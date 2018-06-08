东芝将PC业务打折卖给夏普：百年日企已分崩离析

东芝最近几年的经营状况可谓是岌岌可危，之前他们已经将旗下的家电业务出售给了美的，然后又将东芝半导体以180亿美元出售给了“美日韩联盟”。今天东芝又宣布将个人电脑业务以40亿日元（约合3600万美元）卖给了夏普，可以说是“贱卖”了，甚至夏普社长戴正吴也表示价格“很便宜”。

我们先来回顾一下东芝出售PC业务的原因，日媒在报道中分析称是因为手机、平板挤压了笔记本电脑的生存空间，所以东芝才不得不退出这个环境严峻的市场的。同时他们还介绍，NEC、富士通等传统日本PC业务也大多被联想等企业并购。

但其实这不过是自我安慰罢了，从东芝近期频繁出售业务，甚至“命根子”半导体业务都卖了就不难看出，东芝实际上是有大危机的。事情要追溯到东芝在2006年以54亿美元的价格收购西屋电气上，当时西屋电气报价仅为18亿美元，东芝却花了这么多钱，就是为了大力发展核电。然而2011年却发生了福岛地震，福岛第一核电站正是东芝旗下，然后随着日本停止所有核电建设，东芝的54亿美元打了水漂。

然后几年后，东芝又爆出了财务造假的巨大丑闻，这种在日本几乎不可原谅的事情使东芝彻底一蹶不振，各种出售业务也是不得已而为之。

所以与其说东芝，我们不如来看看接盘的夏普，富士康在2016年以35亿美元收购了夏普公司。这次夏普收购东芝，或许是富士康重回个人电脑市场的好机会，毕竟在富士康的帮助下，夏普能够以更低的成本生产东芝牌笔记本。因为富士康在屏幕、主板都有自主产品，零件采购上更是优势巨大，而富士康也一直在试图摆脱“代工厂”的名号，希望能够有更多自主研发的品牌和产品。

只不过这些日系品牌在富士康手中能否说服消费者还有待证明，毕竟夏普最近就在中国市场发布了多款外观、配置和价格都还不错的机型，但是市场反响非常平淡，在消费级市场新品牌不断涌现的情况下，用户对老品牌的情怀似乎不管用了，近些年来，唯一“起死回生”的，也就一个诺基亚了。

该交易预计将会在2018年10月1日结束，夏普社长戴正吴在采访中直言，其实2017年就和东芝商议收购事宜了，当时东芝并不同意，但随着这段时间里东芝亏损不断加重，最后“很便宜就买到了”。