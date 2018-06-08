QQ空间官方账号发布“微视”小电影广告，腾讯回应：被黑产利用漏洞盗号

IT之家6月8日消息 北京时间今日中午12时30分左右，部分网友在使用手机QQ空间的时候，发现了QQ空间官方账号“官方Qzone”发布的一条动态，其内容显得有些不可描述。
该动态的正文部分是看似正常的腾讯微视广告，推荐了微视的“红人计划”。然而问题在于，这条动态下方附带了大量名称不可描述的链接。
这条动态引起了不少网友惊叹。不过很快腾讯就对此次事件做出了回应。今日下午，“官方Qzone”再次发布了一条动态，表示该问题是因黑产利用了业务漏洞盗号所致。同时官方对此表示了歉意，并称该问题已经被修复。
IT之家6月8日消息 北京时间今日中午12时30分左右，部分网友在使用手机QQ空间的时候，发现了QQ空间官方账号“官方Qzone”发布的一条动态，其内容显得有些不可描述。
该动态的正文部分是看似正常的腾讯微视广告，推荐了微视的“红人计划”。然而问题在于，这条动态下方附带了大量名称不可描述的链接。
这条动态引起了不少网友惊叹。不过很快腾讯就对此次事件做出了回应。今日下午，“官方Qzone”再次发布了一条动态，表示该问题是因黑产利用了业务漏洞盗号所致。同时官方对此表示了歉意，并称该问题已经被修复。
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用