优酷击败央视拿下世界杯网络直播权？谣言

6月8日，一则“优酷宣布击败央视，拿下世界杯网络直播权”的消息不胫而走。消息还称，“6月7日，广电总局宣布2018世界杯不允许在互联网电视平台上进行赛事的直播和延时播出”。

该消息在微博上引起众怒，有人评论“优酷敢抢央视饭碗、不想混了”，有人评论“央视的不要脸已是世上之最”，也有人质疑“广电爸爸这样做好吗？”网民认为，广电总局出台相关政策的原因，系为央视撑腰。

对此，凤凰网财经从优酷获悉，该消息并不属实。“我也看到了这则消息，不知道出处在哪。”有知情人士称，

央视早已版权在握

“我们是和央视合作，是央视指定的新媒体平台。”优酷一工作人员告诉凤凰网财经，传言所称的“优酷击败央视”并不属实。

据悉，2018年世界杯的全媒体版权早已被央视握在手中。

早在2017年11月1日，央视和国际足联共同宣布，央视获得2018—2022年国际足联各项赛事在中国大陆地区的独家全媒体版权。其中包括2018年俄罗斯世界杯、2022年卡塔尔世界杯、2019年法国女足世界杯和2021年联合会杯，以及国际足联旗下的U系列赛事等。

今年5月29日，阿里巴巴旗下的优酷突然宣布成为央视指定的2018年世界杯新媒体官方合作伙伴，拿到了2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播与赛场花絮等多项权益，从央视手里分得一杯羹。

这意味着，本次世界杯期间，国内用户将能够直接在优酷手机端、电脑端免费观看64场世界杯比赛直播。

据中国企业家报道，为拿下世界杯直播等版权，优酷与央视谈了3天。阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁杨伟东，在深夜2点还接到了马云发来的询问消息，时间紧张，倍感压力，终于在5月28日完成谈判。

广电政策无关优酷

对于该则消息所宣称的“6月7日，广电总局宣布2018世界杯不允许在互联网电视平台上进行赛事的直播和延时播出”，上述工作人员也称该政策并不针对优酷。

凤凰网财经注意到，6月7日当天，的确有一则广电总局强调互联网电视不得直播世界杯的报道。该报道由流媒体网首发。

流媒体网的工作人员告诉凤凰网财经，广电总局近期向各互联网电视平台下发了文件，强调不允许直播、延时播出世界杯，只能在赛事结束后提供比赛点播服务。

据悉，早在2011年，广电总局也曾出台过《关于印发持有互联网电视牌照机构运营管理要求的通知》，要求目前阶段互联网电视暂不开展广播电视节目直播类服务和技术接口。

消息一出，不少人怀疑优酷刚刚拿到的版权是否会“黄”？

对此，流媒体网一位工作人员告诉凤凰网财经，互联网电视指的是电视盒子、智能电视等，优酷并不在其中。因此，优酷仍然可以在电脑、手机等平台直播世界杯。

这就意味着，如果球迷朋友想从电视上观看世界杯直播，一般只能通过央视频道。诸如小米盒子、天猫魔盒等，都不具备直播资质。

但据财新6月8日报道，广电总局下发政策后，优酷曾表示“对智能电视端是直播还是点播，暂未做明确表述”。

而此前优酷曾称，本次世界杯期间，用户也可以通过天猫魔盒、天猫魔屏等收看比赛。据悉，天猫魔盒系天猫推出的高清机顶盒，与优酷一样，均属于阿里巴巴旗下平台。

抛开天猫魔盒，流媒体的工作人员也提示，要想在电视上观看球赛，观众仍然可以通过投屏的方式，将电脑、手机端正在直播的比赛，投屏到电视上观看；或者在智能电视端下载优酷等App，利用App观看球赛直播。

优酷未透露购买版权价格

凤凰网财经注意到，虽然版权费水涨船高，国际足联依然在亏损。根据国际足联每年公布的财政报告，2015年该组织亏损1.5亿美元，2016年亏损3.69亿美元，2017年亏损1.92亿美元。

企业赞助和媒体版权费用是国际足联的重要财源。

以2014年巴西世界杯为例，国际足联公开的财报显示，当年世界杯收入共计48亿美元，主要来自三个部分，分别为转播权收入、赞助商收入以及门票收入，分别占总收入的50%、33%以及11%。其中，转播权收入占主要部分。

因为企业赞助减少，国际足联只能抬高世界杯的转播权。眼看俄罗斯世界杯开办在即，去年却传出一则消息，称国际足联向俄罗斯电视台要价1.2亿美元，几乎是2014年世界杯的4倍，导致俄罗斯电视台一度拒绝支付。

而此次优酷向央视方面购买相关版权，则没有透露价格。