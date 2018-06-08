小米分分钟上市了，以百货公司的名义

据财联社报道，6月7日晚间，小米已就发行CDR（中国存托凭证）向中国证监会正式提出申请。几乎同一时间，小米也通过了港交所上市聆讯。目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈，给出的估值普遍在750亿-800亿美元之间。

自上个月小米向港交所提交招股书之后，小米IPO终于要尘埃落定了，关于小米到底值多少钱，资本市场也将会给出一个确定的答案。

一提起小米，像我这样的温和派米粉首先想到的也是小米手机。紧接着想到的是高性价比，这对于外国用户来说感受可能更为深刻，“Redmi 5”这样的手机国际知名度也毫不逊色于那些四五千元的手机。

小米百货和亚马逊百货

小米很早就不满足于只做手机。2015年以前还经常有人把小米和曾经的老对手魅族相比较，随着小米手机销量和公司体量的增长，两家手机厂商越来越没有可比性。而且小米越来越不像手机厂商了，逛一下小米之家就有很强烈的感受，小米可能更像是一家“百货公司”。

我有一次出差去深圳，回程遇到了很尴尬的情况，距离登机还有一个小时，我发现我忘带耳机了。更无奈的是，虽然我带了两台手机，但一台是iPhone 8 Plus，一台是小米MIX2S，没有一个有耳机孔的。

在前往登机口的路上正好有一家小米之家，作为应急，我买了一副小米的Type-C降噪耳机，299元的价格也适合临时作为备用。由于小米之家的sku已经超过了400，如果你遇到了跟我类似的情况，比如出差忘带毛巾和牙刷，也完全可以顺路从小米之家买到你需要的洗漱用品。

这非常符合所谓新零售所能解决的痛点，急需的商品可以很方便、快捷的买到。

充电宝、电动牙刷、毛巾、枕头、拉杆箱这些商品在小米商城上都有，为什么要在线下买？因为你手机没电了啊，急需充电宝。如果你连充电线也没带，完全可以再去小米之家把充电线也买齐。而且有意思的是，小米之家销售以Type-C接口为主的小米手机，也提供iPhone的lighting数据线。这在其他手机厂商的线下店里是不可能看到的，他们通常只卖自家配件。

这与在美国“无孔不入”的亚马逊其实挺像的，电商、电子书商城、服装、电影，几乎每个领域都有亚马逊的身影。而小米也几乎都涉足了这些行业。

2012年还没有国行kindle的时候我就通过万能的淘宝代购了一台Kindle 5，由于系统不支持中文，那个时候Kindle玩家就流行刷多看的系统。没过多久，多看变成了米系App，我那台Kindle 5也可以用小米账号买多看上的电子书了。在亚马逊电子书商城落地中国之前，小米的多看就给我提供了一种可用的本地化服务。

“小米百货”其实跟亚马逊挺像的

首先是两者的价值观，雷军的理念是以用户为中心，做感动人心，价格厚道的产品，甚至专门承诺小米硬件业务的综合利润率不超过5%。而贝佐斯也以客户为中心，让消费者能买到价格更为低廉的商品。

无独有偶，两者的硬件也都主打廉价和性价比，通过很便宜的硬件来销售自家的互联网服务。

Kindle最初的国行版本定价为900元左右，后来亚马逊又在中国推出了一款499元的Kindle。这个价格甚至比目前Kindle的旗舰Oasis 2的官方保护壳都便宜。当然，亚马逊看中的并不是销售Kindle的硬件利润，而是卖给你Kindle之后，可以通过这款硬件卖出更多的电子图书。

同样，当你在Apple store买一款500元的皮质保护壳的时候，同一家商城的小米之家里可能就有一个人花了同样的500元买了一台红米5A。

最后，两家都走上了Iot之路，亚马逊的智能音箱已经在海外市场中占有率排第一，小米的小爱音箱也在中国智能家居市场中排到了前三名。智能音箱只是智能硬件的一个控制中枢，小米Iot最大的优势之一是智能硬件的产品数量和种类多。艾瑞咨询数据显示，根据已连接的智能设备数量计算，截至2017年12月31日，小米的市场份额其实已经超过亚马逊，在全球Iot市场中排名第一。

而且虽然亚马逊的智能硬件，比如Echo在产品层面足够智能，但是在中国它变得水土不服。与亚马逊的Iot相比，米家Iot在中国市场更有前景。作为拥有超过十台小米智能硬件的我，就不得不说到小米生态链的优势了。

亚马逊没有的是小米生态链的模式

虽然两家“百货公司”在跨界上玩法类似，但是小米和亚马逊两家公司的基因还是有很大的差异，前者以MIUI起家，有浓厚的软件基因，而后者则有深厚的电商基因。

不过，在小米的招股书中，小米的另一项差异化被以“铁人三项”的形式提出，小米的铁人三项指的是硬件、互联网服务和新零售。除了与亚马逊相似度很高的新零售，硬件业务层面，小米的小米生态链也是一种独创的商业模式。

小米联合创始人刘德曾把小米生态链比做一列高铁。小米公司就像是高铁的火车头，其他生态链企业紧跟在火车头之后，与小米一起高速向前行驶。

在资本层面，小米生态链企业大部分都是由小米和顺为资本投资，而且在生态链企业中扮演大股东的角色。在我对其中一家生态链企业的采访中了解到，小米对生态链企业的产品也有统一的把控。小米的设计团队会直接参与生态链产品的设计方案，具体的生产则由各家公司把控。

在这样的模式下，小米不必亲力亲为，就可以快速获得大量的sku，自家的电商平台和新零售渠道短时间内就能获得多种品类的商品。

而生态链企业也需要小米的销售渠道。比如我曾采访过的秒秒测，其产品女性基础体温计在市场上已有了很多同类竞品，而且医院批量采购的渠道秒秒测也没有明显的优势。作为一家小米生态链企业，秒秒测的那款体温计先是在米家优品上众筹，后续又在有品上开放购买，截至目前已经取得了不错的销量。这对于秒秒测这样的初创型小公司来说，搭上小米的便车的确是一件好事。

“利他即利已”，麻省理工学院的教授王瑾是这样总结小米生态链的，她把这种商业模式称之为协同生态圈。

小米不是一家公司在战斗，这可能也是小米未来最有竞争力的地方吧。