即时通信先驱之一谢幕：雅虎Messenger拟7月17日关闭

据TechCrunch北京时间6月8日报道，Oath（雅虎核心互联网业务与AOL合并成立的公司）当地时间星期五宣布，它将于7月17日关闭Yahoo Messenger——市场上首批即时消息服务之一，但将继续探索能否或如何在消息服务市场上占有一席之地。

Oath表示，“我们目前没有可以取代Yahoo Messenger的产品。我们在不断试验新服务和应用，其中之一是只有邀请才能注册的群聊应用Yahoo Squirrel（目前还处于测试状态）”。

过去一段时间以来，雅虎一直没有披露Messenger活跃用户数量，从理论上说，登录雅虎其他服务的用户，也会登录Messenger。Oath表示，用户登录电子邮件等雅虎其他服务的Yahoo ID仍然不变。

Oath没有披露关闭Yahoo Messenger的原因，但是，鉴于Facebook旗下WhatsApp和Messenger、Snapchat和微信等服务的巨大优势，Yahoo Messenger被关闭是迟早的事。Oath去年10月就关闭了AOL的即时通信服务AIM。

Oath表示，“我们知道，许多忠实用户自其问世以来就一直使用Yahoo Messenger。随着消息服务领域的不断变化，我们将致力于开发、推出全新消息工具，更好地满足消费者需求。”

雅虎称，用户在未来6个月内仍然可以下载Yahoo Messenger的聊天历史。

Yahoo Messenger问世时间是1998年，最初被称作Yahoo Pager。

就像其他第一代消息服务一样，Yahoo Messenger的角色和功能很快被速度更快、功能更多的基于手机的消息服务超越。值得一提的是，WhatsApp就是由前雅虎员工开发的。

之后数年，Yahoo Messenger在手机上取得了一定程度的成功。据移动应用市场研究公司App Annie称，在iOS和Android的社交类应用中，Yahoo Messenger排名分别为160和117位。