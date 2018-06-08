还记得高考前玩QQ的自己吗？

昨天无意中打开了QQ空间，首页有官方给用户的一封信《历尽千帆，你仍是我的少年》——QQ空间13岁了。翻一翻自己的空间动态，最后一条的发布时间是去年10月份，而且还是从朋友圈同步过来的。跟QQ一起走了十几年，终究还是离它越来越远。社交关系基本都转到了微信上，留着手机QQ只是为了登录一些网站账号。

大学之前我都是用QQ的，那时候QQ还没这么低龄化，微信上没加多少人、微博上没多少认识的人、人人网已经快凉了。高考完的那个暑假，也是我们的班级QQ群最热闹的一段时间。到了大学交际圈变广，用微信的人越来越多，但那时候并不喜欢微信，功能简单又少，处处给人刻板的感觉。一直到工作之后，几乎没人再用QQ，班级群、家人群、公司群全部是在微信上。

作为曾经最熟悉、最常用的软件，大部分人对QQ有着无法言说的感情。高考之后、工作之后，继续用QQ的人会越来越少，不过当我看到很多小学生还在每天玩QQ，也不禁产生了好奇：QQ现在到底变成什么样了？为了寻找答案，我把设置里各种稀奇古怪，有的甚至没听过的功能都打开了：魔表动画、日迹、贴表情、厘米秀、句有料、戳一戳......

打开这些功能后，手机QQ就像是一个解开了所有封印的「大魔王」，产品还是那个产品，但玩法和我印象中的那个QQ完全不一样。

实时字幕：所说即所见

还记得《九品芝麻官》里口吐莲花的县太爷吗？电影里最经典的一幕就是周星驰站在河边苦练口技，嘴里喷射出各种文字符号。在最新版的手机QQ中，你也可以在和朋友视频聊天时使用这个功能。

在视频聊天界面点击特效互动，里面有个字幕选项，这里一共有四种模式。第一种是弹幕特效，聊天语音可以实时转换为字幕，并以视频弹幕的形式展现出来，看起来十分魔性。第二种也是弹幕的形式，不过弹幕不只是颜色和字体大小的变化，开头还增加了吃豆人特效，有点像直播网站里土豪们用的高级特效。第三种是口吐字幕，就是《九品芝麻官》里周星驰的那种，说话时文字会以符号的形式在嘴边喷射，可以说是喷人专用了。第四种是文字模式，有点像直播里的聊天信息，你还可以在视频聊天的同时打字聊天。

这就是实时字幕的玩法，其实苹果去年推出的Clips中就有这样的功能。Clips本身是个视频制作工具，即时字幕功能可以在你说话时自动生成字幕，并且能够后期编辑文字。这个功能实际上对短视频制作很有用，比如最近很火的Vlog视频，有字幕和没字幕完全就是两种体验。但对于视频创作者来说，手动加字幕其实是个非常繁琐复杂的工作。如果短视频里能加入这个功能，势必会大大提升短视频的制作、观看体验。

QQ红包：抢红包的一百种方法

现在大家发红包基本都是在微信和支付宝中，实际上手机QQ里也有很多有趣的红包玩法。比如口令红包，你可以设置一段文字作为「密码」，红包发送出去后，只要说出这段口令的人才能领取红包，在群聊中，这种玩法可以制造出刷屏的现象，十分有趣。语音红包和口令红包类似，不过密码从文字变成了语音，最常见的玩法就是写一段绕口令，只有正确说出才能领取红包。

除了这几种常规的「发红包-领红包」形式，手机QQ里还有几个有趣的红包玩法。比如句有料，打开这个功能后，你发的每条消息都「含金量」十足，每条消息里包含一定数额的钱，发送后对方连消息带钱一起接收。这个功能有什么用处呢？简直就是道歉神器。在微信里可以用红包来道歉，在QQ里句有料的效果可能要更好。

不光是发红包，手机QQ里还有一种「讨红包」的方法。点击录制视频，在特效里面选择讨红包，就会出现十分喜庆的贴纸特效，录制一段发给好友，对方就会看到一段讨红包视频，点击下面的赏红包按钮就会随机给出一定数额的红包，这个金额也可以自行修改。

表情符号：属于年轻人的刷屏方式

表情符号作为网络上最流行的表达方式之一，几乎是俘获了所有用户的喜爱。年轻人、中老年，微信上、微博上，到处可以看到各种表情符号。作为00后最喜欢的软件，手机QQ自然也有很多表情玩法。

比起克制的微信，手机QQ不管是在定位还是功能上都要开放得多。虽然微信里也有表情商店，但手机QQ中的表情数量、玩法都要更多。大家最熟悉的QQ吉祥物是一只企鹅，腾讯也被人称为鹅厂，围绕这样一个形象腾讯做了一系列的IP，就是QQ family和QQ黄脸，这些形象在QQ中都有不止一套的表情包。腾讯旗下还拥有游戏、影视等大量IP版权，在QQ的表情商城里几乎都能找到对应的表情包，比如最近很火的《创造101》王菊。

除了丰富的表情商城，手机QQ里的戳一戳也演变成了动态表情。这个功能是从窗口抖动移植过来的，点击戳一戳表情，你的手机QQ窗口也会抖动。现在你有了更多的戳一戳表情，比如发送这个「放大招」，对方的窗口会出现类似游戏里的暴击效果，如果你连续点击这个表情，这个大招会变得巨大，产生全屏连击的效果。

手机QQ里的表情还有个「隐藏技能」，就是可以拖动表情叠加到另一个表情上，效果嘛就看你的创意如何了。

厘米秀：手机版QQ秀

应该很容易就能发现，手机QQ相比电脑QQ有很大的不同，甚至今天的手Q和前几年比也有很大的变化。不过也有很多「传承」，比如上面提到的戳一戳就是来自窗口抖动。还记得QQ秀吗？当年互不相识的网友用各自的装扮来表达个性，这样一个虚拟的形象系统让通讯工具变得不只是工具，有了情感认同，有了人文味道，QQ秀也让当时的腾讯找到了盈利方式。

到了手机QQ上，QQ秀变成了厘米秀。开通「厘米秀」的用户可以定制自己的个性化形象，并在聊天过程中和好友的形象进行互动，在「聊天框」这种特殊的环境下，厘米秀给用户提供了一种有趣的互动方式。如果你和好友都打开了厘米秀，聊天的过程就变得十分有趣。代表双方形象的小人站在聊天界面下方，就像两个代言人一样。点击各种动作就能控制自己的形象和好友做出互动，有的还带声音。

聊天框里还能干什么？微信小游戏最火的那段时间，群聊几乎都被小游戏的分享占据了，实际上在手机QQ的聊天框中也能直接进行游戏。在厘米秀的基础上，厘米游戏把游戏也搬到了聊天框中。用户可以和好友或者在QQ群中进行实时的游戏互动，让聊天和游戏无缝切换。和微信小游戏的体验类似，厘米游戏无需安装就可以直接启动，体验十分顺畅。

其实手机QQ上还有很多你想不到的功能，你可以在这里看直播、学课程，还能读书、听音乐。之前有人把腾讯和迪士尼做对比，其实现在手机QQ就是腾讯最大的线上乐园。这里有无尽的「宝藏」等你探索，也难怪小孩们会那么喜欢。

有的人说手机QQ不断增加功能是怕被微信取代，在我看来并不是这样。最早一批QQ用户已经长大，转向微信、微博，或者其他社区，但QQ依然是那个最有趣最好玩的软件。00后会喜欢它，下一代的小孩还会喜欢它。

除了QQ，还有哪个社交软件让人如此难忘又着迷呢？