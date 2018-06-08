大学生网络借贷借14万到手4万，逾期日利息高达30%

IT之家6月8日消息 据经视大调查报道，湖南某高校的大一新生小周，去年九月份，他用自己的录取通知书抵押，借到了第一笔贷款。不到一个月时间，小周的借款就高达十几万，借贷平台数十个。其中最多的两张借条，合计打了14万，实际到手才四万多。

小周说，周利息是30%，逾期一天500元，如果不还钱，就会有催债的找上门来。就这样，打了14万借条的两笔借款，实际到手四万多，已经还了六万多，却陷入无底洞中。随着欠债越来越多，小周的家人、同学、老师都受到骚扰，小周不得不休学。

此外，湘潭的徐女士也遇到类似问题。5月份，徐女士儿子在网络借贷平台借了12000元，实际到手只有8400元。逾期要收取30%的日利息，这意味着，5000元的利息，每天高达1500元。在徐女士儿子未能按期还款的时候，催债者更是威胁要砍手脚。

徐女士说，只借到8400元现金，已经还了15000，但对方仍在暴力恐吓逼债。当地派出所民警了解情况后表示，徐女士儿子和对方的债务关系已经还清，可以不必再进行还款。

其实，法律对民间借贷的利息是有上限规定的。据规定，借贷双方约定的利率超过年利率36%，则超过部分的利息无效。如果借款人请求返还已支付的超过年利率36%部分的利息，人民法院应予支持。