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QQ空间官方账号发布“微视”小电影广告，腾讯回应：被黑产利用漏洞盗号

2018-6-8 14:29:51来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家6月8日消息 北京时间今日中午12时30分左右，部分网友在使用手机QQ空间的时候，发现了QQ空间官方账号“官方Qzone”发布的一条动态，其内容显得有些不可描述。

该动态的正文部分是看似正常的腾讯微视广告，推荐了微视的“红人计划”。然而问题在于，这条动态下方附带了大量名称不可描述的链接。

这条动态引起了不少网友惊叹。不过很快腾讯就对此次事件做出了回应。今日下午，“官方Qzone”再次发布了一条动态，表示该问题是因黑产利用了业务漏洞盗号所致。同时官方对此表示了歉意，并称该问题已经被修复。

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关键词：腾讯QQQQ空间

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