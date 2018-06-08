杠精们的“消费升级”：狂欢在微信对喷群

半个小时，三百多条信息出现在冬梅加入的「腾讯头条对骂群」（后更名为「腾讯头条亲切问候群」）内。在比公司微信业务群里还要活跃的群里，主要内容却是支持腾讯和支持头条的人互骂、互喷、互怼，方式包括文字、语音、表情包等十八般武艺。

事实上，最近几天的互联网一直被这种奇怪的「对骂」狂欢包围。从NBA总决赛中，骑士队和勇士队的球迷们互相唾骂对方的球队、球员、球迷开始，这场以「骂人」为核心的活动从门户网站燃烧到微博评论，最终一路延伸到了微信，并最终诞生了「对骂群」这样一个极具中国特色的互联网现象。

对骂群是干什么的？

冬梅看到了朋友圈晒出的对骂群截图，抱着吃瓜的心态，她让朋友拉她进了4群；和冬梅不同，游戏爱好者大齐虽然也是被拉进对骂群的，但他至今不知道是谁拉他进的这个索尼任天堂对骂群；相比冬梅和大齐的旁观和被动，李祥则是主动加入星座互喷群，亲身参与了让人「讨厌」的星座对骂活动。

对骂群的类型远不止上面提到的几种，事实上它几乎囊括了所有可能存在差异或关联的大众喜好。包括传统的甜咸粽子对骂群、甜豆腐脑咸豆腐脑对骂群、麦当劳肯德基对骂群，也有一些此前看上去特别奇怪的对骂群，比如，鲁花金龙油对骂群，直男直女对骂群等等。

这些群的最主要的功能和任务就是「对骂」，骂的内容几乎无所顾忌。在网上流传最广的对骂群规则中，最重要的一条就是「进群就是为了喷，劝架的请退群。被骂的受不了了请退群」。除此之外，对骂群还规定，不允许发淫秽图片和内容、不能上升到政治、不能辱骂国家，以及睡前必须停止对骂。

在经历一轮或者几轮对骂高潮后，对骂群往往也会演变成另一种奇怪的组织。冬梅所在的腾讯头条对骂群中，在经历过「上来就骂人」到「阻止别人要被骂」后，终于变成一个夹在腾讯、头条之间的资讯类平台的招聘群；大齐的游戏群则是在一个「喷友」询问关于赛达尔传说的攻略后，变成一个游戏攻略群；当然，更多的则是像李祥所在的群，在一轮轮对骂过后，陷入冷清或者被群主解散。

蠢与恶的情绪失控

来势汹汹的「对骂群」终于引起了微信的注意。今天下午，微信官方发布了《关于微信群聊内文明对话、理性表达的规范与建议》，规定「将根据用户投诉提交证据进行核实，如举报内容存在违规，将立即处理。」「对个人帐号，将会进行包括但不限于封停功能、限制登录处理；对微信群明确存在整体恶意的，将会实施限制群功能（封群）处理。」

有人认为微信太过较真，其实不然。李祥告诉极客公园，他加入互骂群的只是为了好玩，自己并没有参与骂战。大部分人或许像李祥这样只是图个好玩，但是对于那些心怀愤怒，或者道德素质没有那么高的人，这种「对骂群」的存在却给他们无限制的宣泄情绪提供了合理的理由——大家都在网上骂，那我骂上两句也没什么不可以的。

然而，对那些怀着真实愤怒的人来说，谩骂或者纯粹情绪性的表达并不能解决任何问题。难道喜欢吃甜粽子的人骂赢了喜欢吃咸粽子的人，吃咸粽子的人就会放弃吃咸粽子？对于那些抱着戏谑组建或加入对骂群的人来说，这种时间和情绪的消耗，甚至不如一顿快餐的营养价值高。

更为恶劣的是，这种充满恶意的谩骂，或者将互怼作为休闲方式的互联网浪潮或许很快就会消失，但它造成的影响却会一直弥留。因为这类「对骂群」已经将一种不应被赞成、被推崇的社交方式推到了主流的社交网络上，这已经对网络社交道德准则造成了严重的破坏。

很多人认为线上社交是虚拟的，而无需对此负责，但事实果真如此吗？我们或许不需要对「互骂群」上纲上线，但也绝不应该鼓励这种谩骂和低技术含量的互怼。