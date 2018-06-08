内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Intel：我们的Kaby Lake-G处理器会有持续更新

2018-6-8 18:16:50来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家6月8日消息 Intel在CES 2018上正式发售了Intel/AMD联合处理器，这颗联合处理器基于Intel Kaby-Lake架构的CPU以及AMD的Vega架构的GPU，同时Intel内部采用了新的技术来使CPU和GPU直连，同时出色的图形性能以及堪用的CPU性能也让这颗处理器获得用户的认可，目前在戴尔的XPS15以及Intel NUC等设备上都可以看到他们的身影，而未来Intel/AMD联合处理器会不会有继任者呢？

在6月7日举办的Intel Open house上，Intel的工作人员向包括IT之家在内的全世界各地的科技媒体介绍了关于联合处理器的最新进展，Intel表示在今年的CES上，Intel推出了这么一款联合处理器，是基于Intel的CPU以及第三方厂商（Intel傲娇地没有指明是AMD）的GPU，同时已经在包括NUC以及其他的笔记本上搭载了这款处理器。

更为重要的是Intel表示未来他们并不会放弃联合处理器这种方式，Kaby Lake-G处理器还将继续更新，不过IT之家小编称AMD将会发布基于Navi架构的GPU，未来Intel的第二代Kaby Lake-G处理器会不会采用Navi架构呢？Intel表示这得看第三方厂商的意思了，总之所有的技术细节还在谈。

IT之家小编同时询问除了AMD，Intel会不会跟Nvidia合作推出新一代的Kaby Lake-G处理器？Intel工作人员笑而不语，并且表示做显卡的就这么几家公司，大家都懂的。

相信Intel的第二代Kaby Lake-G处理器不但在CPU性能有所提升，而在GPU方面更是有出色的图形表现。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：IntelCPUAMD

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有