P的测试版后，还史无前例的公布了8家可首批体验该系统的厂商名单，其中包括了国产品牌vivo、一加、小米、oppo，另外还有Google自家Pixel系列、Nokia、SONY、Essential。

Google之所以能在发布新系统的同时，对如此多的品牌完成适配，源自于芯片厂商的功劳。以往，很多旧有机型之所以无法进行系统升级，就在于芯片支持度不足。于是，Google在新系统发布前就开始与高通展开合作，以便让骁龙处理器可以更快在Android P上工作，使设备厂商可以更快的将新系统推送给开发者和消费者。于是，在Android P推出当日，高通也同时宣布骁龙845、660、636这三款处理器已经完成对新系统的软件优化。

iOS系统：老设备最高提速70%

本周，苹果在向开发者介绍iOS 12系统时，也率先强调新系统专注于提高iPhone 6等旧版设备的速度，Apps启动速度提高40%，键盘速度提高50%，在老设备上打开相机速度提高了70%。据已经升级iOS 12 Beta版的iPhone、iPad用户表示，系统流畅度超过iOS 11，可见在未来面向普通消费者推送的正式版中，流畅度还将更上一个台阶。

另外，值得注意的是，苹果在发布会中也强调了iOS 12将支持目前所有的iOS 11设备，这也意味着目前旧有的苹果产品将可通过更新获得iOS 12中的大量新特性。另在AI功能上，由于苹果的iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X中内置的A11处理器拥有神经网络引擎，所以苹果在iOS 12中所展示照片+AI的大量功能，将可轻松在旧设备中运行。