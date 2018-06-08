性冷淡风的宜家居然进军电竞圈，要让你“吃鸡”一天都不累

对于一个资深的游戏玩家或者专业的电竞选手，什么最重要？

一款高配散热好的的主机、4K高刷新率的显示器、炫目的RGB灯……当然也要有一张舒适的电竞椅，不让玩家在吃鸡数小时后太过酸痛，最近一向走简约时尚风的宜家，也要进入这个玩家的国度了。

▲ 图片来自：tech-worm

近日在宜家的总部瑞典小镇Älmhult，宜家邀请了瑞典的电竞传奇人物Tommy Ingemarsson出席了一场活动，一同发布了一款专为电竞玩家设计的人工力学椅子。

据宜家设计主管Marcus Engman介绍，这款椅子还是一款概念产品，对于那些动辄坐在屏幕20多小时的电竞玩家，这款椅子有望减轻他们背部的酸痛和不适。

在宜家今年「民主设计日」（Democratic Design Day）的活动上，宜家就曾透露正在与旧金山一家义肢公司UNYQ开发一款3D打印的椅子，将会用上为医疗可穿戴设备开发的3D打印技术以及身体扫描技术。

▲UNYQ生产的3D打印义肢.图片来自：3D Printing Industry

这款宜家和UNYQ共同设计的椅子叫做「Ubik」，就是专门为了玩家而设计。Engman称这款椅子旨在为游戏玩家提供舒适且性价比高的座椅，其中个性化定制是最大的亮点。

按照宜家的设想，顾客想要购买这款椅子，需要先到宜家商场进行身体扫描，在约两周后，基于顾客身体识别数据的3D打印页面将通过邮件发送给顾客，顾客可以自己打印出来组装。

这样打印出来的椅子，每一部分都会根据身体不同部位的形状来设计，比如针对臀部扫描而生成的椅面，宜家表示希望这种定制的人体工学的座椅未来也能吸引到办公室的白领们。

由于目前这款人体工学椅还是概念产品，宜家展示出的样品甚至还没有靠背。不过瑞典的电竞传奇人物Tommy Ingemarsson在体验了这款概念产品后，认为「这种个性化定制的椅子很符合人体工程学」，相信能让游戏玩家更好地「吃鸡」。

对于宜家来说，这次为游戏发烧友们设计的椅子，也是对大规模定制产品的一次试水。如果这种个性化的3D打印家具得到普及，将极大地改变宜家的生产和销售模式。

▲图片来自：Wonderlist Property

Engman认为，这种为每个人提供个性化的人体工学设计的解决方案，潜藏着巨大的可能性。

这是为了让工厂剥离出来，不再是把工厂生产好的家具卖给顾客，这将完全颠覆未来的产品开发和设计工作。

且不说2017年市场规模近7亿美元的电竞市场，就是在办公领域人体工学椅也有很大的需求。不过这类椅子的价格一般都不低。

▲图片来自：Pinterest

爱范儿此前曾介绍过苹果新总部的办公椅 Pacific Chair ，由传奇瑞士家具厂商Vitra出品制造，每张售价在1185美元起（约合人民币7700元）。而在国内像腾讯使用的达宝利优人体工学电脑椅也要近3000元一张。

▲这两位坐着的就是Pacific Chair.图片来自：Vitra

如果宜家未来真的能推出物美价廉的定制人体工学座椅，对我这样的久坐办公室的码字工来说无疑也是一大福音。

题图来自：国际在线，部分图片来自：Quartz