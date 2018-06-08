区块链这么玩，可能要凉

三点钟群的发起人，XMAX的投资人玉红最近遇到了一些舆论风波，应该还算是不小的舆论风波。

主要问题出在玉红的XMAX项目上。这么说吧，不论是白皮书还是宣发手段，XMAX的每一步玩法都让人瞠目结舌。

一

首先是被媒体曝出多次修改白皮书、项目顾问造假、统一中英文版本内容不一致的部分、将“被顾问”的连接资本林嘉鹏和了得资本易理华改为“投资人”、删除聚币网创始人张寿松的名字，槽点太多了。最有意思的是，在白皮书中，XMax声称，代币发行60亿XMX，面向非美国及中国公民，结果自己在群里发红包喊人上车。

然后项目上线伊始，就有点不太按照套路出牌，按照玉红的话说，这叫颠覆社区新玩法。其实就是疯狂拉微信群——玉红在首日组建了99个微信群，每个微信群由一名大V统一带队，然后新群建立，要有老群主推荐，这样其实就可以无限循环裂变。

这些群都有统一的格式和编码，入群不但要扫码，形式感还特别强：统一的宣传标题是“某某宣布加入3点钟&XMX全球社群联盟”。不仅如此，玉红还一反常态，在各个群里不断发红包，鼓吹赶紧上车，让人扫码进群。

除了这些之外，这些群基本都是喊口号为主，比如在群里刷“一起唱，我是XMX，我是三点钟创始人玉红，我是红姐，我是世界第一人肉公链”标语。

像不像微商营销的套路？事实上，和玉红合伙的管鹏，本身就是微商忽悠大师。

可能年轻的读者对管鹏不太熟悉，在这里我介绍一下管鹏。他是著名的微商营销网红，K友汇的发起人。K友汇是个什么货色，资深一点的从业者大概已经心知肚明了。说他是微商传销，一点不过分。除此之外，管鹏的头衔多达三十多个，比马云还多。

早在群里，就有人就劝告玉红“拉这么多微商、传销的进来，会有问题”。而陈伟星几天前也发朋友圈称反欺诈、反传销、反操纵，这也是当前区块链世界自我治理的最重要事情。

一个夹杂着微商，传销站台的区块链团队，说真的，我觉得好不到哪里去。如果区块链项目都这么玩，我估计要凉。

二

火币最近发布了一个报告，这个报告很长，但这个报告中有一个数据很有意思。目前，全球比特币钱包地址数大约2400多万个，以太坊钱包地址数大约3200多万个，实际用户可能仅2000万，不到全球总人口数的0.3%，而根据“WeAre Social”和“Hootsuite”披露的2017年数据，全球互联网用户数已经突破了40亿大关，区块链用户数渗透率仅约0.5%。

换句话说，放眼全球，只有几千万人在玩区块链，这个数据对比周围的炒房客和股民，比例低的可怜。

也就是说，看上去炒的火热的区块链，其实只是小众用户的小众行为，离真正意义上的大众投资理财渠道，还有很远的距离。

巴菲特说，只有退潮了才知道谁在裸泳。而对于区块链来说，只有熊市来临了，才知道谁才是真正的好项目。

现在大盘处于横盘阶段，新项目破发率越来越高。有媒体报道说新币的破发率已经高达57%，大佬们早已高位割完韭菜纵享人生丝般顺滑，大量新入坑的韭菜被深度套牢或忍痛割韭菜，整个行业经历了去年一整年过山车，已经进入一个平稳阶段了。

重点来了，对于现在仍在研发的项目方来说，也逐渐分化成两派：一派是以XMAX为代表的，白皮书造假，传销式玩法，即便是熊市也要冲进去割韭菜的项目方；另外是以技术研发为导向，看重区块链底层DApp应用价值的技术派。

其实技术才是真正的核心门槛，之前人民日报也发文称技术才是区块链的关键，而陈伟星也说，所有从事区块链的人，要理解真正区块链的技术是形成共识的账本和形成共识的合约。

从现在的角度来看区块链，就好比站在2000年的风口上看满地的互联网.com。那个时代也是各种草莽英雄，鱼龙混杂，但我们回过头来看，现在的域名已经经历了十几年的发展，网站从建设到备案再到推广，都有一整套非常成熟的技术和流程，钓鱼网站没有变少，但杀毒软件会把有害网站屏蔽，用户受到的损失大大降低了。

我记得我十年前我家刚买电脑的时候，每天打开电脑的一件事就是打开杀毒网站杀毒，现在还有几个人会这样做？我们站在未来看区块链，最终也是这样——好的项目会越来越正规，规范，成熟，而空气币，传销币会逐渐被净化淘汰。在这漫长的时间里，技术成了决定性因素。

三

现在的一个共识是，娱乐是区块链的重要入口。

以公信宝为例，公信宝（GCS）采用DPS公式算法，TPS理论值能达到10万，他的想法其实很宏大，他想把用户的数据作为资产，让用户自己在区块链世界出售自己的数据，包括衣食住行的数据，都可以放到链上交易。

他还有有一个布洛克城的DApp，用户通过提升算力的方式去挖矿，通过这个产品就把自己在中心化的世界的数据存储到链上去，然后在data-key在链上加密保管。以后在使用应用的时候就可以授权给应用去使用，因为有智能合约在，所以每次交易，查找都很方便。

公信宝是这样运作的。当买方需要数据时，公信宝通过公链向全网广播，通过点对点的传播，数据源查询自身离线数据库，如果有相关数据则进行交易，如果没有就不进行后续操作。链上采用智能合约执行交易，每秒可完成10万笔交易，平台将抽取10%作为收益。

还有PlayBlock，PlayBlock是一个致力于去中心化的智能娱乐平台，主要分为DApp和共链两部分，前者是一个技术开发者的社区平台，而后者则是一个娱乐内容孵化中心。PlayBlock最大的优势在于拥有非常成熟的技术实力。团队基本上都在来自清华北大，并且和高校的学术团队一直保持很深的合作。

再多说一句，作为公链，最重要的是节点的相应速度，这决定了应用在公链上的数字货币流通的效率和安全性，比如BTC一秒钟处理的交易数额只有7，ETH是15，EOS最高，达到了1000，这意味着如果一旦交易爆单，BTC的公链就会发生拥堵。

事实上之前就发生过这样的事情，比如当时cryptkitty这个项目上线时，因为交易的币种是ETH，最后因为游戏太火爆，导致整个ETH公链的通道堵塞，其他用户无法正常交易。

打个比方，好比你用一个App炒股，买入的时候系统告诉你，因为交易量太大，现在买不了，你会不会很抓狂？

所以一般来说TPS的高低，也就是广域网吞吐量的高低，某种程度上代表了技术的实力。像playblock的TPS就达到了4000，公信宝更是达到了10万，已经远远超过了BTC，ETH等主流币。

其实真正技术导向的项目，不瞎比吹水的项目也是有的，比如OMG。

技术优势的项目还有OMG（OmiseGO），OMG比起其他团队来说有不可复制的优势：首先创始人就曾创立过几家专注移动支付的技术公司，COO有过金融行业的从业经验。由于之前Omise曾向以太坊资助了10万美元以重启由以太坊激进运营的开源计划来支撑项目开发，V神亲自当然Omise和联合创始人Dr Gavin Wood担任项目技术顾问，因此Omise和以太坊，有着说不清道不明的关联。

V神甚至表态：我公开承诺以后不会担任未来ICO项目的顾问，只有Omisego和Kyber是例外。

其实要举的例子还有很多，比如AE（Aeternity）致力于打造的下一代区块链网络，由德裔科学家Yanislav Malahov创立……

playblock的野心更大，他其实想做的是整个区块链泛娱乐的入口，从游戏，直播，视频，竞猜等切入，一方面布局公链，一方面做社区孵化DApp，最终成为一个汇集了大量娱乐内容的平台。

而且马上世界杯来临，足球竞猜应该是比养猫养狗更大，更刚需的需求，至少对于全球的球迷来说是这样的，像这种重大赛事的节点，其实很容易带一波区块链产品的节奏。

最后

打个比方，BTC，ETH是最早的高速公路，开车的人多，所以大家都走这条路。但车越多，公路的老话，维修，拥堵问题就都出现了，所以为了缓解交通，大家又纷纷修了不同的公路。但光有公路没有汽车也不行，所以大量的项目需要实际的产品落地作为支撑。

而尴尬的是，现在很多项目，连公路都没有造好，就想着怎么收过路费——上交易所，发币，拉盘，割韭菜。在牛市时，用户会被不理智驱动，但在熊市，这条路只会招致骂名。

所以真正的区块链建设者，会考虑先造公路，然后吸引车辆，最终取代BTC，ETH，成为主流认可的渠道。正如《美国大城市的死与生》中所论述的观点那样：一个城市解决了治安问题，下一步需要的便是繁荣。