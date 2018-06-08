Intel：我们的Kaby Lake-G处理器会有持续更新

IT之家6月8日消息 Intel在CES 2018上正式发售了Intel/AMD联合处理器，这颗联合处理器基于Intel Kaby-Lake架构的CPU以及AMD的Vega架构的GPU，同时Intel内部采用了新的技术来使CPU和GPU直连，同时出色的图形性能以及堪用的CPU性能也让这颗处理器获得用户的认可，目前在戴尔的XPS15以及Intel NUC等设备上都可以看到他们的身影，而未来Intel/AMD联合处理器会不会有继任者呢？

在6月7日举办的Intel Open house上，Intel的工作人员向包括IT之家在内的全世界各地的科技媒体介绍了关于联合处理器的最新进展，Intel表示在今年的CES上，Intel推出了这么一款联合处理器，是基于Intel的CPU以及第三方厂商（Intel傲娇地没有指明是AMD）的GPU，同时已经在包括NUC以及其他的笔记本上搭载了这款处理器。

更为重要的是Intel表示未来他们并不会放弃联合处理器这种方式，Kaby Lake-G处理器还将继续更新，不过IT之家小编称AMD将会发布基于Navi架构的GPU，未来Intel的第二代Kaby Lake-G处理器会不会采用Navi架构呢？Intel表示这得看第三方厂商的意思了，总之所有的技术细节还在谈。

IT之家小编同时询问除了AMD，Intel会不会跟Nvidia合作推出新一代的Kaby Lake-G处理器？Intel工作人员笑而不语，并且表示做显卡的就这么几家公司，大家都懂的。

相信Intel的第二代Kaby Lake-G处理器不但在CPU性能有所提升，而在GPU方面更是有出色的图形表现。