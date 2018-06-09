美媒：如果中国抢先建成5G网络，对美国威胁有多大

据国外媒体报道，《连线》日前撰文指出，目前中美之前已经就争夺5G网络部署展开了一场关键的竞争。美国想要在这场竞赛中获胜很难，也无法阻止中国崛起。

以下是文章翻译：

尽管目前下一代无线业务的技术标准甚至还没有最终确定，但美国和中国已经开始了一场关键竞争，也就是谁将成为第一个部署所谓5G网络的国家。

至少现在美国政府和整个无线行业都这么认为。无线产业集团CTIA总裁兼首席执行官梅雷迪斯·阿特维尔·贝克尔（Meredith Attwell Baker）在4月份发布警告称，美国将不会再有第二次赢得全球5G竞赛的机会。该集团发布报告认为目前在5G网络相关领域，美国落后于中国和韩国。该报告警告说，如果这一情况没有改变，美国经济将会受到影响。

这份报告呼应了国家安全委员会一份泄露的文件。该文件建议美国政府考虑建设5G网络。该文件称，如果中国在电信网络行业占据主导地位，将“在政治，经济和军事上获胜”。

民主党人对此也很担心。美国联邦通信委员会唯一的民主党人杰西卡·罗森沃塞尔(Jessica Rosenworcel)在今年早些时候为TechCrunch撰写了一篇专栏文章，呼吁重振5G战略来阻止中国的发展。

5G标准的第一个规范是去年发布的，但其余相关标准直到本月晚些时候才会公布。运营商普遍预计，在2020年之前美国不会在全国普及5G网络。而无线行业承诺，5G网络将为移动设备带来更快的网速和可靠性，缩小有线和无线宽带在速度上的差距，并带来一波我们甚至无法想象的技术和应用。

但为什么美国抢在中国之前建立5G网络至关重要呢？5G网络的优势显而易见，可是今天的美国家庭宽带速度并非全球最快，4G网络也并非最快速或最广泛应用，落后于芬兰，日本和韩国等国家。5G网络延期部署会对美国经济有哪些损害呢？

市场咨询公司埃森哲（Accenture）在2016年发布的一份被广泛引用的报告显示，美国5G网络的建设和维护可能会带来300万个就业机会和5000亿美元的GDP增长。但是如果中国是第一个拥有全国性5G网络的国家，那么所有这些工作岗位最终都将流向海外吗？

参与撰写该报告的埃森哲(Accenture)董事总经理桑杰·达尔(Sanjay Dhar)表示，事实并不一定如此。“即使中国赢得了建立5G网络的技术竞赛，它也不会是一场零和游戏，”他说。

电信行业分析师杰夫·卡根(Jeff Kagan)表示，美国和中国之间的竞争让美国有动力积极推动5G网络的发展。但他认为，如果美国在5G网络方面位列第二或第三的话，长期来看将对美国经济产生重大影响。他说：“我认为这不仅仅是关于哪个国家是行业第一的竞争问题。”

目前两国经济依然相互依赖。中兴通讯在美国商务部发布七年禁售令后几乎全部业务停摆。即使中国在5G网络竞赛中“获胜”，美国公司也会从向中国出售技术中受益。

市场分析公司Recon Analytics创始人，CTIA报告的合著者罗杰·恩特纳(Roger Entner)承认，即便美国比中国晚几个月推出5G网络，可能并不会有多大影响。欧洲推出2G的速度更快，而日本则是第一个推出3G网络的国家，但这并没有阻止苹果和谷歌在智能手机市场占据主导地位。但恩特纳认为，如果中国在5G网络方面领先美国一到两年，可能会损害美国在全球科技市场上的竞争能力。

美国于2002年开始在全国推出3G网络，这使得2007年发布的iPhone以及相关的移动设备应用市场不断发展壮大成为可能，移动行业顾问切丹·莎尔玛(Chetan Sharma)说。4G网络于2011年在美国首次亮相，使得智能手机和移动应用更具吸引力。部分归因于此，像Instagram，Uber和Lyft这样的应用程序能够在其他国家的竞争对手发展壮大之前先行一步之前达到临界质量，给美国带来了竞争优势。

最终，决定技术成败与否的是消费者和私营部门的决定。美国“击败”了欧洲和日本，因为苹果公司创造了一款将智能手机纳入主流的产品，而谷歌构建了一款受欢迎的移动操作系统并将其开源，而Facebook则建立了一个平台，让人们可以不受限制地使用手机。值得关注的是，如果中国首先提供广泛部署的5G网络接入服务，其国内公司将在创造下一代高科技产品和服务方面领先一步。

恩特纳称，相比之下美国不必担心韩国等小国，因为韩国公司不会有太大的市场来测试和改进创意。但中国14亿人口为一家公司在走出国门之前发展业务提供了绝佳的场所。以微信为例，其为用户提供移动支付，网上理财，叫车服务等诸多内容。多年来，西方科技公司一直试图效仿它的功能和成功模式。华为现在已经是全球最大的电信基础设备供应商，最初也是通过服务国内市场而发展起来的。

在5G网络方面取得领先优势对中国科技公司可能会产生其他好处。5G网络不仅可以提高接入速度，还可以增加容量，有助于支持物联网的发展。所有联网的汽车和其他小设备都会产生更多数据。这样的例子不胜枚举。这可能有助于中国在自动驾驶汽车和人工智能等尖端发展领域方面取得领先地位。政治风险咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)专注于技术行业的保罗·特里奥罗(Paul Triolo)表示:“5G网络提供的海量数据对训练人工智能算法至关重要。因此无论是在设备开发还是应用开发方面成为领导者，都将是中国或其他国家的目标。”

提供无线频谱

恩特纳表示，中国在5G网络方面领先美国一年多的可能性是真实存在的，因为美国尚未为新网络分配足够的无线频谱。迄今为止，大多数5G技术的发展进步都集中在“毫米波频谱”上，这是一种非常高的频率范围，可以实现极快的速度，但只能在很小的范围内实现。这将要求运营商部署大量的小型蜂窝天线，从而才能用5G网络覆盖全国。

运营商正在游说美国联邦通信委员会为5G网络开放更多的中频频谱资源，这将使他们能够像现在一样使用大型蜂窝基站。这可能会让部署5G的速度更快。令人担忧的是，如果无法向运营商提供足够的中频频谱，到2020年5G网络就无法覆盖整个美国。美国联邦通信委员会计划在11月份举行拍卖，向运营商出售部分中频频段的使用权。而上个月美国联邦通信委员会已经正式启动了另一项相关业务的进程。

但是这需要的时间越长，美国运营商打造真正5G网络的时间就越长。恩特纳表示，在美国历史上，在确定一种特定用途的新频谱后，往往需要数年的时间才能建立起第一个网络。

相比之下，中国政府已经开放了更多可用于部署5G网络的中频频谱资源。这是CTIA报告显示中国和韩国在5G网络方面“领先”美国的原因之一。

国家安全方面的担忧

美国国内也担心中国在5G方面的领先地位会影响到美国国家安全。华为的产品现在被全球的运营商所使用。但美国政府一直担心华为会影响到美国的国家安全。华为实际上被美国政府拒之门外。但是，如果美国和盟国的电信设备公司退出市场，美国运营商可能除华为外别无选择。

藉此美国运营商还会继续避开华为的产品，转而使用思科和Juniper等美国公司的设备，或者选择欧洲爱立信和诺基亚的设备。但这对于挑战华为的全球地位并没有多大作用。

对于整个5G网络竞赛来说，情况也大同小异。即使美国赢得5G网络竞赛，也不会阻止中国崛起。