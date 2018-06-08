SpaceX欲新招542人，除工程师外还要厨子保安

6月8日消息，据外媒报道，伊隆·马斯克(Elon Musk)创立的火箭公司SpaceX目前正在大肆招人，其招聘网页上列出542个空缺职位。大多数招聘职位是工程师、技术人员、主管或经理，不过也招厨师、保安、作家、编辑甚至咖啡师。

16年前，SpaceX成功进行了第一次火箭发射，当时其只有几名员工，办公室也显得空空荡荡。不过，该公司最近美国联邦通信委员会(FCCC)提交的文件显示，其员工人数已超过6000人。在新一轮太空竞赛中，SpaceX希望利用这支力量打败竞争对手。

SpaceX和马斯克的终极任务是在火星上建立人类定居点。为了完成这些宏伟目标，SpaceX正在大举招聘。

2017年3月，SpaceX在其招聘网页上列出了470多个空缺职位，其中大部分可能已经被填补。然而，截至周二，SpaceX又列出涵盖42个部门的542个空缺职位。

所有职位都以同样的使命宣言开头：“SpaceX所奉行的信念是，人类探索恒星的未来比不去探索更令人兴奋。如今，SpaceX正积极开发技术，以实现这个目标，最终目标是让人类在火星上生活。”

▲SpaceX列出在美国各地的空缺职位

大约有三分之二的空缺职位位于加州霍桑市的SpaceX全球总部。而在华盛顿雷德蒙德的招募很可能与卫星网络项目Starlink有关，因为SpaceX在那里新建了制造设施。这里的空缺职位包括天线工程师，实际上可能负责帮助Starlink网络与地球之间传输数据。

SpaceX还在德克萨斯州麦格雷戈(McGregor)招聘员工，该公司的测试设施就在那里。该公司正在那里开发下一代猛禽火箭发动机。

▲SpaceX空缺职位的大致分类

SpaceX列出的所有这些职位几乎都是全职工作，其中约半数是工程师和技术人员，他们需要有研发火箭发动机、机器人、软件、爆发性燃料或其他殖民火星所需高科技系统的经验。

不过，这也会带来许多“其他”后勤工作，比如SpaceX招募4名厨师，在“开放式厨房”提供“信息丰富的客户服务”。其中2人在佛罗里达卡纳维拉尔角(发射活动中心)工作，1人在加州霍桑市(公司总部)工作，第4人在加州范登堡市(SpaceX有时在这里发射火箭)工作。

此外，SpaceX还在招聘四名技术作家和一名编辑，以及电工、保安和咖啡店的咖啡师。SpaceX坚持认为，它是人们职业生涯的首选之地，已经连续2年进入Glassdoor评选的50大最佳工作地点榜单。