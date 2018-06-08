蚂蚁金服融资140亿美元：或为IPO铺路

通常情况下，一家公司要融资，你首先得写一个BP，然后四处去约投资人见面介绍项目，最后经过讨价还价，签署TS，SA，拿钱。不过有一家公司却打破了行业惯例，他们没有BP，也没有广泛约见投资人，却轻易拿下百亿美元的融资，这家公司叫做蚂蚁金服。

这不，今日早间蚂蚁金服对外宣布完成新一轮140亿美元融资。

长庚君觉得，以后谁要是没投资蚂蚁金服，出门都不好意思跟人打招呼说自己是知名投资机构。

这么说的原因是，他们这轮融资采用了邀请制，没有BP，没有介绍，就是靠蚂蚁金服这四个字的金子招牌，爱投不投。够牛气吧？你猜怎么着，这些机构全都一窝蜂的抢着投资。

《21世纪经济报道》撰文称，蚂蚁金服在决定启动融资时，只向十多名精选的目标投资机构发出了邀请，这份邀请名单是蚂蚁金服精挑细选出来的，而被邀请的机构几乎全部投了蚂蚁金服。

拿了这么多钱后，蚂蚁金服方面表示，本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募。

不过长庚君反倒觉得，这轮融资反倒是醉翁之意不在酒，拿钱倒是其次，开启国际化征程，为上市铺路才是真相。

我们看了下这份长长的股东名单，里面有：新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T.Rowe Price旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及BaillieGifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

基本上有头有脸的机构全都在蚂蚁金服的股东名单里面凑齐了。

今年几家即将IPO的公司里面，美团在IPO前吞并了摩拜，在资本市场上有了出行的故事可讲；小米IPO前夕，重点也在引导投资人以互联网公司的角度看待自己；滴滴IPO前为了有更多故事，也在想法设法拿下OFO。就连已经上市多年的陌陌也因为并购了探探App，而在资本市场有了新故事，股价暴涨40%以上。

对于蚂蚁金服而言，在中国国内的成功已经众所周知，大家都知道的事情拿到资本市场上去讲，IPO的时候自然不那么容易打动投资人。可是有了国际化的故事就不一样了。

不过，想要推动全球范围内的普惠金融发展。只靠蚂蚁金服一家未免势单力薄，有了本轮融资中的上述股东，显然阻力就不这么大了。

或许，这就是蚂蚁金服本轮融资的真正目的，又或许，这也是他们IPO前的最后一轮融资了。