索粉东京必游之地，索尼银座公园8月9日对外开放

东京银座的索尼大厦在2017年3月底曾短暂关闭，索尼正在重新设计、打造这个区域。它即将成为一座不断变化的公园，今年的8月9日就会重新开放。

索尼即将完成的公园是一个开放式的垂直公园，由707平米的地上面积和4层地下公园组成。保留了原索尼大厦的结构，并与合作伙伴开启一系列实验性的商店和活动，将为绕“索尼”和“公园”两个主题展开。

地上一层由植物猎人西畠清順（日本绿化企划公司CEO）设计和制作，散落在公园各处来自世界各地的植物均可出售并送货上门，随着植物出售更替，公园的景色也将不断的变化。另外，位于一层的还有播放最潮东京音乐的TOKYO FM的卫星演播室，以及虎屋咖啡快闪店，快闪店中有原创豆沙酱和其他美食。

地下一层由便利店和餐厅组成。CONVENI致力于推出独特的展品并突破常规创造新的文化形式，而MIMOSA GINZA则是一家米其林认证中餐馆，主打茶点、蛋挞、奶茶等港式饮食。

地下二层是一个活动空间，用于举办不同主题的路演活动。

地下三层是一层虎屋咖啡快闪店的厨房，厨房还提供迷你型号产品可供购买。

地下四层由精酿啤酒坊Spring Valley Brewery打造了一家熟食店“BEER TO GO”，提供16种不同风味的今年啤酒和12种熟食以及时令美食，这些食物可以在公园的任何地方享用，当然，这一楼层本身设有一个可以享受现场音乐的活动舞台。

银座索尼公园开放日期定于2018年8月9日到2020年秋季，暂定1月1日为闭园日。索尼计划在2022年建成全新的索尼大厦，保留银座索尼公园概念的同时，进一步扩建上层公园。索粉们，银座索尼公园是不是已经成为东京游的必到打卡点之一了呢？

银座索尼公园概要