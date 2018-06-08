开发者到底干了什么，让我们在App里刷到停不下来？

推出了新产品，要让用户注册使用并不简单，这需要投入不少时间，还有人力和物力成本。根据Andrew Chen的一项调查发现，仍有不少产品都面临这样一个问题：新用户注册上手试用后立即就卸载了App。

平均来说，在用户注册后不到3天时间内，有77%的用户都选择了卸载。

各类公司在获取用户方面不惜血本，但到头来还是有不少用户在试用体验后就选择了卸载。你肯定不希望自己的公司也遭遇这种尴尬。

但你该怎样做才能避免这种尴尬呢？首先，你的用户引导过程一定要非常友好，给用户留下深刻的第一印象。

用户引导是一个人力资源管理术语，后来被用户体验设计师借用，用来形容获取用户并留存用户的这个过程。用户引导，可以帮助用户更好地理解和使用产品，形成第一印象，并持续使用产品。

设计产品的用户引导时，有多种选择来让用户熟悉你的产品，了解你的产品价值。今天，我将跟你们分享6条最佳实践：

1.避免冗长的新手教程

遵循「展示得越少，提供得越多」的原则，让新用户的试用体验过程轻松无烦恼

市面上的App，在下载安装第一次使用时，基本都有需要左右滑动的新手教程。这个教程的作用，即向用户介绍App的核心功能。

▲图片来源Min

当然，这个教程也可以被用来指导用户如何与App进行交互，特别是涉及常用操作手势的交互。

▲Clear，iOS系统上的一款待办事项App，在用户引导环节向用户提供了7个页面的新手教程。

这些冗长的新手教程，存在不少问题：

左右滑动翻页是致命的。 让用户不停地左右滑动，是在试体验环节中给新用户和App设置的一道障碍。即便新手教程设计得很好看，或者生动有趣，但你又了解用户的耐心吗？大多用户都希望自主地了解App，先建立好友好关系再考虑其它的。

不要期待用户去阅读使用指南。用户不喜欢花时间去学如何使用界面，他们只希望怎样能在最短时间内完成任务。所以，不要借「让用户了解App之名」，强迫用户去学习。

2.用户引导要注意场景

与其让用户在登入界面时记住所有内容，不如在各个环节向他们提供指导

一登入界面就呈现新手教学，可能会出现另一个关于可用性的问题：这需要用户去「预习」。用户需要耐心地阅读所有信息，并尽可能记住所有内容。即便用户认真去阅读指南，也很有可能立马就忘记了。毕竟，我们的短时记忆并不能消化太多信息。

▲在用户还没有真正看到界面或者试用App之前，就期待用户记住所有的功能，这显然有点过了。

新用户注册使用你的产品，并不是因为他马上可以学到界面交互手势。用户愿意注册，只不过是因为你许诺过的产品价值罢了。

相比静态的多屏新手教程，根据不同场景设定（或正好出现）的用户引导就是不错的选择。在用户准备交互时雪中送炭，提供有用的指导信息，并且该信息仅和当前场景相关。

这样的设计技巧，简单粗暴又有效，并且可以通过多种方式呈现：

模板信息。首次登入Trello（一款任务管理App）界面，用户首先看到是「欢迎面板」。欢迎面板列举了一系列任务列表，每个任务都相对应地解释说明了不同的交互作用。相比于首次登入的静态教程，这种方式可以让用户更有效地去了解各种功能。

专属提示。在YouTube的安卓客户端，你可以发现针对不同场景的专属提示。通过将用户注意力集中在某个单一的交互行为，App可以将「教学内容」最小化。它通过叠层文字说明，向用户解释某个不熟悉的交互场景。这些文字，是第一次也是最后一次出现在用户眼前，它们只会在与当前界面相关的场景出现。

互动演示。互动演示是一种指导用户完成任务的方式，它只会在用户体验过程中达到某触及点后才会出现。因此，不同用户使用过程中，这些互动提示出现的顺序可能不尽相同。Duolingo坚信，最好的学习方式就是跟着一起学。因此，其用了「逐步展示」的交互演示方式，向用户介绍App的各项功能。

提示：在文字说明的基础上通过视觉效果进一步辅助说明，可以让用户无须阅读太多内容，也能明白使用App的基本原理。

3.将「空状态」最大化利用

要把用户引导体验设计好，一定要加入「空状态」

内容为王。内容即提供核心价值的来源。用户使用你的产品，也是为了内容而来。因此，如何设计空状态也非常重要。

在空状态加入用户引导是非常自然的，从而引导用户使用产品。相比整个页面留白，你应该有效地使用空状态——利用空状态做好用户引导、告知和推广。

好的空状态，可以将「无料」变得「有料」

鼓励用户与产品交互：

让界面体验顺应其期待，让其停留在舒适区。

为用户提供明显简易的引导，从而让其交互到下一步。

比如，在注册登入Instagram后，整个页面都是「无料」的——零条发布，零个追踪者，零个关注。而其它账号则有照片，无数点赞和评论。

为了让用户轻松上手，Instagram利用好「空状态」，将其转化为学习机会：在本来可以看到你发布的照片区域，它提示你「还没有照片，点击照相机按钮来分享第一张照片或第一个视频吧。」，此外，还用了一个箭头指向照相机按钮。

▲Instagram就知道，在空状态情况下的首要目标，是教会用户如何使用App

提示：信息交付的形式，要不「展示」要不「告知」。展示，即通过模板信息向用户展示届时界面的效果；告知，即以书面文字形式向用户告知相关信息。

4.加入成功状态

用户完成某项任务后，要让用户感受到成就感

用户完成重要任务时，刚好给了你一个机会，以此向用户建立友好的情感连结。认可其在使用产品中的每一个进步，让用户感受到成就感。

与用户共庆成功

举个例子，MailChimp（一款专注收发邮件的网页端服务商）在用户创建并发送第一封邮件后会奖励用户：通过加入意料之外的幽默元素和正能量，与用户共庆成功。

▲来击个掌吧！你发起的任务已经排队待发送，即将发送成功。

提示：好好利用成功状态，做到别人没有的东西而你有，你说你该不该笑得合不拢嘴。

5.多多测试

一定要多多测试所有内容。

你现有的用户引导是否有效？还有不有提升空间？多看看各项参数好了。要给自己设定一个默认参数，严格执行并达到该参数标准。

在开始用户引导项目前，问问自己：「这个项目可以如何提升我的默认参数？」

6.多找找灵感

想要探索用户引导体验？不妨试试由用户体验设计师Samuel Hulick推出的 UserOnboard。Samuel把当前流行的App的用户引导过程描述得淋漓尽致，给人无穷灵感，让你看了后从此打消放弃的想法。

▲Virgin America如何引导新用户的。图片来源：UserOnboard

结束语

你的成败，就靠用户引导体验。在设计用户引导之前，停下来好好想想新用户会喜欢哪些体验，特别要想想帮助用户提升生活品质的场景。

要切记，重要的不是让用户在界面点来点去，熟悉你的产品。你应该站在用户角度，想想他们使用你产品的目的，通过你的产品帮助其达成目的才是最重要的。