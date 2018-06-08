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微博排查清理对骂群：已关闭18个相关微博群

2018-6-8 22:41:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月8日消息 最近一些社交平台出现了很多“xx对骂群”，今天下午微信官方发布公告称，将对存在违规行为的帐号或群进行封号、封群处理。今天晚间@微博管理员 也发布了微博社区公告，宣布对一些以“xx对骂群”为名的微博群进行了排查清理。

以下为微博管理员发布的公告原文：

今日，站方收到网友举报称，微博内也存在一些以“xx对骂群”为名的微博群，此类微博群违反了《微博社区公约》《微博举报投诉操作细则》的相关规定，经过排查，已关闭相关微博群18个。

站方提示：使用微博群时，请文明对话、理性交流。

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关键词：微博

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