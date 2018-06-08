富士康拿下A股第一科技股：能否摘掉“代工”帽还需关键四步

今天，备受瞩目的富士康工业互联网公司（以下简称“富士康”）终于登陆上交所（相关新闻），公司股票简称“工业富联”。

此前，富士康集团总裁郭台铭一直希望打造全球最大的工业互联网，提供工业制造平台。而就在昨日，工信部公布了《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。其行动目标是，到2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系。可以说，未来三年是工业互联网至关重要的起步阶段，虽然中国工业互联网尽管仍面临不少挑战，但正在走向发展的“快车道”。

虽然实现了“变身”，并且搭上“工业互联网”快车，然而富士康要想摘掉“代工”帽子之路依然漫长。

三十而立新起点：登上A股第一科技股位置

据了解，工业富联发行价为13.77元，市盈率17.09倍，开盘价16.52元，最新价19.83元，直接涨停，市值达到3906亿元，坐上了A股科技股的头把交椅，成为A股市值排名第一的科技企业。此次募集资金净额267.16亿元。

1990年，富士康还只是一个小企业，2000年，富士康产值达30亿美元，到了2017年的时候，富士康的产值已经是150亿美元。17年间，成长50倍，富士康的成长可以用飞速来形容。

工业富联董事长陈永正认为，公司之所以发展如此迅速，主要是因为富士康在每一个年代的爆点基本上都切入了，云计算、通讯设备、智能终端，一直到最近富士康在做的工业互联网。而工业互联网会引爆到人工智能，也会牵涉到大数据。

基本上每个爆点上，富士康集团能够很迅速的切入这个爆点。富士康在智能制造产业发展上面所倚靠的，正是在过去这些年能够不断的累积新的领域、新的关键技术，富士康集团因此才能够实现50倍的成长。

2017年12月6日，富士康母公司鸿海将通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等2B类业务注入工业富联。

从工业富联近三年各业务收入和利润结构来看，通信网络设备业务是其支柱，第二大业务云服务设备业绩压力巨大，毛利率只有不到5%，但通过A股上市将获得横向市场拓展机会；精密工具和机器人虽然规模很小但利润很高，将是富士康着力拓展的业务。

数据显示，2017年，工业富联总体营收3530.8亿元人民币，其中，通信网络设备营收为2145亿元人民币，占比60.75%，云服务设备（包含传统服务器）1203.9亿元人民币，占比34.10%，精密工具与机器人收入9.66亿元，占比0.34%。

富士康集团总裁郭台铭希望借助这三大2B类业务打造全球最大的工业互联网，提供工业制造平台。

郭台铭表示，从经济视角来看，2025年工业互联网将创造全球82万亿美元的经济产值，占全球总经济量的二分之一。同时，富士康面临“实体经济+数字经济”的互联网深度融合历史机遇转折期。郭台铭坚信，“实体经济+数字经济”，预示着工业互联网赋能时代的来临。

陈永正表示，“上市不仅让我们有了融资平台，还有了更宽广的舞台”。此外，陈永正称，工业富联是世界最高级的科技公司，已经在四大洲有广泛布局。多年来，公司已经转型升级且拥有大量数据，目前公司拥有工业机器人达6万个，“今天，工业富联站在新的起点，借助资本市场力量，提高自己的运营能力，打造成优质的上市公司，和投资者分享更多的价值”。

摘掉“代工”帽的关键四步

虽然鸿海上市公司的新名字是“工业富联”，但是大家依旧习惯用“富士康”来称呼它。毕竟在大众的眼中，富士康一直扣着“代工”帽，还与“血泪工厂”划等号。

为了摘掉“代工”帽，富士康在此前的招股书明确，此次富士康股份拟募集273亿元打造的智能制造八大平台，仅智能制造领域涉及的募投资金就达到了173亿元，占募集资金总额的63%；其余的工业互联网平台构建、云计算、物联网等项目也将帮助富士康股份实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化。

业界人士指出，以工业互联网公司为主体上市，能够帮助工业富联取得更高的估值。多位行业人士认为，富士康在A股上市，带来的是转型需要的资金、人才和市场。

要想摘掉“代工”帽，对富士康并非易事，毕竟在现阶段，工业互联网仍然处于探索阶段。借用中国信通院一位工业互联网专家的话，“工业富联如果能做到把BEACON真正用起来，就占据了不错的战略制高点。”

同样，在招股书中，工业富联也提到对外输出物联网与工业互联网解决方案，其组织架构上设立了科技服务事业群，之下包含工业互联网市场营销事业处、物联网/5G解决方案事业处两大组织，定位应在于输出技术服务。

而通常，一家科技公司对外输出软件解决方案服务有两种形式，一种是为用户定制私有的解决方案，另一种是以通用软件产品或通用平台服务的方式，体现在工业互联网领域，那就像GE、西门子那样，志在搭建一个通用的工业互联网平台，去对外提供平台服务。

两者的难度都很大，都需要富士康彻底转变为一家软件公司。如果富士康在工业互联网领域的野心是后者，那将是一种最名副其实、最理想，也是一种难度最大的转型。先行者GE Predix平台和西门子的MindSphere平台在这条路上都走得甚为艰难，且前途未明。

对于同样的质疑，陈永正现场也给予答案，他透露了富士康工业互联网要发展的四个关键步骤。

第一步，工业互联网在富士康集团内已经执行了15%-20%，还有70%、80%要做。未来在集团里面要继续发挥提值增效、降本减存这方面的功能。

第二步，公司的上下游大概有几万的供应商，我们希望能把供应商的数据打通，应用大数据则会产生更好的效果。

第三步，关键是为中小企业服务。

第四步，富士康希望做一个工业平台，把所有的生产数据经过分析利用，给客户提供更精准、更广泛、更多元、更多样的服务。